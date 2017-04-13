"ФАБРИКА БЛОКНОТОВ" – современное оборудование, высокое качество печати блокнотов и лучшие цены в России

Типография «ФАБРИКА БЛОКНОТОВ» – это полиграфическое предприятие полного цикла. Собственные производственные мощности, профессиональная допечатная подготовка и постпечатная обработка, безупречное качество печати блокнотов любого тиража – компания способна выполнить заказ любого уровня сложности.

Блокноты с логотипом

Основной специализацией типографии является печать блокнотов. Данное сувенирное изделие успешно выполняет роль рекламного носителя, повышая узнаваемость бренда, способствуя продвижению товаров и услуг, формируя положительный образ компании как у бизнес-партнеров, так и потребителей.

Печать тиража осуществляется на основании предоставленного макета, при его отсутствии специалисты типографии разработают несколько вариантов оформления для блокнотов в четком соответствии с корпоративной стилистикой компании-заказчика с размещением логотипов и контактной информации.

Среди уникальных предложений типографии – производство и печать блокнотов эко-стандарта, полностью соответствующих требованиям о безопасной и экологичной полиграфии. Для их изготовления используется вторсырьё (крафт-бумага) и специальные био-краски.

Кроме классических блокнотов с логотипом, типография принимает заказы на эксклюзивные изделия любого формата с применением дизайнерской бумаги и оригинальных декорирующих элементов (вырубки, покрытия УФ-лаком, ламинированием, тиснением фольгой).

Печать блокнотов – выгодные предложения

«ФАБРИКА БЛОКНОТОВ» работает на рынке полиграфии с 2004 г. Благодаря большому практическому опыту, индивидуальному подходу к каждому заказчику и высокому профессионализму сотрудников, типография уверено заняла лидирующие позиции среди аналогичных конкурирующих компаний в Москве, гарантируя высокое качество своей продукции и получение заказа в точно оговоренные сроки.

Специалисты типографии ответят на все интересующие вас вопросы и помогут создать яркую полиграфическую продукцию – качественную, стильную, современную.

«ФАБРИКА БЛОКНОТОВ»

http://www.bloknot.su

+7(495) 545-69-83

+7(495) 772-68-19

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