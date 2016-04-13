На Дальневосточном МедиаСаммите секция военной журналистики имеет первостепенное значение - Алексей Буяков

Председатель Приморского краевого отделения РГО рассказал о том, что связывает Тихоокеанский флот с журналистикой

Председатель Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" — Общество изучения Амурского края, историк Алексей Буяков поделился мнением о том, как должны быть расставлены приоритеты в работе секций на предстоящем летнем медиафоруме. По его словам, на МедиаСаммите секция военной журналистики имеет первостепенное значение. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог» - информационный партнер III Дальневосточного медиасаммита.

– Предстоящий в июне этого года Дальневосточный МедиаСаммит интересен с нескольких точек зрения. Во-первых, разнообразием круглых столов. Во-вторых, более детальной проработкой рассматриваемых на них тем. В-третьих, появлением таких секций, без которых немыслима современная журналистика. Одна из них имеет, на мой взгляд, первостепенное значение. Это секция военной журналистики. Она тесным образом связана и с юбилейной датой в истории – 285-летием славного Тихоокеанского флота России.

Флот и журналистика на ряде этапов были тесным образом связаны друг с другом. Здесь можно вспомнить военные репортажи российских журналистов о судьбе кораблей Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре, о героической обороне этого города, о боевых действиях кораблей Владивостокского отряда крейсеров в годы Русско-японской войны 1904-1905 годов. Военные журналисты освещали высадки морских десантов и боевые действия воинов-тихоокеанцев в Корее и на островах Курильской гряды, и в августе 1945 года. Тяжелые дни 1996-го и последующих годов в Грозном и Чечне, участие в этих событиях по восстановлению конституционного строя морских пехотинцев ТОФ также не остались без внимания и непосредственного участия в них журналистов, поэтому теме истории флота будет посвящено немало слов, — уверен историк.

Также, по мнению Алексея Буякова, заслуживает внимания еще одна тема: журналисты на войне, в зоне локальных конфликтах, пишет РИА PrimaMedia.

– Данная тема, на мой взгляд, привлечет внимание не только журналистского сообщества, но и других заинтересованных лиц. В ходе заседания на МедиаСаммите журналисты не только поделятся своими взглядами на военную журналистику, но и смогут пройти обучение, опираясь на опыт и знания своих коллег, работающих в зонах вооруженных конфликтов. Экспертами в работе секции будут выступать не только именитые журналисты, чьи репортажи из "горячих" точек знает вся страна, но и бывшие военные, в том числе, и флотские офицеры, историки, члены краевого отделения Русского географического общества, — считает Алексей Буяков.

Председатель Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество" уверен в огромном потенциале секции военной журналистики и не сомневается в том, что она будет иметь успех на III Дальневосточном МедиаСаммите.

Напомним, что первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и краевого отделения Союза журналистов России, тогда он собрал более 650 журналистов, сотрудников пресс-служб учреждений и предприятий Дальнего Востока и стран АТР. В рамках мероприятия прошло 23 секции и мастер-класса, прозвучало более 50 докладов. На следующий год журналисты, политики, общественники, чиновники и бизнесмены собрались на отраслевой площадке в небывалой для ДФО концентрации. Масштаб первого "премьерного" форума 2014 года пошел организаторам впрок: тематические границы мероприятия стали шире, количество и статус экспертов — повышены, острота и актуальность дискуссий подняты сразу на несколько градусов. 45 секций II МедиаСаммита за два дня посетили 1,9 тысячи гостей и участников.

Досье "Золотого Рога": Дальневосточный МедиаСаммит — это единственная коммуникационная площадка для специалистов СМИ, PR и блогосферы Дальнего Востока. Целью МедиаСаммита является объединение медиа-сообщества Дальнего Востока, решение актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций региона. Участниками Саммита станут представители масс-медиа регионов Дальнего Востока, иностранных СМИ, федеральных и региональных органов власти, а также эксперты отрасли из центральной части страны.