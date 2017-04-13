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Арендаторам лесов в Приморье помогут беспилотники
Тестирование, проведенное с участием WWF России, показало, что общедоступные БПЛА и портативные навигаторы могут использоваться для выполнения новых требований мониторинга лесохозяйственных мероприятий на лесосеках, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Грамотно поставленное лесное дело, учет и контроль лежат в основе устойчивого лесопользования, а значит, сохранения ценных участков леса, что особенно важно для богатейшего по биоразнообразию юга Дальнего Востока России. Это касается и требований к отчетам об использовании лесов, которые все арендаторы должны предоставлять ежемесячно. Без новейших технологий мониторинга лесохозяйственной деятельности здесь уже не обойтись.
1 марта 2017 года вступили в силу пункты 1 и 13 статьи 1 федерального закона от 23 июня 2016 года № 218-ФЗ, требующие включения в состав отчетов об использовании лесов (при их использовании для заготовки древесины) и отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении материалов дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической съемки, аэрофотосъемки), фото- и видеофиксации.
«Производство, обработка и хранение материалов фото- и видеофиксации потребует очень больших усилий со стороны лесопользователей, лесохозяйственных организаций и органов управления лесами. Для того чтобы понять, каким образом арендаторы лесного фонда смогут выполнять новые требования № 218-ФЗ с меньшими усилиями и затратами, в феврале-марте 2017 года по инициативе WWF России была проведена проверка в реальных условиях пригодности для этих целей бытовых GPS/ГЛОНАСС навигаторов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», – комментирует Дмитрий Сычиков, руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России
Исследования осуществлялись с участием представителей Департамента лесного хозяйства Приморского края, Приморского филиала ФГБУ «Рослесинфорг», арендатора лесного фонда и WWF России на примере отработанной лесосеки в Арсеньевском лесничестве Приморского края.
«Для полевой проверки специально были использованы бюджетные GPS/ГЛОНАСС приборы и мобильные устройства с разными программами позиционирования, а также простейшие БПЛА вертолетного типа DJI Phantom 3 и 4, – комментирует– комментирует Андрей Пуреховский, руководитель Амурского инфоцентра WWF России. – Мы поставили перед собой задачу определить точность работы этих доступных устройств для подготовки любым арендатором отчета об использовании лесов согласно новым требованиям. Проводились измерения точности навигационных приборов в сравнении с данными геодезического GNSS и отрабатывались сценарии для дронов, необходимые для выполнения требований № 218-ФЗ: съёмка местоположения участка и видеофиксация границ для мониторинга выполненных лесохозяйственных мероприятий на отведенной лесосеке»
Исследования показали незначительную погрешность бытовых GPS/ГЛОНАСС приемников и мобильных устройств для выполнения задач мониторинга: средние линейные погрешности не превышают 6 метров, угловые – 4 метра.
GPS чипы БПЛА в ходе исследования показали такую же ошибку позиционирования, как и бытовые навигаторы. Это дает возможность использовать данные с БПЛА в сравнении с данными GPS/ГЛОНАСС приемников без дополнительных допусков.
Съемка с БПЛА с высоты 500 метров дает геопривязанные планы лесосеки масштаба 1:4 900 и обладает необходимым разрешением для визуального распознавания выполненных лесохозяйственных мероприятий, что отвечает требованиям Приказа О внесении изменений в приказ Минприроды России от 20.01.2015 № 28 «Об установлении порядка представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении и его формы».
В ходе исследований было отмечено, что высота видеофиксации границ участка с помощью БПЛА не должна превышать 150 метров, с которых можно фиксировать и распознать волока и рубки.
Для эффективного использования материалов съемки необходима организация единого хранения границ участков из лесных деклараций и материалов съемки из отчетов о использовании лесов на базе региональных подразделений Федерального агентства лесного хозяйства.
«Таким образом, мы доказали, что для выполнения требований пунктов 1 и 13 статьи 1 Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 218-ФЗ – для производства аэросъёмки и видеофиксации границ участка – вполне достаточно использование недорогих GPS приборов или мобильных устройств и общедоступных БПЛА вертолетного типа. Это является хорошей новостью для арендаторов, с учётом того, что использование космической съемки и профессиональных геодезических приборов для подготовки отчетов обходится десятки раз дороже и может быть просто разорительным для лесопользователей, – комментирует руководитель отдела по устойчивому лесопользованию Амурского филиала WWF России Дмитрий Сычиков. – Проверенный нами алгоритм поможет арендаторам лесного фонда и сотрудникам Департамента лесного хозяйства не только выполнять изменившиеся требования законодательства, но и более точно и эффективно контролировать лесохозяйственную деятельность, не допуская перерубов, выходов за границы отведенного участка и других нарушений на лесосеках. Это важно для сохранения ценных лесов и обитающих в них редких видов животных».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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