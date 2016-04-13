АО "Восточный Порт" инвестирует в развитие

АО «Восточный Порт», крупнейшая стивидорная компания России, специализирующаяся на перевалке каменного угля, второй год подряд выходит в финал Краевой Бизнес-Премии, претендуя на победу в номинации «Компания года Приморского края-2015». Подтверждением высокого реноме приморской компании стало ее признание «Лучшей стивидорной компанией Ассоциации морских торговых портов России за 2015 год», пишет Деловая газета «Золотой Рог».

АО «Восточный Порт» на данный момент является самым высокопродуктивным и экологически чистым угольным портом Дальнего Востока.

В настоящее время годовая пропускная способность АО «Восточный Порт» составляет свыше 21 млн тонн. В структуру компании входят угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов мощностью 14,2 млн тонн в год и универсальный производственно-перегрузочный комплекс. В 2015 году экспортный уголь составил 99,8% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 0,2% пришлось на каботажный уголь. Среди получателей - Япония, Южная Корея, Китай, Тайвань и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

По итогам 2015 года АО «Восточный Порт» удалось не только удержать позицию крупнейшего угольного порта России, но и превзойти собственные результаты предыдущего года. Всего за двенадцать месяцев 2015 года производственными комплексами АО «Восточный Порт» было переработано 22 млн 769,8 тысяч тонн угольной продукции. Производственный показатель 2014 года за аналогичный период времени превышен на 929,8 тыс. тонн.

«Добиться столь высоких показателей стало возможно благодаря целому ряду мер, принятых в 2015 году. Покупка новой перегрузочной техники, ключевые изменения в логистике грузов и ряд грамотных управленческих решений вкупе дали отменный результат и позволили нам подтвердить статус крупнейшего угольного терминала страны. Благодаря грамотности и профессионализму работников АО «Восточный Порт» и специалистов ООО «Управляющая портовая компания» продолжают совершенствоваться логистические процессы, реализуется программа модернизации и обновляется оборудование на производственно-перегрузочных комплексах» - говорит Анатолий Лазарев, управляющий директор АО «Восточный Порт».

«В 2012 году в послании Президента Владимир ПУТИН обратил внимание на необходимость развития портовых мощностей страны. Параллельно наши акционеры приняли решение увеличить мощности порта почти в два раза».

Для увеличения пропускной способности стивидор в 2012 году начал строительство Третьей очереди углепогрузочного комплекса стоимостью более 27 млрд рублей. Реализация проекта ведется полностью за счет собственных средств компании. После завершения полномасштабного строительства Третьей очереди общая пропускная способность АО «Восточный Порт» с 2019 года возрастет до 39 млн тонн угля в год.

Третья очередь Угольного комплекса АО «Восточный Порт» представляет собой зеркальное отражение действующего специализированного производственно-перегрузочного комплекса Угольный. На участке площадью почти 54 гектара с учетом искусственного земельного участка будет с нуля создана вся необходимая железнодорожная инфраструктура. Здесь же разместятся четыре склада, оборудованные двумя стакерами и четырьмя реклаймерами (крановое оборудование). Общая площадь единовременного хранения - около 800 тыс. тонн грузов. Также как на действующем комплексе, здесь предусмотрены вагоноразмораживающие устройства для единовременного разогрева 80 полувагонов, система конвейерного оборудования и два тандемных вагоноопрокидывателя роторного типа.

На глубоководном причале, рассчитанном на приемку судов дедвейтом 180 тыс. тонн, будут установлены две мощные судопогрузочные машины.

Но это далеко не все новости порта. В конце декабря 2015 года к причалу АО «Восточный Порт» пришвартовался морской буксир ледового класса с гордым именем «Урал», построенный по заказу компании голландской фирмой Damen в Китае в рамках программы модернизации, которая осуществляется на предприятии с 2010 года по инициативе ООО «Управляющая портовая компания».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.