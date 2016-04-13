Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
На Дальневосточном МедиаСаммите секция военной журналистики имеет первостепенное значение - Алексей Буяков
13 Апреля 2016, 19:18 | Приморье
Председатель Приморского краевого отделения РГО рассказал о том, что связывает Тихоокеанский флот с журналистикой
Председатель Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" — Общество изучения Амурского края, историк Алексей Буяков поделился мнением о том, как должны быть расставлены приоритеты в работе секций на предстоящем летнем медиафоруме. По его словам, на МедиаСаммите секция военной журналистики имеет первостепенное значение. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог» - информационный партнер III Дальневосточного медиасаммита.
– Предстоящий в июне этого года Дальневосточный МедиаСаммит интересен с нескольких точек зрения. Во-первых, разнообразием круглых столов. Во-вторых, более детальной проработкой рассматриваемых на них тем. В-третьих, появлением таких секций, без которых немыслима современная журналистика. Одна из них имеет, на мой взгляд, первостепенное значение. Это секция военной журналистики. Она тесным образом связана и с юбилейной датой в истории – 285-летием славного Тихоокеанского флота России.
Флот и журналистика на ряде этапов были тесным образом связаны друг с другом. Здесь можно вспомнить военные репортажи российских журналистов о судьбе кораблей Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре, о героической обороне этого города, о боевых действиях кораблей Владивостокского отряда крейсеров в годы Русско-японской войны 1904-1905 годов. Военные журналисты освещали высадки морских десантов и боевые действия воинов-тихоокеанцев в Корее и на островах Курильской гряды, и в августе 1945 года. Тяжелые дни 1996-го и последующих годов в Грозном и Чечне, участие в этих событиях по восстановлению конституционного строя морских пехотинцев ТОФ также не остались без внимания и непосредственного участия в них журналистов, поэтому теме истории флота будет посвящено немало слов, — уверен историк.
Также, по мнению Алексея Буякова, заслуживает внимания еще одна тема: журналисты на войне, в зоне локальных конфликтах, пишет РИА PrimaMedia.
– Данная тема, на мой взгляд, привлечет внимание не только журналистского сообщества, но и других заинтересованных лиц. В ходе заседания на МедиаСаммите журналисты не только поделятся своими взглядами на военную журналистику, но и смогут пройти обучение, опираясь на опыт и знания своих коллег, работающих в зонах вооруженных конфликтов. Экспертами в работе секции будут выступать не только именитые журналисты, чьи репортажи из "горячих" точек знает вся страна, но и бывшие военные, в том числе, и флотские офицеры, историки, члены краевого отделения Русского географического общества, — считает Алексей Буяков.
Председатель Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" уверен в огромном потенциале секции военной журналистики и не сомневается в том, что она будет иметь успех на III Дальневосточном МедиаСаммите.
Напомним, что первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и краевого отделения Союза журналистов России, тогда он собрал более 650 журналистов, сотрудников пресс-служб учреждений и предприятий Дальнего Востока и стран АТР. В рамках мероприятия прошло 23 секции и мастер-класса, прозвучало более 50 докладов. На следующий год журналисты, политики, общественники, чиновники и бизнесмены собрались на отраслевой площадке в небывалой для ДФО концентрации. Масштаб первого "премьерного" форума 2014 года пошел организаторам впрок: тематические границы мероприятия стали шире, количество и статус экспертов — повышены, острота и актуальность дискуссий подняты сразу на несколько градусов. 45 секций II МедиаСаммита за два дня посетили 1,9 тысячи гостей и участников.
Досье "Золотого Рога": Дальневосточный МедиаСаммит — это единственная коммуникационная площадка для специалистов СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока. Целью МедиаСаммита является объединение медиа-сообщества Дальнего Востока, решение актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций региона. Участниками Саммита станут представители масс-медиа регионов Дальнего Востока, иностранных СМИ, федеральных и региональных органов власти, а также эксперты отрасли из центральной части страны.
Автор:
Теги: журналистика медиасаммит
Новости тематики
- Tele2 приглашает на работу и стажировку студентов ДВФУ
- В ДВФУ будут учить алмазному ремеслу
- "Проблемы высшего образования необходимо решать системно"
- "Сегодня российская биомедицина стремится на Дальний Восток"
- Директор по развитию "Лайфхакера" приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивосток
- Главный редактор Russia Beyond The Headlines расскажет о СМИ в эпоху digital на МедиаСаммите-2017
- Ученые из Приморья сделали из кукумарии препарат против иммунодефицита
- Ученые Приморья отправятся в исследовательскую экспедицию в Арктику в интересах одной из нефтяных компаний
- "Транснефть" организовала экскурсионный тур для студентов
- На Дальневосточном МедиаСаммите секция военной журналистики имеет первостепенное значение - Алексей Буяков
Новости раздела
- Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья меняется на глазах
- Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье
- "Доброфлот" сделал "Камчатку"
- Компании братьев Магомедовых остались под арестом
- В Приморье застроили проблемных застройщиков
- ДВМП не спускает флаг
- В Спасском районе Приморского края планируют открыть цех по переработке молока
- Экспорт рыбной продукции из Приморья увеличился в 2,5 раза
- Новый авиарейс связал Владивосток с Пусаном
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- В России реально введут налог на воздух
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Рубль переходит в контратаку
- Правительство окончательно хоронит шансы людей в возрасте устроиться на работу
- "Это настоящая золотая жила"
- В Приморье на продажу будут выставлены десятки тысяч объектов недвижимости
- Экс-мэр вспомнил всех поимённо
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- Власти задумались об отмене домашних заданий в школе
Loading...