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Миноритарный пакет "Восточного порта" ушел в офшоры

13 Мая 2014, 18:30 | Приморье

Как и предполагалось, миноритарный акционер ОАО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту «Восточный») ООО «Танси», выкупивший в 2011 году госпакет акций стивидора за 912 млн рублей, оказался фирмой-одногодком.

В материалах «Восточного порта» сообщается, что доля ООО сократилась до 0%, в то же время среди акционеров появились четыре офшорные компании, каждой из которых принадлежит по 5,87% обыкновенных акций: «Бордэйв Селект Инк.», «Барквуд Аллиенс Лтд.», «Пелхэм Глобал Инк.» и «Слингер Инвестментс Лимитед» (все - Британские Виргинские острова).

ООО «Танси» приобрело 498 тыс. 880 акций «Восточного порта» (20% от уставного капитала, 23% обыкновенных) в сентябре 2011 года на аукционе, организованном Росимуществом.

ООО «Танси» было учреждено в начале 2011 года. Единственным учредителем ООО с уставным капиталом в 10 тыс. рублей на тот момент являлось физическое лицо Астгик АРУТЮНАН. Участники рынка уже тогда высказывали предположение, что фирма была зарегистрирована специально для участия в аукционе. Через два года ООО было ликвидировано.

Уставный капитал АО «Восточный порт» составляет 623 млн 605 тыс. рублей. Он разделен на 2 млн 125 тыс. 462 обыкновенные и 368 тыс. 958 привилегированных акций номиналом 250 рублей. Мажоритарным акционером порта является офшор «Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед», которому принадлежит 74,57% уставного капитала АО (75,07% обыкновенных акций). По данным участников рынка, контрольным пакетом АО «Восточный порт» владеет «Кузбассразрезуголь».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.  Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: офшор  Восточный порт 



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Комментарии

  • voland13:53, 16.05.2014#

    с уставным капиталом в 10 тыс. рублей . . . выкупивший. . . за 912 млн рублей ??? !!!

  • защитим своих рыбаков!14:11, 16.05.2014#

    просто замечательная новость! всё пропьём, но флот не опозорим!

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