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Вещание проводного радио будет ограничено в двух районах Владивостока
«Ростелеком» проводит работы по модернизации оборудования узла проводного радиовещания. Плановые работы пройдут 14 апреля 2015 время с 10:00 до 16:00, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе компании.
Работы запланированы на станции, обслуживающей абонентов Фрунзенского и части Ленинского районов Владивостока. В ходе плановых работ вещание проводного радио будет ограничено.
«Ростелеком» приносит извинения за возможные неудобства.
Дополнительную информацию о проводимых работах можно получить в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», по бесплатному федеральному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте www.rt.ru.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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