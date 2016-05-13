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С предпринимателями Дальнего Востока встретятся контрольно-надзорные органы

13 Мая 2016, 11:26 | Приморье
2 июня на Всероссийском форуме «Территория бизнеса – территория жизни» во Владивостоке бизнесмены смогут задать все накопившиеся вопросы представителям контрольно-надзорных органов и организациям инфраструктуры. Участие бесплатное, регистрация обязательна, сообщает Деловая газета "Золотой Рог". 
 
Каждый предприниматель в своей деятельности периодически сталкивается с проверяющими органами. Наладить эффективную коммуникацию с их представителями – одна из приоритетных  задач всех бизнесменов. Организаторы форума «Территория бизнеса – территория жизни» предлагают уникальную возможность предпринимателям без посредников пообщаться с представителями контрольно-надзорных органов и организаций инфраструктуры Дальнего Востока. Для этого предусмотрено несколько площадок.
 
Общественная приемная «Вопросы взаимодействия предпринимателей с контрольно-надзорными органами и организациями инфраструктуры». Все желающие смогут задать представителям власти те вопросы о предпринимательстве в регионе, которые давно накопились. Каждый из заявленных спикеров выступит со своим докладом о реализуемых мерах по эффективному взаимодействию с предпринимателями. Если у Вас есть вопросы для приглашенных гостей, задавайте их при регистрации на форум – www.bsaward.ru/regions/vladivostok2/registration и приходите 2 июня в здание Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. Модератором сессии выступит Дмитрий Сазонов, председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию малого и среднего бизнеса, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ».
 
Консультационная зона с представителями контрольно-надзорных органов и организаций инфраструктуры. Впервые на форуме «Территория бизнеса – территория жизни» во время перерыва будет работать специальная зона для предпринимателей. Здесь уже в формате частного общения каждый бизнесмен сможет обсудить волнующие вопросы. В течение получаса будут работать представители следующих органов:
 
- МЧС России по Приморскому краю
 
- ФНС по Приморскому краю
 
- Роспотребнадзор по Приморскому краю
 
- Государственная трудовая инспекция по Приморскому краю 
 
- ФАС по Приморскому краю
 
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю
 
- Федеральная антимонопольная служба России по Приморскому краю
 
- Федеральная регистрационная служба государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю
 
- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю
 
- МВД России по Приморскому краю
 
- Прокуратура Приморского края.
 
Центральной частью форума станет пленарная сессия «Территория бизнеса – территория жизни». С приветственным словом выступит Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края. Модератор - Дмитрий Сазонов, председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию малого и среднего бизнеса, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ». Вместе с приглашенными представителями местной власти, общественных организаций, экспертами, финансистами, предпринимателями, участники обсудят все самые актуальные темы малого и среднего бизнеса. 
 
Что ждать малому бизнесу в 2016-2017 годах: исследования, прогнозы, изменения законодательства
 
Как договориться с банками. Финансовые ресурсы для развития
 
Новые рынки для малого бизнеса: экспорт, госзаказ, социальное предпринимательство
 
Что необходимо сделать для улучшения бизнес-климата в ДФО: предложения форума по итогам тематических дискуссий и круглых столов.
 
К участию приглашаются все заинтересованные в теме предпринимательства. В рамках Форума также пройдет определение победителей Национальной премии «Бизнес-Успех» среди предпринимателей Дальневосточного федерального округа, а также серия мастер-классов. 
 
Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. Форум проводится при поддержке Администрации Приморского края. Генеральный партнер – электронная площадка «РТС-тендер».
 
 
Участие бесплатное!
 
Приглашаем всех предпринимателей ДФО
 
Досье "Золотого Рога": Всероссийский форум «Территория бизнеса – территория жизни» — это самая актуальная деловая площадка, созданная с целью стимулировать развитие предпринимательской бизнес-среды и работу муниципалитетов, подчеркнуть социальную значимость и важность предпринимателя для общества. За 2011-2015 гг. прошло 45 региональных этапов, которые объединили 32 000 предпринимателей и 3 000 представителей муниципальной власти. Было получено 12 000 заявок на предпринимательскую премию, проведено более 100 бесплатных мастер-классов и вебинаров, которые помогли тысячам бизнесменов.
 
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 
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Теги: бизнес-успех  опора россии 



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