Ежегодная акция в честь Дня победы прошла на АЗС ННК

АЗС ННК поздравили своих клиентов с великим праздником

Группа компаний ННК продолжает традицию по проведению ежегодной всероссийской акции, приуроченной ко Дню Победы. Более 50 тысяч георгиевских лент раздали на АЗС ННК по всему Дальнему Востоку в рамках праздничных мероприятий, цель которых - еще раз напомнить россиянам о Великой Победе и подвиге, совершенном их дедами и прадедами.

В Приморье тон задавал Владивосток. Для создания праздничной атмосферы на АЗС ННК, расположенной на улице Луговой, баянист исполнял любимые мелодии времен Великой отечественной войны. Все желающие могли сделать памятные фото в специально организованной фотозоне. Мужскую часть посетителей АЗС и детей особенно интересовала представленная военная техника.





























Акция ко Дню Победы нашла живой отклик среди автолюбителей. Клиенты ННК с удовольствием фотографировались, размещая фото в социальных сетях и получая в подарок фирменные футболки с ярким логотипом ННК, а также поздравляли друг друга и сотрудников АЗС с великим всенародным праздником.

Розыгрыш основных призов впереди. К 16 мая будет сформирован общий список участников фотоконкурса, а уже 17 мая на сайте программы лояльности Всегда по пути будут опубликованы имена победителей. Главный приз – 15 топливных карт номиналом по 3 000 рублей. С победителями свяжутся сами организаторы акции по указанным в анкете контактам. Также можно самостоятельно обратиться в Службу клиентской поддержки компании по телефону 8 (800) 200-03-43 при обнаружении себя в списке победителей.

«Мы ценим наших клиентов, многие из них выбирают нас достаточно долгое время, как за качество топлива, так и за предоставляемый уровень сервиса. Каждый праздник мы стараемся создать особую атмосферу на АЗС, чтобы автолюбители уезжали от нас с хорошим настроением. День Победы – особый день: здесь задачей было еще и напомнить о важном для каждого россиянина событии. Судя по реакции наших клиентов 9 мая, это удалось» - прокомментировали в Группе компаний ННК.