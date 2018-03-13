Банкиров в Приморье вышвыривают за дверь

Федеральные банки в регионах избавляются от позиций финансистов, бухгалтеров, аналитиков...

Недавнее заявление главы Сбербанка Германа ГРЕФА о новой волне масштабных сокращений в ведущей кредитной организации страны спровоцировало бурное обсуждение печальных перспектив банковских профессий.

Как отметил Греф, в Сбербанке раньше работало 33 тыс. бухгалтеров, но сейчас их осталось только 1,5 тыс., а в будущем их число сократится до 500 человек. Он также сообщил, что Сбербанк планирует оптимизировать штат андеррайтеров, рассматривающих заявки на кредиты, с 4,5 до 1,5 тыс. сотрудников.

Опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» эксперты и участники финансового рынка в один голос твердят, что сокращение непрофильных специалистов банков идет давно и новостью, собственно, не является.

«Молодой сотрудник банка сегодня получает не больше 20 тыс. рублей», - беспокоятся о судьбе молодых специалистов некоторые руководители приморских компаний. «Вы знаете, какие требования по заработной плате выставляют выпускники ВУЗов, и за какую соглашаются работать?», - вторят им банкиры. Истина традиционно находится посередине. Основной вопрос связан с высвобождением рабочей силы, какой бы сферы это не касалось. Меньшее количество сотрудников в компаниях, переключение на онлайн-сервисы, умные технологии одномоментно оставляет бюджет без весомых средств, которые поступали от работодателя за его работника и обеспечивали налоговые отчисления и вливания в пенсионную систему. Робот «Анна», к сожалению, налоги не заплатит.

Тем временем, набор первокурсников по профилю «Экономика» только в ДВФУ в прошлом году составила примерно 160 человек, 57 из которых являются студентами, принятыми на бюджетной основе. Квоту на бюджетные места за последние годы сократили с 75 человек до нынешних значений, однако в 2018 году вновь подняли планку до 100 человек.

В банках ждут коммуникабельных

В приморских банках и дополнительных офисах федеральных кредитных заведений в нашем крае говорят, что всегда ждут амбициозных и целеустремленных выпускников ВУЗов, экономическая специальность может стать только плюсом. Но главное качество современного сотрудника банка - умение общаться с людьми, воспринимать и доносить до клиента большой объем информации, открытая жизненная позиция. В современной терминологии такие навыки называют «soft skills».

«Основной задачей банка является развитие и обучение сотрудников, и самым ключевым этапом, фундаментом успеха – является адаптационный период наших новеньких специалистов. У нас разработана система наставничества, поэтапного входа в должность и приобретение профессиональных навыков. В банке готовы брать на работу выпускников очного и заочного отделения различных специальностей», - комментирует принцип отбора новых кадров начальник управления рекрутинга и бизнес-администрирования банка «Восточный» Мария АРХИПОВА.

Как отмечают в пресс-службе ВТБ, учитывая переход на бакалавриат, банку сегодня неважно, какая специализация у выпускника экономического ВУЗа. Подбор кандидатов на работу больше основывается на личных качествах и готовности студентов работать на предлагаемом участке работы в банке. Ведь основная потребность в молодых кадрах заметна особенно в банковской рознице.Там не принципиально даже наличие экономического образования, отбор идет на основе личных компетенций: берем тех, кто не боится работать с клиентами и готов обучаться дальше.

Говорить о недостатках современного выпускника эксперты считают не совсем корректно. Сегодня вся информация о ведении банковского бизнеса лежит на поверхности и адаптация к информационному шоку происходит легче, особенно у молодежи.

Финансисты и аналитики уже не нужны

Корреспондент Деловой газеты «Золотой Рог» в неформальных беседах обсудил потребность в молодых специалистах с их потенциальными работодателями – банкирами и аудиторами.

Руководитель одного дополнительного офиса регионального банка заверяет, что банки по-прежнему без проблем набирают ребят, которые только получили диплом. И специалисты с образованием «Банковское дело» все так же востребованы. Вспоминая первые шаги в банковской сфере, наша собеседница говорит о том, что 15 лет назад попасть в банк было запредельной мечтой, и проблем с трудоустройством было много.

Крупнейшие федеральные банки придерживаются собственных взглядов относительно того, какой специалист нужен в кредитной организации. Его легче вырастить в стенах ВУЗа в рамках обучения на собственной кафедре, так посчитал одних из ведущих банков страны, подписав в 2012 году соглашение о создании кафедры «Современное банковское дело» в ДВФУ. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», подобную инициативу хотел проявить также и региональный банк, но все осталось на уровне прожектов. Во многом этому способствовала и программа 2.0, которую так истово внедряют в ДВФУ. Вся программа «посыпалась» и на экономических специальностях ВУЗа прямо на глазах. В учебные планы нельзя заглянуть на несколько лет вперед, а значит, понять, с какими остаточными знаниями окажется молодой специалист на выходе, невозможно.

Одновременно, федеральным банкам сегодня не нужны экономисты в чистом виде. Позиции финансистов, бухгалтеров, аналитиков на местах упразднены. Функции тех, кто был задействован на подобных рабочих местах в регионах, делегированы автоматизированным системам или отделам, находящимся в федеральном или узловых региональных центрах - Новосибирске, Ярославле, и, конечно же, Москве. «У нас уже несколько лет как упразднен собственный отдел бухгалтерии, начисление зарплаты внутри банка происходит на уровне головного филиала на Дальнем Востоке», - уточнили в одном крупных банков, операционный офис которого находится во Владивостоке.

«Если открыть базу предложений по вакансиям, то можно увидеть, что экономисты в чистом виде сегодня, может быть, нужны лишь заводам подобным «Звезде» или компаниям, сравнимым с «Ратимир», а также региональным банкам, которые обслуживают себя самостоятельно. Подтвердило данное предположение кадровое агентство «Успех», которое в конце прошлого года проводило семинар о потребностях в кадрах среди банков», - уточнили в одной из крупной кредитной организации, относящейся к федеральной сети.

Молодежь не хочет работать

Сегодня выпускники с банковским образованием - на вес золота, до кредитных организаций в поиске работы добирается их малая часть. Высокие требования и большой объем работы заставляют задуматься, что прилагая гораздо меньшие усилия, можно получать схожую зарплату в другом месте.

«Часто к нам приходит молодежь с дипломами «экологов», «психологов», то есть с набором тех самых профессий, которые ребята часто выбирают, исходя из романтических представлений о жизни. И по факту оказываются в банке. В то же время самыми востребованными в банке позициями является менеджер фронт-линии и менеджер по продажам. Поэтому таких молодых людей, особенно очень амбициозных и целеустремленных, мы с охотой берем на такие должности. Проявление подобных качеств мы видим на собеседовании, и поэтому на фронт-линию, бывает, берем совсем молодых специалистов с высшим и необязательно с банковским или бухгалтерским образованием», - поделился опытом работы один из руководителей банковской структуры Приморья.

Озвученную позицию лишь подтверждают молодые сотрудники банков. «В банке работаю чуть больше года. Несмотря на то, что моя специальность звучит как «менеджмент гостиничного бизнеса», сегодня я работаю в сфере фондового рынка. Основная моя функция – наиболее полно рассказать о продукте и подвигнуть клиента прийти к нам на обслуживание. Хотя не скрою, что большая часть моих коллег – экономисты, что для меня является хорошей возможностью перенять у них знания и опыт», - рассказала Ирина К.

Сегодня от студентов все чаще можно услышать, что выпускаясь по специализации «экономика», они знают, что нелегко устроиться на работу, обладая лишь знаниями узкой направленности, поэтому еще в процессе обучения стараются обрести дополнительные знания, особенно связанные с IT-технологиями. По словам студентки Школы экономики и менеджмента ДВФУ Анастасии И., лекции в совместном потоке с сотнями студентов и обучение в рамках программы 2.0 сегодня вызывают больше вопросов, чем ответов. Кафедры не имеют стратегического плана, не предлагают студентам информации о том, каковы будут конкретные дисциплины на следующем курсе. Это в дальнейшем приведет к тому, что выбор специализации на 3 курсе придется делать наобум. Хотя направления деятельности очень серьезные – «финансы и кредит», «современное банковское дело», «мировая экономика», «налоги и налогообложение», «бухгалтерский учет, анализ, аудит и экономика предприятия».

Бухгалтер и аудитор с IT-уклоном

Заявление об уходе с финансовой авансцены бухгалтера и аудитора преждевременно, считает директор одной и аудиторских компаний Владивостока. Специалист, который подписывает документацию, соответствующую стандартам российской отчетности и МСФО, должен иметь диплом бухгалтера. Конечно, предусмотрена ступенчатая трансформация специальности в сторону все большей информатизации. Но бизнесу самому в первую очередь надо привыкнуть к постепенному переходу на новые онлайн-сервисы. И в любом случае, в компании всегда нужен человек, который будет заносить эти цифры в базу данных.

Сегодня профессия бухгалтера действительно является смежной, среди главных бухгалтеров во Владивостоке достаточно часто можно увидеть шикарных специалистов, первый диплом которых получен в сфере IT. Разумеется, в качестве второго образования они выбрали «бухгалтерский учет и аудит».

«Мы видим, что выпускники направления «бухучет и аудит» в дальнейшем устраиваются на хорошие позиции, в коммерческие и на государственные предприятия. Есть те, кто открывает бизнес в сфере аудита. По сию пору бизнесу разной направленности требуется как специалист, который может обработать первичную документацию, так и главный бухгалтер, зам главного бухгалтера. Отказываться сегодня от этой специальности не стоит», - говорит директор ООО «Тихоокеанский центр аудита, экспертизы и эккаунтинга» Маргарита ЗУБЕНКО.

КСТАТИ

В очередь на переподготовку

Президент РФ Владимир ПУТИН предложил в ближайшее время сформировать по всей стране сеть центров профессиональной подготовки, где смогут повышать квалификацию уже работающие граждане.

«Профессиональное обучение должно вестись на самой передовой учебной и производственной базе. Считаю, что здесь, по аналогии с научной сферой, нужно создавать своеобразные центры коллективного пользования, где лучшее оборудование, собранное на одной площадке, предоставляется всем, кто заинтересован в высоком результате своей работы», - сказал Путин на совещании в Екатеринбурге, посвященном совершенствованию профессионального образования в РФ.

Для этого, по словам президента, необходимо в короткие сроки сформировать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки. «На их базе будут проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей, уже работающие граждане смогут здесь повышать свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать дополнительную специальность, а школьники в рамках профориентации выбирать для себя профессию», - пояснил глава государства.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.