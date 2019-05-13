Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Tele2 продвигает честные звонки внутри сети
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, рассказывает о преимуществах тарифной линейки «Мой Tele2». Ее пользователям доступны честные звонки внутри сети оператора, которые не расходуют пакет минут. В поддержку этого предложения оператор запустил новую рекламную кампанию.
Действуя по «другим правилам», Tele2 создает альтернативу рыночным практикам и напоминает, что внутри сети можно общаться без ограничений. Оператор подчеркивает свой честный подход, предлагая клиентам простой и удобный продукт. Новые и действующие абоненты тарифной линейки «Мой Tele2» получают честное и выгодное предложение – звонки на номера Tele2 не расходуют пакет минут. Оператор заявляет: пользоваться тарифами Tele2 выгодно, а общаться без ограничений просто. Для этого достаточно стать абонентом тарифного плана линейки «Мой Tele2».
В поддержку предложения «Честные звонки внутри сети» Tele2 запустила новый этап рекламной кампании. На этот раз команда Tele2 предстает в роли иллюзионистов, намеренных открыть публике глаза на наполнение их тарифов.
Они напоминают зрительному залу: время – понятие иллюзорное, особенно применительно к пакету тарифного плана. «Поэтому у некоторых количество минут в пакете весьма условное», – резюмирует команда Tele2. Честные иллюзионисты объясняют: «Вам кажется, что минуты есть, а на самом деле их нет: оказалось, бесплатные звонки внутри сети расходуют пакет». Но только не у абонентов Tele2. У них не исчезают минуты, если они звонят внутри сети, подчеркивает босс команды Tele2. Новое видео доступно на канале Tele2 в YouTube по ссылке.
Состав творческой группы:
Tele2
Директор по маркетингу – Инна Походня
Руководитель департамента по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям – Ирина Ключерева
Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций – Жанна Шакирова
Креативное агентство – McCANN Moscow
Креативный отдел – Дмитрий Втулкин, Сергей Дианшин, Никита Коротнев
Отдел по работе с клиентами – Ирина Трофименко, Анастасия Осипова, Мария Евсеева
Отдел производства – Леонид Жестков, Яна Агеева
Стратегический отдел – Алена Голубева, Лола Велленова
Съемочный процесс – Action
Режиссер – Сергей Протасовицкий
Оператор – Максим Осадчий
Художник-постановщик – Дмитрий Ильичев
Художники по костюмам – Сабина Джалалова
Исполнительный продюсер – Ирина Ли
Ассистент продюсера – Валентина Восс
Новости тематики
- Tele2 продвигает честные звонки внутри сети
- Билайн увеличит скорости LTE в более чем 200 городах, в том числе в Приморском крае
- Tele2 предлагает стать суперабонентом и посетить зону MARVEL в парке в Дубае
- Во Владивостоке независимое исследование подтвердило высокую стабильность мобильного интернета
- В Приморье приступают к цифровизации марикультурных ферм
- "Горячие линии" по переходу на цифровое ТВ работают во всех муниципалитетах Приморья
- Tele2 профинансирует реализацию студенческого проекта в ДВФУ
- "МегаФон" признали лучшей телекоммуникационной компанией для старта карьеры
- Tele2 запускает "умный тариф"
- Новые тарифы Билайн: безлимитный интернет за 99 рублей и пакетный тариф без абонентской платы
Новости раздела
- Ежегодная акция в честь Дня победы прошла на АЗС ННК
- Tele2 продвигает честные звонки внутри сети
- Раб Сулеев
- 9 мая во Владивостоке изменится схема движения автобусов
- За городскую землю Владивостока отдуваются краевые структуры
- Во Владивостоке цены новостроев упираются в потолок
- Билайн увеличит скорости LTE в более чем 200 городах, в том числе в Приморском крае
- Tele2 предлагает стать суперабонентом и посетить зону MARVEL в парке в Дубае
- Центр морского мира
- Китайский отжим
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- ЕГЭ превратили в казнь
- На Чуркине появились "гостинки" по цене элитного жилья
- Дети, рожденные в Приморье, получат дополнительно более 587 млн рублей
- В историческом центре Владивостока открылась гостиница эконом-класса
- В Хабаровском крае останется самый большой транспортный налог в ДФО
- "Коридор бессмертия" покажут в пяти кинотеатрах Владивостока
- Открыт счет для пожертвований семьям пострадавших в авиапроисшествии в Шереметьево
- Гаражи попали под каток
- Все предприниматели в России теперь будут официально считаться потенциальными преступниками
- Производители Дальнего Востока готовятся к переходу на инновационные технологии