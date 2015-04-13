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Находкинская БАМР в 2014 году заработала 624 млн рублей чистой прибыли
В то же время кредиторская задолженность выросла более чем в два раза
ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (НБАМР, г.Находка) в 2014 году получило 624 млн рублей чистой прибыли, что на 76% больше, чем в 2013 году.
В то же время выручка компании за прошлый год сократилась на 11,6% и составила 5,041 млрд рублей.Более чем в 2 раза выросла кредиторская задолженность - до 960 млн рублей на конец 2014 года.
ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" – одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий Дальнего Востока.
80,79% уставного капитала принадлежит ЗАО "Дальинвестгрупп" (Москва), бенефициаром которого, в свою очередь, выступает супругу экс-губернатор Приморья Сергея ДАРЬКИНА Лариса БЕЛОБРОВА.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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