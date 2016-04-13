ПБТФ вновь в числе лучших компаний года

Чем обусловлен выбор экспертов Бизнес-Премии Приморского края и рядовых приморцев?

Преображенская база тралового флота (ПБТФ) уже не первый раз выходит в ТОП-4 XII Краевой Бизнес-Премии. Столь высоко оценивают финансово-производственные показатели предприятия, а также ее социальную миссию члены Экспертного Совета и жители Приморья, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

2015 год, по которому анализируют деятельность номинантов, был для предприятия юбилейным, ему исполнилось 85 лет.

«Отличный возраст для рыбодобывающей компании, - уверен генеральный директор АО «ПБТФ» Сергей ЕРЕМЕЕВ. – За это время накоплен огромный практический опыт, кадры не просто подготовлены, а проверены десятилетиями работы в море, налажены крепкие партнерские связи. Кроме того, компании повезло с акционерами, нацеленными на долгосрочное развитие предприятия и не жалеющими средств на качественное пополнение его материально-технической базы».

Флот справляется с задачами

Слова гендиректора наглядно подтверждает и 2015 год. Рыбодобывающий флот предприятия увеличился сразу на три судна: специально по заказу компании на китайской судоверфи был построен новый сайролов «Лучегорск», а в Корее были приобретены две шхуны для промысла краба и креветки - «Леопард» и «Рысь». Вместе с креветколовом «Барсом» они теперь составляют группу «кошачьих», как ласково называют их в компании.

«Лучегорск» отправится в свой первый рейс в мае этого года (и на него на предприятии возлагают большие надежды: если показатели его работы себя оправдают, то будет построена целая серия таких судов). А вот «кошачьи» новобранцы уже успели показать себя на промысле, успешно справившись в прошлом году с поставленными задачами по добыче и выпуску продукции.

Ударно потрудился и крупнотоннажный флот ПБТФ, что позволило предприятию уверенно преодолеть 110-тысячную планку по вылову рыбы. Наибольшую результативность продемонстрировали рыбацкие команды РКТ-С «Капитан Демидюк» и БМТР «Бухта Преображения», обеспечившие чуть менее половины уловов базы флота. Всего же по итогам 2015 года было добыто более 116 тыс. тонн минтая и сельди, свыше 1 тыс. тонн морепродуктов. При этом весь объем сельди компания поставила на внутренний рынок, как и около 40% минтая (при наличии спроса его доля будет также увеличена). Кроме того, в минувшем году на российский берег стала поступать и северная креветка, которую прежде предприятие поставляло исключительно на рынки Японии и Кореи.

Благодаря ударному труду рыбодобывающего флота и активному освоению выделенных квот дочерний рыбокомбинат ПБТФ еще летом 2015 года вышел на проектную мощность. После проведенной модернизации он ежесуточно выпускает до 300 тыс. продукции, которая идет на российский рынок, в т. ч. по госзаказу. Загружен заказами и цех кулинарии. Причем помимо хорошо зарекомендовавших себя видов продукции, что давно уже полюбились приморцами, технологи комбината регулярно балуют потребителей новинками.

Социальные программы

Отдельного разговора заслуживает социальная миссия компании, которую она несет как градообразующее предприятие. К слову, День рыбака в Преображении является по-настоящему народным праздником, поскольку 70% его жителей работают на предприятии. Сложно представить, как чувствовал бы себя поселок, да и весь Лазовский район, не будь на его территории столь серьезного и ответственного представителя бизнеса. Компания участвует практически во всех социальных программах муниципалитета, помогает детям и ветеранам, содержит детско-юношескую спортивную школу, летний лагерь, учебные классы…

Несмотря на кризисные явления в экономике финансирование социальных нужд не снижается. Так, только на программу поддержки старшего поколения в 2015 году было выделено свыше 5,9 млн рублей. А в 2016 году ее финансирование даже увеличилось, такие обязательства взяла на себя ПБТФ, заключив социальный договор с советом ветеранов и обществом инвалидов рыбацкого поселка. В частности, на 50% увеличен размер пособий вышедшим на пенсию работникам, на 30% больше средств выделено для фонда совета ветеранов, предназначенного для приобретения лекарств.

Несколько десятков школьников рыбацкого поселка проходят подготовку на учебно-курсовом комбинате ПБТФ, получая востребованную на рынке труда морскую профессию судового электрика 2-го класса. При этом помимо свидетельства о начальном профессиональном образовании ребята становятся обладателями еще и двух обязательных для работы в море сертификатов - о начальной подготовке по безопасности и по вопросам охраны судов и портовых средств. К слову, только за два последних года тридцать выпускников курсов поступили на морские специальности в высшие и средние учебные заведения Владивостока и Находки, чтобы вернуться на Преображенскую базу тралового флота уже в новом профессиональном качестве.

Немало внимания уделяет ПБТФ и наращиванию поселковой инфраструктуры, делающей жизнь в Преображении удобной и комфортной. За последние несколько лет компания реализовала несколько крупных социальных проектов, направленных на активизацию культурной, спортивной, духовной жизни в поселке, открыв кинотеатр, поучаствовав в создании многофункциональной спортплощадки и построив православный храм.

А в скором времени здесь появится и аэродром малой авиации. Преображенская база тралового флота примет участие в реализации краевой программы возрождения местных авиаперевозок. При поддержке компании на карте Приморья появится новая воздушная линия, которая свяжет Преображение с краевой столицей. Создание аэродромной инфраструктуры начнется уже в апреле, до середины лета предстоит возвести взлетно-посадочную полосу длиной 840 метров, вышку для диспетчерской службы и здание аэровокзала. Также на территории комплекса будет обустроена вертолетная стоянка. Объем выделенных компанией инвестиций составит не менее 20 млн рублей.

«Мы взяли на себя такие обязательства, потому что запуск воздушного сообщения повысит транспортную доступность Преображения, – поясняет Сергей Мстиславович Еремеев. - Сегодня, чтобы попасть во Владивосток, жителям поселка нужно не менее семи часов добираться на автобусе, билет на который стоит более 800 рублей. С появлением авиалинии дорога займет часа полтора, а цена перелета не должна превысить 1200 рублей, - это было одним из главных условий участия нашего предприятия в программе».

Нынешний год в компании постараются сделать не менее продуктивным. Крупнотоннажный флот, главная ударная сила предприятия, работает в море уже давно, с началом весны на промысел отправилась и «кошачья» группа, а в мае в свой первый рейс отправится сайролов «Лучегорск». Руководство и коллектив предприятия нацелены не снижать темпов роста объема добычи и производства рыбопродукции.

Досье "Золотого Рога": Преображенская база тралового флота с 1930 года осуществляет морской промысел. Также предприятие развивает прибрежное рыболовство и марикультуру, имеет собственный судоремонтный завод док для среднетоннажных судов, ведет рыбопереработку на дочернем комбинате. Основными объектами лова ПБТФ являются минтай, сельдь, краб и креветка. По итогам 2015 года рыбодобывающим флотом компании было добыто более 110 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.