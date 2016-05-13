Во Владивостоке состоится уникальный мастер-класс "Эффективный HR-брендинг"

26 мая впервые во Владивостоке состоится уникальный мастер-класс от Нины Осовицкой «Эффективный HR-брендинг». Участники мероприятия смогут не только послушать консультанта Премии HR-бренд, Осовицкую Нину, которая расскажет о трендах и тенденциях брендинга компаний как работодателей, а также пообщаться и узнать мнение у компании победителя 2015 года в номинации «Регион», задать им вопросы, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

«HR-бренд - образ компании как хорошего места работы. Это то представление, которое сразу приходит в голову при упоминании названия копании. Важно понимать, что HR-бренд и товарный бренд – это разные вещи» - Нина Осовицкая.

В программе мероприятия:

• Пошаговый алгоритм работы с брендом работодателя.

• Как определить цели с учетом HR-стратегии, выделить целевые аудитории, сформировать рабочую группу, определить бюджет и объем ресурсов?

• Про исследование восприятия HR-бренда компании целевыми аудиториями или аудит HR-бренда. А также про внешние и внутренние исследования.

• О новых технологиях сбора и анализа данных. Как выбрать оптимальную батарею исследований?

• О разработке концепции, формулировании, тестировании и таргетировании EVP (ценностного предложения работодателя)

• Как определить стратегию продвижения, выбрать мероприятия внутри компании и на рынке труда? Какие новые каналы и форматы коммуникаций, в чем заключаются типичные ошибки в коммуникациях?

• Как оценить эффективность работы с HR-брендом? Основные метрики.

Досье "Золотого Рога": Нина Осовицкая, с 2001 года — сотрудник компании HeadHunter (hh.ru), с начала 2007 года — консультант проекта «Премия HR-бренд» (hrbrand.ru). В 2010 году с командой разработала методологию Рейтинга работодателей России (rating.hh.ru), является экспертом Рейтинга. Автор ряда публикаций и книг тематика: подбор персонала, HR-брендинг, маркетинговые инструменты в HR. Автор и ведущая мастер-класса по эффективному HR-брендингу.

*Участие бесплатное, количество мест ограничено

*От одной компании могут присоединиться 2 человека.