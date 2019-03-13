Губернатор Приморья оценил ход строительства "Русской Рыбопромышленной Компанией" рыбоперерабатывающего завода

В ходе визита на строящиеся объекты ТОР «Надеждинская» 12 марта губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил площадку рыбоперерабатывающего завода «Русский минтай», который строит «Русская Рыбопромышленная Компания».

На площадке ведутся активные строительные работы. В частности, завершена заливка фундамента, объект подготовлен к возведению металлоконструкций основного здания. Сдача завода запланирована на 2020 год, сообщает russianfishery.ru.

- Проект возводится в соответствии с планом, с опережением графика, - прокомментировал директор дальневосточного дивизиона РРПК Виктор ЛИТВИНЕНКО. - Современное производство высококачественной продукции, которое появится на территории Приморского края уже в следующем году, - это дополнительные налоговые отчисления, рабочие места и развитие глубокой переработки сырья на российской территории.

После ввода завода в эксплуатацию РРПК планирует увеличить мощность производства примерно на 20% в рамках второй очереди развития «Русского минтая» и расширить продуктовую линейку за счет выпуска продукции в категориях «готово к приготовлению» и «готово к употреблению».

Основной продукцией первой очереди завода станут филе и фарш минтая. После ввода в эксплуатацию второй очереди планируется освоить выпуск высококачественных доступных продуктов глубокой переработки, в том числе в категории «готово к употреблению», для российского рынка, а также для экспорта в Китай и на рынки Азии.

Проект «Русский минтай» реализуется в рамках участия в государственной программе поддержки строительства рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих предприятий квотами добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставляемых на инвестиционные цели. Общие инвестиции в строительство составят до 1,5 млрд руб. После ввода в эксплуатацию завода «Русский минтай» РРПК получит дополнительные квоты на добычу 14,5 тысяч тонн минтая и сельди.

Досье газеты «Золотой Рог»

Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь.

Газета "Золотой Рог", Владивосток