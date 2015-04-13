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Форум "Приморский край – приграничные регионы КНР" открылся на острове Русском

13 Апреля 2015, 18:58 | Приморье

Форум торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества «Приморский край – приграничные регионы КНР» открылся 13 апреля во Владивостоке. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья, в кампусе ДВФУ на острове Русский собрались более 200 руководителей российских и китайских компаний, представители органов власти Приморья и приграничных провинций КНР, а также руководители общественных объединений предпринимателей и организаций, содействующих развитию бизнеса.

Пленарное заседание форума открыл вице-губернатор Приморья Сергей Нехаев. Он выступил с докладом о стратегических проектах развития Приморского края.

Так, Сергей Нехаев рассказал гостям форума о шести территориях опережающего развития, создающихся сегодня в регионе.

«ТОРы обеспечивают эксклюзивные условия для инвесторов, конкурентные с ведущими рынками стран АТР», – подчеркнул вице-губернатор.

Сегодня Приморский край уже подал в Министерство по развитию Дальнего Востока пять заявок на создание ТОРов: «Надеждинского», «Михайловского», «Большого порта Зарубино», нефтехимического кластера на базе «ВНХК» и технико-внедренческой зоны на острове Русский. Также регион готовит заявку на шестой ТОР – на базе судостроительного производства «Звезда» в Большом Камне.

Кроме того, по словам Сергея Нехаева, возможности для сотрудничества китайских инвесторов открывает особая экономическая зона промышленно-производственного типа на базе группы «Соллерс» во Владивостоке.

Еще один интересный для инвесторов приморский проект – создание свободного порта Владивосток. Сейчас этот законопроект проходит широкое общественное обсуждение. На данном этапе в территорию свободного порта входят 12 муниципалитетов Приморья.

«Российские и международные эксперты уже рассматривают свободный порт Владивостока как центр международной торговли со странами АТР и место выпуска высококонкурентной продукции на международные рынки», – обозначил вице-губернатор.

Руководитель китайской делегации – первый секретарь горкома Коммунистической партии Китая в Суйфэньхэ Чжао Лянцзюнь в приветственном слове отметил, что Приморский край уже давно стал для китайских партнеров приоритетным направлением для сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке. Транспортно-логистическое направление представляется одним из самых перспективных для зарубежных инвесторов.

«Обе наши стороны предпринимают большие усилия для развития международных транспортных коридоров, соединяющих Приморье и Китай. В Суйфэньхэ мы намерены создать большой хаб. Также перспективным для нас является развитие туризма», – заявил Чжао Лянцзюнь.

В течение дня на форуме запланировано обсуждение докладов российских и китайских предпринимателей, а также общение бизнесменов в формате b2b.

Кроме того, на мероприятии представлен ряд масштабных приморских проектов: интегрированная развлекательная зона «Приморье», спортивно-технический комплекс «Приморское кольцо», микрорайоны «Новый город» и «Радужный».

Ряд представленных проектов касается сельскохозяйственного сектора: модернизация Уссурийской птицефабрики, развитие пчеловодческого хозяйства и животноводческого комплекса «Приозерное», а также создание индустриального парка в сфере переработки отходов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: тор  инвестиции  бизнес  проекты  китай  транспорт  экономика  предпринимательство  остров русский  международное сотрудничество  логистика 



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