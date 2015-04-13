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Производители танков помогут дальневосточникам с перевозкой рыбы
Уралвагонзавод (УВЗ) готов поспособствовать решению проблемы обеспечения бесперебойных поставок рыбы с Дальнего Востока в европейскую часть России, начав выпуск специализированных рефрижераторных контейнеров.
Железнодорожные операторы, однако, будут готовы закупать их только в случае, если тарифы на перевозку в таких контейнерах уравняют с теми, что применяются к универсальным контейнерам.
Инициативу по созданию специализированных рефрижераторных контейнеров для перевозки рыбы и других скоропортящихся продуктов УВЗ высказал на совещании в Минвостокразвития, рассказали «Коммерсанту» его участники. На совещании, по их словам, гендиректор «Агентства рефперевозки» Ильдус ХАЛИКОВ сообщил о возможности купить около 2 тыс. рефрижераторных контейнеров (рефконтейнеров). Инициативу УВЗ также поддержала дочерняя структура РЖД, компания «Рефсервис», готовая потратить 1 млрд рублей на обновление парка.
Замгендиректора НПК «Уралвагонзавод» Андрей ШЛЕНСКИЙ подтвердил планы начать производство рефконтейнеров. По его словам, соответствующий проект в ближайшее время планируется представить в Фонд развития промышленности. Производство около 1 тыс. рефконтейнеров в год Андрей Шленский оценивает в сумму не менее 1 млрд рублей. Источник, близкий к УВЗ, говорит, что финансировать проект может государство, совещания на эту тему уже прошли в Минвостокразвития, Минпромторге и Минтрансе. По словам участников рынка перевозок, для обеспечения бесперебойных поставок рыбы в европейскую часть России потребуется построить порядка 10 тыс. рефконтейнеров.
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