24 приморских предпринимателя завершили обучение по Президентской программе

Во Владивостоке состоялась торжественная церемония вручения дипломов предпринимателям, которые завершили обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Приморского края.

Как сообщили в департаменте экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края, дипломы получат 24 приморца.

Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории края реализуется уже 15 лет. За это время обучение по Президентской программе прошли 1146 специалистов, 247 из них стажировались на зарубежных предприятиях. Наибольшее количество участников программы занято в сфере оптовой и розничной торговли, производстве пищевых продуктов, в сфере транспорта и связи, финансовой деятельности, здравоохранения, предоставления социальных услуг и в строительстве.

Напомним, что программа предусматривает курс профессиональной переподготовки, а также курс повышения квалификации. Основные направления - производственный и финансовый менеджмент, развитие предпринимательства, менеджмент в сфере инноваций. Программа финансируется за счет средств федерального и краевого бюджетов (33% из каждого бюджета), средств организаций народного хозяйства РФ или самого специалиста (34%).

Принять участие в конкурсном отборе могут предприниматели с высшим профессиональным образованием, общим стажем работы не менее 5 лет, в том числе на управленческих должностях – не менее 2 лет. Обучение проходит на базе ДВФУ.

«Золотой Рог».