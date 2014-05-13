В Приморье машзавод "Аскольд" лишился гендиректора

Акционеры решили поменять модель управления компанией

Акционеры ОАО «Аскольд» (Арсеньев, входит в состав ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс») на годовом собрании утвердили новую редакцию устава, в соответствии с которой упразднена должность генерального директора, а полномочия единоличного исполнительного органа переходят к исполнительному директору, который избирается сроком на 3 года.

После собрания совет директоров избрал исполнительным директором технического директора Андрея СЕМЕНОВА, причем от исполнения обязанностей технического директора новый руководитель машиностроительного завода не освобожден.

Напомним, что с 1 апреля 2011 года должность генерального директора «Аскольда» занимал Леонид КОЛЕСНИКОВ, сменивший в свое время Геннадия СЛУГИНА. При этом контракт с Колесниковым, до прихода на «Аскольд» занимавшим должность технического директора ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс», был заключен сроком на 5 лет.

ОАО «Аскольд» специализируется на производстве трубопроводной арматуры высокого и низкого давления для судостроения, судоремонта и общепромышленного применения, а также сельхозоборудования. ООО «Мираском» (Москва) принадлежит 89,38% акций. ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс» (Москва) - крупнейший поставщик трубопроводной арматуры и оборудования для предприятий судостроительно-судоремонтной отрасли и других отраслей промышленности. Объединяет заводы ОАО «Аскольд», ОАО «Армалит-1», ОАО «Специальное конструкторское бюро котлостроения» и ОАО «Завод Буревестник».

Акционеры «Аскольда» также приняли решение не выплачивать дивиденды за 2013 год, а чистую прибыль в размере 845 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет.

По итогам 2012 года «Аскольд» также не выплачивал дивиденды и направил чистую прибыль в размере 688 тыс. рублей на погашение убытков прошлых лет.

В совет директоров «Аскольда» избраны 5 человек (ранее совет директоров состоял из 7 человек. - Прим. авт.): гендиректор ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс» Олег ВОЛКОВ, первый заместитель гендиректора ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс» Алексей БЕНЮШ, заместитель гендиректора ЗАО «Холдинг Спецкомплектресурс» по безопасности и общим вопросам Сергей РАДЫШ, гендиректор ОАО «Армалит-1» Александр КУЗНЕЦОВ и Марина СОКОЛОВСКАЯ, должность которой уточнить не удалось. При этом Леонид Колесников на выборах в совет директоров не получил ни одного голоса.

Как следует из годового отчета «Аскольда», в 2013 году завод произвел товарной продукции на 885 млн рублей при плане в 930 млн рублей. Невыполнение плана повлекла задержка оформления актов выполнения работ представительством г. Мурманска. По производственным подразделениям ОАО «Аскольд» произведено товарной продукции на 800 млн рублей при плане 750 млн рублей, выполнение к уровню предыдущего года составило 118,3%.

В общем объеме произведенной товарной продукции доля продукции оборонного назначения составляет 64,4%. По видам продукции объемы распределились следующим образом: доля судовой арматуры - 84,3%, работ по восстановлению технической готовности судовой арматуры - 9,5%, продукции для нужд региона и прочей продукции и услуг - 5,7%, полиграфического оборудования - 0,5%.

Средняя заработная плата сотрудников предприятия выросла с 23 366 рублей до 26 704 рублей (рост на 14,3%).

По итогам 2014 года «Аскольд» планирует увеличить объем товарного выпуска на 12,4% и получить 68 млн рублей прибыли.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.