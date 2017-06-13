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Блогер из Владивостока стал финалистом конкурса "Технологии для жизни – больше возможностей"
Определены победители шестого международного конкурса журналистов «Технологии для жизни – больше возможностей», который «Ростелеком» провёл для представителей региональных медиа и блогосферы в партнёрстве с АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерней компании корпорации NEC.
Основной идеей конкурса стало привлечение внимания к объективному и более качественному освещению деятельности инфотелекоммуникационной отрасли, в том числе вопросов применения технологических трендов, развития и внедрения инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. К участию в конкурсе приглашались журналисты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, штатные и внештатные корреспонденты, а также представители российской блогосферы и социальных медиа.
К моменту подведения итогов было зарегистрировано рекордное количество работ за все время существования конкурса – более 1200. На церемонии награждения в Москве собралось 30 претендентов на главную победу в номинациях, чьи работы получили высокую оценку регионального жюри.
Директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина:
«Конкурс собрал в этом году действительно рекордное количество участников. Это свидетельствует о том, что тема телекоммуникаций, инновационных, информационных технологий давно перестала быть узконаправленной. Сегодня она интересна общественности и освещается отнюдь не только отраслевыми журналистами. Мы наблюдаем высокий интерес к темам технологических новинок в сферах индустриального интернета, интернета вещей со стороны представителей медиа-сообщества самого разного уровня. Мы открыты для диалога с журналистами и блогерами на всей территории нашей обширной страны и за ее пределами, чтобы совместно сформировать картину завтрашнего дня. VI международный конкурс подходит к концу, а это значит, что продолжение следует. Будут новые партнеры и новые вызовы».
Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:
- Печатная пресса – Решетникова Наталья, филиал ФГБУ «Редакция «Российской газеты» в Новосибирске,
- Радио и телевидение - Артишевский Станислав, ГТРК «Южный Урал», Челябинск,
- Интернет-СМИ - Иванов Илья, TatCenter.ru, Казань,
- Социальные медиа – Ващенко Евгений, блог Zeka.su, Владивосток.
Ежегодно «Ростелеком» привлекает к проведению конкурса партнеров, специализирующихся на разработках ПО, сервисов и оборудования. В разные периоды конкурс поддержали компании Ericsson, Huawei, ZTE. Партнером VI конкурса выступило АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы», дочерняя компания корпорации NEC, международного лидера в области интеграции информационных и сетевых технологий.
Победителем в спецноминации «Японско-российское сотрудничество в области телекоммуникаций» от партнера конкурса стал Зубов Борис, TechnoDrive.ru, г. Ростов-на-Дону.
Генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Акихиро Сакураи:
«Мы рады тому, как много журналистов из разных регионов России – от Москвы до Камчатки приняло участие в конкурсе. Такой масштаб события ещё раз подчёркивает его значимость для развития сферы телекоммуникаций и ИТ, свидетельствует о росте интереса к высоким технологиям и японским разработкам, в частности. В этот юбилейный для НЭК Невы год нам было особенно приятно выступать партнёром «Ростелекома», одного из старейших заказчиков компании, в проведении этого профессионального состязания. От лица корпорации NEC я благодарю всех участников и приглашаю победителей в штаб-квартиру NEC в Токио для непосредственного знакомства с новейшими технологиями компании».
Победители федерального этапа конкурса осенью 2017 года отправятся в Японию.
Официальный хештег конкурса #eFuture, сайт конкурса www.smi.rt.ru.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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