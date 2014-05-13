Миноритарный пакет "Восточного порта" ушел в офшоры

Как и предполагалось, миноритарный акционер ОАО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту «Восточный») ООО «Танси», выкупивший в 2011 году госпакет акций стивидора за 912 млн рублей, оказался фирмой-одногодком.

В материалах «Восточного порта» сообщается, что доля ООО сократилась до 0%, в то же время среди акционеров появились четыре офшорные компании, каждой из которых принадлежит по 5,87% обыкновенных акций: «Бордэйв Селект Инк.», «Барквуд Аллиенс Лтд.», «Пелхэм Глобал Инк.» и «Слингер Инвестментс Лимитед» (все - Британские Виргинские острова).

ООО «Танси» приобрело 498 тыс. 880 акций «Восточного порта» (20% от уставного капитала, 23% обыкновенных) в сентябре 2011 года на аукционе, организованном Росимуществом.

ООО «Танси» было учреждено в начале 2011 года. Единственным учредителем ООО с уставным капиталом в 10 тыс. рублей на тот момент являлось физическое лицо Астгик АРУТЮНАН. Участники рынка уже тогда высказывали предположение, что фирма была зарегистрирована специально для участия в аукционе. Через два года ООО было ликвидировано.

Уставный капитал АО «Восточный порт» составляет 623 млн 605 тыс. рублей. Он разделен на 2 млн 125 тыс. 462 обыкновенные и 368 тыс. 958 привилегированных акций номиналом 250 рублей. Мажоритарным акционером порта является офшор «Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед», которому принадлежит 74,57% уставного капитала АО (75,07% обыкновенных акций). По данным участников рынка, контрольным пакетом АО «Восточный порт» владеет «Кузбассразрезуголь».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.