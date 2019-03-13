В Приморье за несколько месяцев рухнула целая отрасль

В Приморском крае за несколько месяцев фактически рухнула целая отрасль сельского хозяйства – мясное животноводство, сообщает газета «Золотой Рог». Непонятно как возникший здесь вирус ящура в начале этого года привел к огромным потерям поголовья на свинокомплексах, а теперь появились сообщения о массовом сокращении работников на птицефабрике «Дальневосточная птица» - единственном местном производителе охлажденного мяса курицы. Ранее сообщалось о серьезных проблемах на Уссурийской птицефабрике, правда, не связанных с эпизоотиями или какими-то другими ветеринарным причинами.

Кроме того, в прошлом году прекратила производственную деятельность небольшая птицефабрика «Устье», работавшая в Уссурийском районе и поставлявшая на рынок куриное яйцо.

О том, что Приморский край в ближайшие годы должен стать еще одним крупным центром производства мяса в стране, не говорил в последнее время разве что ленивый. Ожидания были связаны с реализацией двух крупных проектов в свиноводстве, по расчетам существенно повышающих показатели потребления охлажденного мяса в крае. До этого эти показатели были непростительно низкими, поскольку долгие годы обеспечивались, по сути, только одним крупным производителем - птицефабрикой. Теперь именно эта птицефабрика, сменив за два года до этого собственников, название, проведя ребрендинг, фактически прекратила поставлять продукцию на рынок. Дозвониться до птицефабрики «Дальневосточная птица» газете «Золотой Рог» не удалось.

Главной причиной прекращения производства продукции назван вирус птичьего гриппа, который в мае прошлого года принес убытков в сумме 300 млн рублей. В той сложной ситуации предприятие осталось без какой-либо поддержки, что не могло не сказаться на его экономике - снизившаяся выручка не позволила сформировать полноценную кормовую базу. В декабре прошлого года Россельхознадзор подтвердил еще одну вспышку птичьего гриппа. Впрочем, слухи о том, что причиной гибели птиц перед новым годом был вовсе не птичий грипп, а производственные ошибки на самой фабрике, до сих пор остаются в силе.

Но, как бы там ни было, новый на момент второй вспышки эпизоотии губернатор Олег КОЖЕМЯКО принял решение поддержать ключевое предприятие отрасли, и в экстренном порядке в течение 5 дней была разработана новая субсидия. Перед самым новым годом птицефабрика получила 51,2 млн рублей. Но это ее не спасло. Через пару месяцев стало известно о том, что предприятие уходит «в вынужденный простой из-за тяжелой экономической ситуации». Собственно, сомнения в его устойчивости и были причиной, по словам источника, знакомого с ситуацией, отсутствия какой-либо поддержки со стороны бюджета во время майской эпизоотии. Недоумение вызывали, в том числе, довольно высокие зарплаты на птицефабрике, которые не может позволить себе ни одно устойчиво работающее сельхозпредприятие в отрасли края.

Прошлый год оказался сложным и для птицефабрик, поставляющих яйцо на рынок. Главная причина осложнений, по словам директора Уссурийской птицефабрики Евгения РАЗНИКА, связана с давлением на рынок поставщиков из других регионов страны. Давление оказалось настолько сильным, что основной местный производитель в крае, недосчитавшись выручки, оказался в сложной финансовой ситуации.

На данный момент предприятие работает в прежнем режиме, хоть и введена там процедура наблюдения. В то же время у фабрики нет долгов ни по налогам, ни по зарплате. Остаются неоплаченными долги за поставку зерна, цена на которое выросла в прошлом году на 27% при практически сохранившейся на прежнем уровне цены на яйцо. Тем не менее предприятие надеется закрыть все долги по возможности в ближайшее время. «Никто не позволит разорить это производство», считают наблюдатели.

Закрылась прошлым летом и птицефабрика «Устье». По словам ее директора Славы АН, причина закрытия также связана с перенасыщением рынка яйца в крае в прошлом году. Впрочем, эта птицефабрика скорее всего вновь приступит к производству, как только стабилизируется ситуация на рынке. А время вынужденной приостановки будет использовано на проведение ремонта и реконструкции производственных площадок, пояснил директор.

И все же, несмотря на все рыночные сложности прошлого года, птицефабрике «Ива», работающей в Октябрьском районе, едва ли не единственной в краевой отрасли, удалось избежать подобных проблем.

По словам коммерческого директора Андрея ЗАПОТОЧНОГО, на предприятии довольно гибкая система ценообразования, что позволяет оперативно подстраиваться под рынок. Если к новому году был рост отпускной цены на 2%, то уже в январе она вернулась на прежний уровень. Но в целом, стоимость в прошлом году в течение всего периода оставалась неизменной. Например, для столового яйца (С2) она сохранялась на уровне 42-47 рублей. Еще одним важным фактором стабильности цены являются собственные корма, чего нет у других птицефабрик. Но в структуре этого предприятия есть растениеводческое хозяйство, которое выращивает зерно специально для птицефабрики, на стоимость которого не влияют ценовые колебания на внутреннем зерновом рынке.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.