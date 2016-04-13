Наталья Солодовникова: Управление компанией - больше чем работа

Финалист Краевой Бизнес-Премии Наталья Солодовникова об источнике профессионального вдохновения и нетипичных управленческих решениях

Единственная женщина-руководитель в ТОП-25 номинации «Менеджер года» уверенно вошла в четверку финалистов XII Краевой Бизнес-Премии, опередив многих известных, солидных и очень достойных приморских топ-менеджеров из числа представителей сильного пола, пишет Деловая газета «Золотой Рог». За генерального директора ОАО «Приморское агентство авиационных компаний» (ТМ «Билетур») Наталью СОЛОДОВНИКОВУ активно голосовали и члены Экспертного Совета, и жители края на сайте Бизнес-Премии www.dv-rating.ru.

Имя компании, которую она возглавляет, хорошо известно далеко за пределами края. 60 офисов «Билетур» работают по всей стране, включая Москву и Санкт-Петербург, предлагая авиабилеты и туры в любую точку мира. Если говорить на языке цифр, то ежегодно «Билетур» реализует около 450 000 авиабилетов и обслуживает не менее 20 000 туристических заявок, а ежегодные налоговые и социальные отчисления в бюджеты разных уровней составляют около 150 млн руб. в год.

О том, что позволяет компании чувствовать себя уверенно и демонстрировать динамику в непростое для туристической отрасли время, деловая газета «Золотой Рог» рассказывала в одном из мартовских номеров, когда по итогам деятельности за 2015 год «Билетур» вошел сразу в ТОП-25 сразу двух номинаций XII Краевой Бизнес-Премии. Но что скрывается за внешней хрупкостью и стопроцентной женственностью гендиректора компании, управляющей огромной сетью агентств и принимающей очень грамотные и взвешенные решения, благодаря которым «Билетур» входит в десятку крупнейших туристических компаний страны?

«Не вижу себя в другом бизнесе»

Сегодня Наталья Солодовникова не представляет себя работающей в другом бизнесе, но 20 лет назад не могла и предположить, что ее жизнь будет прочно связана с туристической отраслью. Получив образование инженера-экономиста, она работала в финансовой сфере, а переехав в приморскую столицу, случайно оказалась в «Приморском аэроагентстве». Должность обычного авиакассира ее не смущала, она точно знала, что сумеет со временем реализовать имеющийся потенциал, и оказалась права. В 1995 году предприятие акционировалось и отправилось в самостоятельное плавание, и знания молодого экономиста оказались очень востребованными.

«Работать в новых рыночных условиях было непросто, но очень интересно, от открывающихся перспектив захватывало дух, - вспоминает Наталья Николаевна. – Мы вместе со страной учились плавать в волнах рыночной экономики, при этом многое предстояло делать впервые, но это никого не пугало и не смущало. Стоявший во главе «Приморского агентства авиационных компаний» Александр Владимирович БЫЧКОВ (сегодня председатель совета директоров. – Прим. «ЗР».) заражал нас своей уверенностью и драйвом. Он верил в нас, мы – в собственные силы, и агентство развивалось довольно стремительно».

Профессиональная компетенция, управленческие навыки, умение зажечь коллектив не остались незамеченными, Наталья Солодовникова быстро продвигалась по карьерной лестнице, и в 2010 году возглавила компанию.

Дальневосточная школа

В штате компании работают 450 человек, и текучки кадров практически нет, не считая внутреннюю ротацию. К слову, и московский, и питерский филиалы компании укомплектованы бывшими дальневосточниками, прошедшими «билетуровскую» школу в Приморье, на Камчатке, Сахалине.

«Открыв филиалы в западной части страны, мы столкнулись с тем, что местные кадры не могут работать столь эффективно, как дальневосточники, - рассказывает Наталья Николаевна. - Мы здесь давно привыкли к разнице в часовых поясах, для нас не проблема задержаться до девяти вечера, чтобы решить какой-то срочный вопрос с московским партнером в интересах клиента, и когда кто-то из сотрудников приморского или других дальневосточных офисов решается на переезд в центральную Россию, в город, где уже открыт наш офис, то знает, что работой мы его обеспечим».

Управлять таким огромным коллективом, к тому же рассредоточенным по всей стране, генеральному директору помогает современное программное обеспечение, позволяющее отследить финансовую дисциплину и все бизнес-процессы, вплоть до количества потраченного времени на обработку заявки. К тому же на сайте компании налажена обратная связь с руководством, а клиент сегодня не молчит, высказывает даже малейшее недовольство, что позволяет оперативно решить любой вопрос.

К слову, клиент не всегда бывает прав, но даже в этом случае он должен остаться довольным обращением в «Билетур». Поэтому в персонал компании вкладывается очень много, и не только в плане повышения квалификации или уровня стрессоустойчивости. Так, например, недавно по инициативе генерального директора с сотрудницами компании на протяжении двух месяцев работал... профессиональный имиджмейкер. Согласитесь, нетипичное управленческое решение на фоне кризисных явлений в экономике.

«Да, был такой замечательный опыт во владивостокском офисе компании, - улыбается Наталья Николаевна. - Двухмесячная программа включала и теоретический тренинг, и практические семинары, и даже походы по магазинам для составления гардероба. Она позволила раскрыть наших девушек, и без того привлекательных, с другой стороны. Не только мы взглянули на них другими глазами, но и их близкие. А когда ты сама чувствуешь себя уверенно, когда у тебя дома все хорошо, то и на работу ты приходишь с совсем другим настроем, иначе реагируешь на самых сложных клиентов (да и тем, как оказалось, капризничать совсем не хочется, глядя на преобразившуюся менеджера или авиакассира). Думаю, мы вернемся к такому опыту и транслируем его на другие офисы. Возможно, даже предложим мужские программы. Ведь если представительницы слабого пола в компании «расправляют плечи», то и мужчины должны им соответствовать».

«Дом путешествий»

Женский взгляд руководителя компании чувствуется и в том, сколь уютен и гостеприимен главный офис компании во Владивостоке, расположенный в историческом центре города и именуемый не иначе как Дом путешествий. И действительно, как работники компании, так и клиенты ощущают здесь себя как дома.

На площади более тысячи квадратных метров расположились комфортные офисные решения по продаже туристических услуг, авиа- и железнодорожных билетов, визовому обеспечению, отделы по работе с ключевыми и корпоративными клиентами, а на мансарде оборудованы… тренажерный зал и площадка для занятий йогой. Открытая терраса второго этажа - и вовсе любимое место отдыха и сотрудников компании, и клиентов, которых время от времени здесь угощают горячим глинтвейном, настоящим азербайджанским пловом и домашними пирогами.

Неразрешимых проблем не бывает

В силах руководителя наладить все процессы работы в компании, но что делать с внешними обстоятельствами, которые не просто мешают, но порой и вовсе отбивают охоту двигаться дальше? «Бороться, добиваясь административных, законодательных и прочих изменений, ничуть не смущаясь тем фактом, что порой нужные отрасли решения принимаются не скоро и исключительно на федеральном уровне», - уверена Наталья Солодовникова.

Как, к примеру, развивать столь перспективное для Владивостока направление морских экскурсий, успешно стартовавшее в компании минувшим летом, когда этому мешают проблемы правового регулирования маломерного флота, и в отношении него требуется унификация российского законодательства в соответствии с действующими международными требованиями и правами? Можно объявить проблему неразрешимой, мотивируя это тем, что компания с приморской пропиской на нее точно не в силах повлиять, и пополнить число игроков теневого бесконтрольного рынка коммерческих морских перевозок. Но «Билетур» - за отраслевое развитие направления. Поэтому руководство компании направляло обращения сначала в местные инстанции, в т.ч. в ОЭС по транспортной политике Приморского края, затем уже Ространснадзор просил Правительство РФ о внесении изменений в соответствующее постановление, параллельно вопрос взял на контроль губернатор Приморского края, и в итоге Минтранс разработал проект, упрощающий лицензионные требования для организаций, осуществляющих внутренние перевозки водным транспортом. Окончательного решения вопроса в настоящий момент с нетерпением ждут участники рынка по всей стране. И подобных примеров, иллюстрирующих активную позицию руководства компании, можно привести много.

«Что бы ни происходило, никогда не нужно опускать руки. Здраво оцениваем ситуацию, собираемся с силами, подключаем партнеров, местные власти и поступательно решаем задачу за задачей, видя, как результат становится все более осязаемым», - резюмирует гендиректор компании «Билетур», заражая этой уверенностью и коллектив, и коллег по рынку.

Вдохновляет результат

На вопрос, в чем она сама черпает вдохновение и силы, Наталья Николаевна признается, что больше всего ее мотивируют успехи компании, отзывы благодарных клиентов: «И это ни в коем случае не тщеславие, я не считаю достижения предприятия своей личной заслугой, это результат коллективных действий огромной и слаженной команды «Билетур». Меня, как и любого руководителя, радует, когда сотрудники проявляют инициативу; когда высвечивают, а не замалчивают какую

-либо проблему, попутно предлагая пути ее решения, и затем самостоятельно контролируя результат; когда я вижу, что человек не отбывает «трудовую повинность», а действительно живет интересами компании. Ведь когда ты живешь тем, чем занимаешься, то в работе не может быть чего-то ненужного, неважного, случайного. А заодно уходят в сторону интриги, сплетни, присущие нашей ментальности. Поэтому, считаю, очень важно поддерживать командный дух, искать неформальные поводы для корпоративного общения. Мы всегда находим время, средства и возможности для того, чтобы отметить вместе какой-либо праздник. И это не обязательно поход в ресторан или театр, порой мы можем собраться на уютной мансарде нашего Дома путешествий, чтобы всем вместе ее украсить, надеть карнавальные костюмы и просто повеселиться. Такие «домашние» мероприятия очень сплачивают коллектив.

При этом Наталья Солодовникова признается: «Иногда бывает минутное ощущение – все, устала, не могу и ничего не хочу, - но наступает утро, и ты с большим удовольствием вновь едешь в офис, понимая, что уже давно управление компанией для тебя - это больше чем работа».

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.