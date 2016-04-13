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"Мерси Инвест Групп" выходит в лидеры агропрома Приморья
Управляющая компания «Мерси Инвест Групп» (УК «МИГ») приступила к инвестированию сельскохозяйственных проектов в Приморье в 2011 году, а уже спустя четыре года стала финалистом краевой Бизнес-Премии в номинации «Компания года». На сегодняшний день сумма инвестиций компании превысила 5 млрд рублей. Первым реализованным проектом стал свиноводческий комплекс на 39 тыс. голов в селе Прохоры Спасского района, позволивший предприятию выйти в лидеры отрасли в крае не только по объемам производства, но и по уровню технологий, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Запуск первого свинокомплекса повлек за собой серию проектов инфраструктурных, растениеводческих и проч., компания поднимала залежные земли, строила элеваторы, комбикормовый завод для обеспечения бесперебойного снабжения животных кормами. Особое значение для повышения урожайности основных культур, выращиваемых в Приморье, получили эксперименты компании в растениеводстве.
- Если бы уровень развития растениеводства в крае соответствовал нашим потребностям, то можно было бы не идти серьезно в эту отрасль, - говорит президент УК «МИГ» Станислав ЕРМОЛЕНКО. - А сегодня для нас развитие растениеводческого направления – одна из приоритетных задач. И здесь мы также намерены внедрять новейшие технологии, подходящие для Приморского края.
На экспериментальных полях были апробированы десятки сортов сои и кукурузы лучших мировых селекционных центров. Сегодня у сельхозпроизводителей края появился широкий выбор высокопродуктивных семян, и компания готова предложить их на рынок вместе с новыми эффективными технологиями возделывания. В общем, УК «Мерси Инвест Групп» стала в регионе тем инвестором, который принес наряду с новыми технологиями современные бизнес-процессы в агропром, рассчитанные на долгосрочный устойчивый результат. К этому опыту обращаются сегодня многие сельхозпроизводители.
- Сегодня у нас есть свои новые решения, к которым пришли наши сотрудники, - считает Станислав Ермоленко. - Мы первыми в крае применили сельскохозяйственную технику 4 WD, современное навесное оборудование для тракторов и комбайнов. Приходится экспериментировать, потому что почвы разные, климат особенный. Именно поэтому, когда приезжают к нам коллеги из других регионов или из других стран, мы им говорим: «Считайте, что у вас нет опыта». Потому что их опыт другой. А наш опыт, мне кажется, бесценен.
Став первым резидентом ТОР «Михайловский», Группа представила свои новые проекты. В общей сложности в рамках основного животноводческого проекта, рассчитанного на период до 2022 года, будет реализовано строительство семи свинокомплексов производительностью до 540 тысяч голов в год. Общая сумма инвестиций составит порядка 20 млрд рублей, будет создано около 1 тыс. новых рабочих мест. Сегодня уже определены два основных оператора проектов УК «Мерси Инвест Групп», которые будут реализованы в рамках ТОР. Это компания «Приморский бекон», приступившая к строительству новых свинокомплексов, и компания «Мерси Трейд», которая сосредоточится на реализации растениеводческих проектов, выращивании зерна и производстве кормов.
По словам директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Дениса БОЧКАРЕВА, действующий свинокомплекс уже поставляет продукцию на прилавки приморских магазинов.
«У компании успешно работает свинокомплекс на 39 тыс. голов. Это позволяет поставлять на рынок края до 300 тонн свинины в месяц. Кроме того, компания завершает строительство еще одного свинокомплекса мощностью в 83 тыс. голов. Уже завезено племенное поголовье, что позволит к концу следующего года производить дополнительно до 600 тонн свинины в месяц. Это первый из шести аналогичных комплексов, которые будут построены в рамках проекта», – рассказал директор ведомства.
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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