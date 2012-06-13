«Приморский газ» оставил дивиденды на прошлогоднем уровне

Акционеры ОАО «Приморский газ» на годовом собрании 31 мая приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2011 года из расчета 30 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 1 рубль.

По итогам 2010 года компания также выплатила 30 рублей на акцию, по итогам 2009 года - 200 рублей. Чистую прибыль за 2011 год в размере 10,706 млн рублей решено распределить следующим образом: 5 млн рублей - на развитие производства; 2,818 млн рублей - в резервный фонд; 1,5 млн рублей - на социальные нужды; 879 тыс. рублей - на выплату дивидендов; 509 тыс. рублей на выплату вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, "Золотой Рог".