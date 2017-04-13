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Новые режимы ведения бизнеса активизировали строительную отрасль Приморья
Объем работ, выполненных строительными организациями Приморья, за прошлый год вырос почти на 10%, превысив 66 миллиардов рублей. Основной драйвер – новые льготные режимы для ведения бизнеса в крае – ТОРы и Свободный порт Владивосток, заявил и.о. главы департамента градостроительства края Максим Веденев на заседании комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности.
Развитие местной строительной индустрии в Приморье стало одним из основных вопросов повестки заседания. Как отметил руководитель департамента, по данным приморских саморегулируемых организаций, на территории края работают 592 строительные организации, в строительном комплексе края занято более 25,5 тысяч человек. По итогам прошлого года объем выполненных ими работ вырос на 8,5%, составив более 66 миллиардов рублей.
«В 2016 году на территории края, во Владивостоке, Артеме и поселке Сибирцево, введены в эксплуатацию семь новых предприятий и две технологические линии по производству строительных материалов. До 2020 года инвесторы планируют построить 17 новых и модернизировать 4 существующих предприятия стройиндустрии», – сообщил Максим Веденев.
По словам спикера, основным драйвером для развития стройиндустрии послужили новые льготные режимы для ведения бизнеса, такие как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток.
«По данным Корпорации развития Дальнего Востока, по состоянию на конец января в ТОР “Надеждинская” подано 12 заявок от резидентов, планирующих производство стройматериалов и жилищное строительство. В ТОР “Большой Камень” поступило 11 таких заявок», – отметил и.о. главы ведомства.
Резиденты Свободного порта Владивосток планируют строить в Приморье жилые комплексы, гостиницы, семейные парки и развлекательные комплексы. Учитывая это, в ближайшие годы спрос на строительные материалы будет расти, что будет способствовать дальнейшему развитию отрасли, подчеркнул он.
Отметим, развитие строительной индустрии Приморья обсудят в рамках круглого стола «Сделано в Приморье» на площадке 24 международной профильной выставки «Город», которая пройдет с 26 по 28 апреля на площадке «Терминал Экспо». На выставке традиционно будут представлены мировые новинки стройиндустрии и организован отраслевой диалог по актуальным вопросам, таким как развитие жилищного строительства и реализация программы капитального ремонта в крае.
Напомним, в прошлом году в Приморье введены в строй почти 500 тысяч квадратных метров нового жилья, 40% из их – индивидуальные постройки.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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