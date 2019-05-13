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Tele2 продвигает честные звонки внутри сети

13 Мая 2019, 16:45 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, рассказывает о преимуществах тарифной линейки «Мой Tele2». Ее пользователям доступны честные звонки внутри сети оператора, которые не расходуют пакет минут. В поддержку этого предложения оператор запустил новую рекламную кампанию.

Действуя по «другим правилам», Tele2 создает альтернативу рыночным практикам и напоминает, что внутри сети можно общаться без ограничений. Оператор подчеркивает свой честный подход, предлагая клиентам простой и удобный продукт. Новые и действующие абоненты тарифной линейки «Мой Tele2» получают честное и выгодное предложение – звонки на номера Tele2 не расходуют пакет минут. Оператор заявляет: пользоваться тарифами Tele2 выгодно, а общаться без ограничений просто. Для этого достаточно стать абонентом тарифного плана линейки «Мой Tele2».

В поддержку предложения «Честные звонки внутри сети» Tele2 запустила новый этап рекламной кампании. На этот раз команда Tele2 предстает в роли иллюзионистов, намеренных открыть публике глаза на наполнение их тарифов.

Они напоминают зрительному залу: время – понятие иллюзорное, особенно применительно к пакету тарифного плана. «Поэтому у некоторых количество минут в пакете весьма условное», – резюмирует команда Tele2. Честные иллюзионисты объясняют: «Вам кажется, что минуты есть, а на самом деле их нет: оказалось, бесплатные звонки внутри сети расходуют пакет». Но только не у абонентов Tele2. У них не исчезают минуты, если они звонят внутри сети, подчеркивает босс команды Tele2. Новое видео доступно на канале Tele2 в YouTube по ссылке.

Состав творческой группы:

Tele2

Директор по маркетингу – Инна Походня

Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций – Жанна Шакирова

 

Креативное агентство – McCANN Moscow

Креативный отдел – Дмитрий Втулкин, Сергей Дианшин, Никита Коротнев

Отдел по работе с клиентами – Ирина Трофименко, Анастасия Осипова, Мария Евсеева

Отдел производства – Леонид Жестков, Яна Агеева

Стратегический отдел – Алена Голубева, Лола Велленова

Съемочный процесс – Action

Режиссер – Сергей Протасовицкий

Оператор – Максим Осадчий

Художник-постановщик – Дмитрий Ильичев

Художники по костюмам – Сабина Джалалова

Исполнительный продюсер – Ирина Ли

Ассистент продюсера – Валентина Восс

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: tele2  тарифы 



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