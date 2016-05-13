С предпринимателями Дальнего Востока встретятся контрольно-надзорные органы

2 июня на Всероссийском форуме «Территория бизнеса – территория жизни» во Владивостоке бизнесмены смогут задать все накопившиеся вопросы представителям контрольно-надзорных органов и организациям инфраструктуры. Участие бесплатное, регистрация обязательна, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Каждый предприниматель в своей деятельности периодически сталкивается с проверяющими органами. Наладить эффективную коммуникацию с их представителями – одна из приоритетных задач всех бизнесменов. Организаторы форума «Территория бизнеса – территория жизни» предлагают уникальную возможность предпринимателям без посредников пообщаться с представителями контрольно-надзорных органов и организаций инфраструктуры Дальнего Востока. Для этого предусмотрено несколько площадок.

Общественная приемная «Вопросы взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными органами и организациями инфраструктуры». Все желающие смогут задать представителям власти те вопросы о предпринимательстве в регионе, которые давно накопились. Каждый из заявленных спикеров выступит со своим докладом о реализуемых мерах по эффективному взаимодействию с предпринимателями. Если у Вас есть вопросы для приглашенных гостей, задавайте их при регистрации на форум – www.bsaward.ru/regions/vladivostok2/registration и приходите 2 июня в здание Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Модератором сессии выступит Дмитрий Сазонов, председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию малого и среднего бизнеса, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ».

Консультационная зона с представителями контрольно-надзорных органов и организаций инфраструктуры. Впервые на форуме «Территория бизнеса – территория жизни» во время перерыва будет работать специальная зона для предпринимателей. Здесь уже в формате частного общения каждый бизнесмен сможет обсудить волнующие вопросы. В течение получаса будут работать представители следующих органов:

- МЧС России по Приморскому краю

- ФНС по Приморскому краю

- Роспотребнадзор по Приморскому краю

- Государственная трудовая инспекция по Приморскому краю

- ФАС по Приморскому краю

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю

- Федеральная антимонопольная служба России по Приморскому краю

- Федеральная регистрационная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю

- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю

- МВД России по Приморскому краю

- Прокуратура Приморского края.

Центральной частью форума станет пленарная сессия «Территория бизнеса – территория жизни». С приветственным словом выступит Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края. Модератор - Дмитрий Сазонов, председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию малого и среднего бизнеса, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ». Вместе с приглашенными представителями местной власти, общественных организаций, экспертами, финансистами, предпринимателями, участники обсудят все самые актуальные темы малого и среднего бизнеса.

• Что ждать малому бизнесу в 2016-2017 годах: исследования, прогнозы, изменения законодательства

• Как договориться с банками. Финансовые ресурсы для развития

• Новые рынки для малого бизнеса: экспорт, госзаказ, социальное предпринимательство

• Что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в ДФО: предложения форума по итогам тематических дискуссий и круглых столов.

К участию приглашаются все заинтересованные в теме предпринимательства. В рамках Форума также пройдет определение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» среди предпринимателей Дальневосточного федерального округа, а также серия мастер-классов.

Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. Форум проводится при поддержке Администрации Приморского края. Генеральный партнер – электронная площадка «РТС-тендер».

Участие бесплатное!

Приглашаем всех предпринимателей ДФО

Досье "Золотого Рога": Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» — это самая актуальная деловая площадка, созданная с целью стимулировать развитие предпринимательской бизнес-среды и работу муниципалитетов, подчеркнуть социальную значимость и важность предпринимателя для общества. За 2011-2015 гг. прошло 45 региональных этапов, которые объединили 32 000 предпринимателей и 3 000 представителей муниципальной власти. Было получено 12 000 заявок на предпринимательскую премию, проведено более 100 бесплатных мастер-классов и вебинаров, которые помогли тысячам бизнесменов.