«Суперджет» летит из Москвы в С-Петербург

Первый самолет «Сухой Суперджет 100», заказанный отечественным перевозчиком, прибыл в Шереметьево из Комсомольска-на-Амуре с дозаправкой в Новосибирске. Теперь его готовят к регулярным полетам.

Уже 16 июня планируется, что именно на нем полетят на Петербургский международный экономический форум вице-премьер Сергей ИВАНОВ и глава минэкономразвития Эльвира НАБИУЛЛИНА, а с ними и глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил ПОГОСЯН, сообщили «РГ» несколько источников.

Билеты на этот рейс есть в свободной продаже. Это неудивительно. Их можно было купить и полмесяца назад, сказали в «Аэрофлоте». И те, кто их приобретал, не знали, что играют в лотерею на полет на новом, только с завода, самолете.

Он будет летать на внутренних рейсах из Москвы до Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. На этих направлениях «001» станет работать не один. Летом ожидается поставка перевозчику еще двух бортов. Для полетов на этом типе самолетов у отечественного перевозчика подготовлено шесть пилотов. Есть и ремонтная база в Шереметьево. Можно сказать, что к эксплуатации «Суперджета» все готово.

Всего перевозчик ожидает получить до 2013 года включительно 30 бортов.

В числе тех, кто ожидает поставки российских самолетов, есть и лизинговые компании, и зарубежные перевозчики. Например, мексиканцы заказали новую модификацию самолета, которая сможет летать на четыре тысячи километров. Выпуск такого «Суперджета» начнется в 2012 году. Есть интерес и к бизнес-версии самолета, который заменит в деловой авиации Як-40. Но пока заказы на «Суперджет» с салоном бизнес-класса и возможностью летать на 7-8 тысяч километров не принимаются.