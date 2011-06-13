www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.78 р. 100 JPY: 56.51 р.
EUR: 73.2 р. 10 CNY: 91.97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

«Суперджет» летит из Москвы в С-Петербург

13 Июня 2011, 21:18 | Приморье

Первый самолет «Сухой Суперджет 100», заказанный отечественным перевозчиком, прибыл в Шереметьево из Комсомольска-на-Амуре с дозаправкой в Новосибирске. Теперь его готовят к регулярным полетам.

Уже 16 июня планируется, что именно на нем полетят на Петербургский международный экономический форум вице-премьер Сергей ИВАНОВ и глава минэкономразвития Эльвира НАБИУЛЛИНА, а с ними и глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил ПОГОСЯН, сообщили «РГ» несколько источников.

Билеты на этот рейс есть в свободной продаже. Это неудивительно. Их можно было купить и полмесяца назад, сказали в «Аэрофлоте». И те, кто их приобретал, не знали, что играют в лотерею на полет на новом, только с завода, самолете.

Он будет летать на внутренних рейсах из Москвы до Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода. На этих направлениях «001» станет работать не один. Летом ожидается поставка перевозчику еще двух бортов. Для полетов на этом типе самолетов у отечественного перевозчика подготовлено шесть пилотов. Есть и ремонтная база в Шереметьево. Можно сказать, что к эксплуатации «Суперджета» все готово.

Всего перевозчик ожидает получить до 2013 года включительно 30 бортов.

В числе тех, кто ожидает поставки российских самолетов, есть и лизинговые компании, и зарубежные перевозчики. Например, мексиканцы заказали новую модификацию самолета, которая сможет летать на четыре тысячи километров. Выпуск такого «Суперджета» начнется в 2012 году. Есть интерес и к бизнес-версии самолета, который заменит в деловой авиации Як-40. Но пока заказы на «Суперджет» с салоном бизнес-класса и возможностью летать на 7-8 тысяч километров не принимаются.

Автор: "Российская газета"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru