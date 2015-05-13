Передвижной пост весового контроля следит за порядком в перевозке грузов во Владивостоке

Сотрудники администрации Владивостока совместно с представителями Госавтоинспекции продолжают рейды с целью выявления нарушений превышения допустимой нагрузки на ось автомобилей большегрузного транспорта. За нарушение компаниям-перевозчикам придется заплатить штраф.

Как рассказали в отделе по организации дорожного движения администрации Владивостока, с 7 мая рейды проводятся в ежедневном режиме и в течение всего дня.

Сотрудники передвижной лаборатории вместе с представителями ГИБДД проверяют, имеются ли все разрешительные документы на перевозку грузов, правильно ли заявлен этот груз. Если все в порядке - автомобиль может продолжать движение. В случае нарушений правил перевозки грузов муниципалитет имеет право оштрафовать компанию-перевозчика. Такие меры заставят грузоперевозчиков, прежде всего, соблюдать закон и перевозить грузы честно: получать разрешения на перевозку грузов, оплачивать пошлину и вносить плату за вред, наносимый автомобильным дорогам, соблюдать заявленный вес грузов. Все эти платежи, а также штрафы за нарушения в соответствии с КоАП РФ, пойдут в бюджет - на ремонт дорог.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.