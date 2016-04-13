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Спасскцемент ставит только амбициозные цели
Управляющий ОАО «Спасскцемент» Алексей Сысоев сумел вывести самый большой цементный завод Дальнего Востока на новый уровень
В успехе любого предприятия либо дела особую роль играет личность руководителя. И это прекрасно доказывает своей деятельностью номинант краевой Бизнес-Премии-2015 в номинации «Менеджер года» управляющий ОАО «Спасскцемент» Алексей СЫСОЕВ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
За кажущейся простотой его биографии – серьезный трудовой путь, который сегодня вывел его в число особо эффективных менеджеров среди крупнейших на Дальнем Востоке предприятий. После средней школы начал работать электриком на Теплоозерском цемзаводе. Получил первое высшее образование по квалификации «химик-технолог цементной промышленности». Затем впереди была работа на инженерных должностях – мастером, заместителем начальника сырьевого цеха, инженером-аналитиком в лаборатории, главным технологом, главным инженером и управляющим Теплоозерским цементноым заводом.
Алексей Николаевич не скрывает, что стать руководителем крупного производства он мечтал с тех пор, как пришел на производство. И то, что эта мечта сбылась, многого стоило. Понимая, что для этой роли потребуются серьезные знания экономики и управления производством, он еще раз поступил в вуз и получил второе высшее образование – по специальности «экономика промышленности строительных материалов». В итоге опыт и научные знания стали главными аргументами для акционеров. которые доверили ему управление самым большим цементным заводом Дальнего Востока.
Сысоев считает, что перспективы у завода огромны - в ближайшие годы в регионе ожидается резкий рост объемов строительства, и предприятие, которое выпускает один из основных материалов для строительства – цемент, может рассчитывать на хороший сбыт. Тем более что рыночные преимущества предприятия неоспоримы – в большинстве регионов ДФО доля спасского цемента на рынке стройматериалов достигает 70-80%. Выпускаются все его марки, необходимые для современного строительства. Кроме того, на предприятии есть существенный резерв мощности, который в будущем может быть востребован.
Притом что в минувшем году отечественные производители цемента в связи с падением объемов строительства снизили выпуск продукции, «Спасскцемент» сумел удержаться к уровню 2014 года и отгрузить цемента даже немного больше запланированного: не 1 млн 411 тысяч тонн, а 1 млн 464 тысячи. Это в основном было достигнуто за счет того, что Сахалин практически полностью отказался от ввоза цемента из-за рубежа.
Основой стабильной работы управляющий «Спасскцементом» считает главный ресурс предприятия – коллектив, опытных специалистов, без которых невозможна работа доже самого современного оборудования. А главное в работе с коллективом - честность. Если что-то обещал, то надо выполнить. И это неотъемлемо от самого производства – вести лично социальные вопросы. И, как он говорит: «Для меня главное удовольствие – это сама работа. Но не просто так – чтобы наработаться! Я ставлю перед собой цели, задачи, иногда амбициозные, и получаю большое удовлетворение от того, что удается сделать. Считаю, что, будучи руководителем большого предприятия, надо быть везде. Тебя должны знать люди. Ты должен встречаться с ними, заниматься их проблемами, знать, чем живет город, в котором они живут и работают. Соответственно, надо поднимать престиж Спасска, чтобы от нас не уезжали в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, а жили здесь дальше».
Важнейшим своим производственным достижением Алексей Николаевич считает то, что ему удалось изменить на предприятии подход к выпускаемой продукции. В этом особенно помог его большой опыт технолога. Теперь завод освоил выпуск низкоалюминатного цемента всех марок, благодаря чему вышел на новый уровень качества, с которым можно уверенно выходить уже и на импорт.
Отдельной строкой Алексей Сыоев отмечает, что акционеры, совет директоров компании, по его мнению, серьезно думают о завтрашнем дне градообразующего для Спасска-Дальнего предприятия, за которым стоят судьбы около 6 тысяч человек – работников и членов их семей. В модернизацию завода и развитие его социальной сферы сегодня вкладываются серьезные средства. Это притом что и прибыль есть, и в бюджеты делаются все необходимые отчисления.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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