В Приморье платные услуги населению выросли на 15%

В Приморском крае в январе-марте 2013 года населению оказано платных услуг на 30,6 млрд рублей, или на 15% больше, чем в январе-марте прошлого года.

На оплату услуг приморцы тратят значительную сумму, которая составляет 32% всех потребительских расходов. При этом треть этих расходов уходит на транспорт – 34%, на оплату жилищно-коммунальных услуг – 32%, 12% - на связь и 4% - на услуги образования.

Объем бытовых услуг, занимает в общем объеме платных 6%, с начала года их было оказано на 18% больше, чем в январе-марте 2012 года.

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходится на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (59%), ремонт и строительство жилья и других построек (8%), услуги парикмахерских (7%), ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (5%).

На долю физических лиц приходилось более 54% объема бытовых услуг, остальные услуги оказаны организациями, сообщает Приморскстат.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.