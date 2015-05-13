Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Передвижной пост весового контроля следит за порядком в перевозке грузов во Владивостоке
Сотрудники администрации Владивостока совместно с представителями Госавтоинспекции продолжают рейды с целью выявления нарушений превышения допустимой нагрузки на ось автомобилей большегрузного транспорта. За нарушение компаниям-перевозчикам придется заплатить штраф.
Как рассказали в отделе по организации дорожного движения администрации Владивостока, с 7 мая рейды проводятся в ежедневном режиме и в течение всего дня.
Сотрудники передвижной лаборатории вместе с представителями ГИБДД проверяют, имеются ли все разрешительные документы на перевозку грузов, правильно ли заявлен этот груз. Если все в порядке - автомобиль может продолжать движение. В случае нарушений правил перевозки грузов муниципалитет имеет право оштрафовать компанию-перевозчика. Такие меры заставят грузоперевозчиков, прежде всего, соблюдать закон и перевозить грузы честно: получать разрешения на перевозку грузов, оплачивать пошлину и вносить плату за вред, наносимый автомобильным дорогам, соблюдать заявленный вес грузов. Все эти платежи, а также штрафы за нарушения в соответствии с КоАП РФ, пойдут в бюджет - на ремонт дорог.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Япония и Китай тестируют возможности международного транспортного коридора "Приморье-2"
- "Аэрофлот" пообещал не улетать
- Кожемяко и Худайнатов обсудили развитие топливного рынка в регионе
- Предложение Приморья о пересмотре условий программы льготных авиаперевозок поддержал Минтранс
- Автозаправкам дольют пива
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье
- Авиарейсы по маршруту Владивосток – Комсомольск-на-Амуре – Владивосток возобновляются
- Малая авиация Приморья готова перейти на "зимнее" расписание
- "Остап Шеремета" взял курс на достройку и испытания в Приморье
Новости раздела
- Абоненты Tele2 смогут дарить интернет-трафик родным и близким
- Местные продукты завоевывают рынок
- В Приморье хранилища фермеров заполнены овощами и картофелем
- Промсвязьбанк выдал первый миллиард рублей в рамках программы "Военная ипотека"
- Во Владивостоке начинается отопительный сезон
- Особые режимы стимулируют логистический бизнес в Приморье
- Дороги агломерации приводят в норму
- Иностранные инвесторы сделают из "Приморья" курорт
- Генеральный директор РРПК рассказал о перспективах развития рынка минтая
- Вклады в тренде
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста