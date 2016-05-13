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Во Владивостоке состоится уникальный мастер-класс "Эффективный HR-брендинг"

13 Мая 2016, 11:40 | Приморье
26 мая впервые во Владивостоке состоится уникальный мастер-класс от Нины Осовицкой «Эффективный HR-брендинг». Участники мероприятия смогут не только послушать консультанта Премии HR-бренд, Осовицкую Нину, которая расскажет о трендах и тенденциях брендинга компаний как работодателей, а также пообщаться и узнать мнение у компании победителя 2015 года в номинации «Регион», задать им вопросы, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события. 
 
«HR-бренд - образ компании как хорошего места работы. Это то представление, которое сразу приходит в голову при упоминании названия копании. Важно понимать, что HR-бренд и товарный бренд – это разные вещи» - Нина Осовицкая.
 
В программе мероприятия:
 
Пошаговый алгоритм работы с брендом работодателя.
 
Как определить  цели с учетом HR-стратегии, выделить целевые аудитории, сформировать рабочую группу, определить бюджет и объем ресурсов?
 
Про исследование восприятия HR-бренда компании целевыми аудиториями или аудит HR-бренда.  А также про внешние и внутренние исследования.
 
О новых технологиях сбора и анализа данных. Как выбрать оптимальную батарею исследований?
 
О разработке концепции, формулировании, тестировании и таргетировании EVP (ценностного предложения работодателя)
 
Как определить стратегию продвижения, выбрать мероприятия внутри компании и на рынке труда? Какие новые каналы и форматы коммуникаций, в чем заключаются типичные ошибки в коммуникациях?
 
Как оценить эффективность работы с HR-брендом? Основные метрики.
 
Досье "Золотого Рога": Нина Осовицкая, с 2001 года — сотрудник компании HeadHunter (hh.ru), с начала 2007 года — консультант проекта «Премия HR-бренд» (hrbrand.ru). В 2010 году с командой разработала методологию Рейтинга работодателей России (rating.hh.ru), является экспертом Рейтинга. Автор ряда публикаций и книг тематика: подбор персонала, HR-брендинг, маркетинговые инструменты в HR.  Автор и ведущая мастер-класса по эффективному HR-брендингу.
 
 
*Участие бесплатное, количество мест ограничено
 
*От одной компании могут присоединиться 2 человека.
 
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 
 
 
Автор:
Теги: hr  бренд  мастер-класс 



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