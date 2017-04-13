Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"ФАБРИКА БЛОКНОТОВ" – современное оборудование, высокое качество печати блокнотов и лучшие цены в России
Типография «ФАБРИКА БЛОКНОТОВ» – это полиграфическое предприятие полного цикла. Собственные производственные мощности, профессиональная допечатная подготовка и постпечатная обработка, безупречное качество печати блокнотов любого тиража – компания способна выполнить заказ любого уровня сложности.
Блокноты с логотипом
Основной специализацией типографии является печать блокнотов. Данное сувенирное изделие успешно выполняет роль рекламного носителя, повышая узнаваемость бренда, способствуя продвижению товаров и услуг, формируя положительный образ компании как у бизнес-партнеров, так и потребителей.
Печать тиража осуществляется на основании предоставленного макета, при его отсутствии специалисты типографии разработают несколько вариантов оформления для блокнотов в четком соответствии с корпоративной стилистикой компании-заказчика с размещением логотипов и контактной информации.
Среди уникальных предложений типографии – производство и печать блокнотов эко-стандарта, полностью соответствующих требованиям о безопасной и экологичной полиграфии. Для их изготовления используется вторсырьё (крафт-бумага) и специальные био-краски.
Кроме классических блокнотов с логотипом, типография принимает заказы на эксклюзивные изделия любого формата с применением дизайнерской бумаги и оригинальных декорирующих элементов (вырубки, покрытия УФ-лаком, ламинированием, тиснением фольгой).
Печать блокнотов – выгодные предложения
«ФАБРИКА БЛОКНОТОВ» работает на рынке полиграфии с 2004 г. Благодаря большому практическому опыту, индивидуальному подходу к каждому заказчику и высокому профессионализму сотрудников, типография уверено заняла лидирующие позиции среди аналогичных конкурирующих компаний в Москве, гарантируя высокое качество своей продукции и получение заказа в точно оговоренные сроки.
Специалисты типографии ответят на все интересующие вас вопросы и помогут создать яркую полиграфическую продукцию – качественную, стильную, современную.
«ФАБРИКА БЛОКНОТОВ»
+7(495) 545-69-83
+7(495) 772-68-19
Реклама
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- "ФАБРИКА БЛОКНОТОВ" – современное оборудование, высокое качество печати блокнотов и лучшие цены в России
- В Приморье бизнес надеется на кредитное плечо
- Во Владивостоке откроется гипермаркет крупной международной сети
- Китай подыскивает порт в Приморье
- "Ратимир" - Компания года-2016
- Названы имена победителей XIII Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- В Приморье будут перерабатывать использованные подгузники
- Резидент ТОР "Михайловский" построит комбикормовый завод в Приморье
- Во Владивостоке озаботились продовольствием
- Блокпакет Дальневосточной энергетической компании сменил офшорную прописку
Новости раздела
- Новые режимы ведения бизнеса активизировали строительную отрасль Приморья
- "ФАБРИКА БЛОКНОТОВ" – современное оборудование, высокое качество печати блокнотов и лучшие цены в России
- Tele2 поддержала авторитетную Бизнес-премию Приморского края
- В Приморье бизнес надеется на кредитное плечо
- Во Владивостоке откроется гипермаркет крупной международной сети
- В Приморье прибрежной рыбопереработке поставили шлагбаум
- Китай подыскивает порт в Приморье
- Состоятельные приморцы до сих пор не могут вселиться в элитное жилье
- Сергей Дарькин хорошо порыбачил
- Tele2 избавилась от "Черного"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банк "Приморье" меняет руководство
- Из Пхеньяна приказано эвакуировать 600 000 человек
- Сергей Дарькин хорошо порыбачил
- Названы имена победителей XIII Бизнес-Премии Приморского края "Компания года и Менеджер года"
- Из-за северокорейских ракет ВКС России на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной готовности
- США, Китай и Россия начали стягивать войска к Корейскому полуострову
- Бизнес-империя Пушкарёвых держит удар
- В администрации Приморья новое важное назначение
- Российские власти призывают скупать доллары
- Во Владивостоке откроется гипермаркет крупной международной сети