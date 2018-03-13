Благоустройства становится больше

Мнение жителей будет определяющим при формировании комфортной городской среды в Приморье

В 2017 году в России стартовал федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», рассчитанный до 2022 года включительно. Активное участие в нем принимает и Приморский край. Первые итоги проекта уже видны – места отдыха граждан во многих городах региона обрели новый облик. Однако дальнейший ход работ определят сами приморцы – 18 марта они смогут выбрать проект будущего облика своего города или поселка на специально созданных участках для голосования.

Напомним, что мероприятия по благоустройству населенных пунктов Приморского края были включены в обновленный вариант соответствующей государственной программы Приморского края. Муниципальные образования, участвующие в проекте, получили из регионального бюджета необходимое софинансирование на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. Сумма, выделенная на эти цели из бюджетов всех уровней, в 2017 году составила более 500 млн рублей; на 2018 год финансирование запланировано в таком же объеме.





Многими дизайн-проектами предполагается оригинально вписать существующие объекты в окружающий ландшафт.

Что уже сделано

Минувшей осенью министр строительства и ЖКХ России Михаил МЕНЬ отметил Приморский край в качестве одного из регионов-лидеров по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Тогда же приморцы смогли увидеть первые результаты работы проекта. Так, во Владивостоке в перечень мероприятий стартового этапа вошли излюбленные места отдыха владивостокцев и гостей города. В кампусе ДВФУ на острове Русском восстановили гранитное покрытие набережной и зеленые газоны, провели ремонт парапета и сетей наружного освещения, а также восстановили облицовку, подсветку, чашу и русла водопадов. Новый сквер появился в районе Набережной Цесаревича – в нем установили скульптурный объект, посвященный основателю самбо Василию ОЩЕПКОВУ. Была обновлена одна из центральных улиц города - Набережная. Кроме того, в 2017 году во Владивостоке в рамках проекта были благоустроены 17 придомовых территорий.

В Находке благодаря «Формированию комфортной городской среды» значительно ускорились темпы реконструкции сквера на пересечении улиц Лермонтова и Гончарова. Сначала городские власти вместе с Советом ветеранов пограничных войск приняли решение о благоустройстве сквера и памятной стелы за счет средств муниципалитета, а затем проект получил дополнительное финансирование из краевого и федерального бюджетов. В 2017 году подрядчик замостил площадку вокруг 6-метровой стелы, стилизованной под пограничный столб. Входную зону в сквер теперь украшает арка, опоры которой спроектированы в виде пограничных вышек, а рядом с ними смонтированы каркасы информационных стендов. Вдоль тротуаров установлены скамейки и урны. Полностью завершить работы предполагается к 100-летию погранслужбы ФСБ в мае текущего года.

Новый облик получили парки и скверы в других городах Приморья. Это парк «Восток» в Арсеньеве, парк культуры и отдыха в Артеме, парковая зона на улице Карла Маркса, 49 в Большом Камне, городской парк Дальнереченска, парк «Березка» в Дальнегорске и городской парк культуры и отдыха имени Борисова в Спасске-Дальнем. В зонах отдыха установили новые скамейки и урны, обновили дорожное покрытие и систему освещения, провели работу по дополнительному озеленению. Работы по благоустройству были развернуты в поселках Кавалерово, Славянка, Кировский, Восток; селах Раздольное, Покровка, Терней, Камень-Рыболов, Чугуевка и многих других.





- На старте работы проекта «Формирование комфортной городской среды» были некоторые сложности, связанные с тем, что законодательная база для него формировалась в очень сжатый срок. Тем не менее, Приморье в первый год действия проекта показало очень достойный результат, особенно по благоустройству общественных пространств. Важно, что в процесс включились граждане, которым не безразлично будущее своего двора, своего населенного пункта. Без сомнения, проект «Формирование комфортной городской среды» ждет большое будущее. Это тот случай, когда совпали два условия – активность населения и готовность государства ее поддержать, - уверен председатель общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае Игорь ОБУХОВ.

Дизайн-проекты пошли в народ

Важно, что в первый год работы проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципалитетах Приморского края была проведена инвентаризация общественных пространств, которые нуждаются в благоустройстве. Только во Владивостоке таких территорий было выявлено 79, а в Находке в перечень попали 50 объектов. Сформированный по итогам инвентаризации перечень стал основой для формирования планов по благоустройству того или иного города на несколько лет вперед. Однако у жителей было и есть право дополнять его своими пожеланиями. Например, более 30 предложений по благоустройству, поступивших в администрацию Владивостока в начале 2018 года, касалось общественных пространств, не вошедших в «инвентаризационный» список.

- Все поступившие предложения были оценены и проранжированы по критериям Минстроя России - посещаемость, востребованность общественной территории, связанность с другими выбранными для благоустройства зонами, наличие прав муниципалитета на общественную территорию, возможность многофункционального использования. По итогам отбора был определен список из 18 территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке, - отметили в администрации Владивостока.

Нужно уточнить, что в этом году механизм отбора проектов по благоустройству серьезно усовершенствован. Теперь главное слово при определении приоритетов «Комфортной городской среды» принадлежит жителям территории. В начале февраля 2018 года в муниципалитетах Приморья были проведены общественные слушания, где жители могли высказать пожелания по благоустройству предварительно отобранных общественных мест, а также предложить свои. После предварительного общественного обсуждения все предложения были переданы для дальнейшей работы в сформированные на местном уровне общественные комиссии.

- Многие участники общественного обсуждения приходили с подготовленными проектами благоустройства, которые актуальны для них. Это говорит о высокой активности граждан. Тем более, что первые результаты работы проекта «Формирование комфортной городской среды» люди увидели в прошлом году. Граждане убедились, что их активность – это очень хороший шанс преобразить то место, где они живут, - отметила представитель приморского штаба ОНФ, куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Анна КОЛЕМАГИНА. – На мой взгляд, на следующих этапах реализации проекта важно уделить больше внимания придомовым территориям. В прошлом году во Владивостоке поступило очень много заявок на благоустройство дворов, но получилось отремонтировать только 17 территорий. Каждая поданная заявка – это показатель активности жителей, и эту активность необходимо поддерживать.

Однако ключевым этапом станет всенародное голосование по выбору общественных территорий, где будет проходить благоустройство в 2018 году. Оно состоится 18 марта во всех населенных пунктах с численностью населения от 20 тысяч человек. Таких муниципальных образований в крае 14 – это 12 городских округов и два поселения – Покровское и Кавалеровское. Согласно постановлению правительства, для этих муниципалитетов рейтинговое голосование обязательно. А для того, чтобы люди имели возможность заранее составить мнение о том или ином проекте, информация обо всех проектах-финалистах заблаговременно опубликована в СМИ, социальных сетях и на официальных сайтах местных администраций.

От центра до окраин

На наш взгляд, совсем нелишним было бы рассказать о некоторых проектах, которые дошли до финала отборочного этапа и могут быть реализованы уже в 2018 году.

Во Владивостоке самым масштабным из выставленных на всенародное голосование стал проект благоустройства территории Набережной Амурского залива от пляжа на мысе Кунгасный до спорткомплекса «Олимпиец». Фактически речь идет о продлении «Берега здоровья», первый отрезок которого – от кампуса МГУ им. Г.И. НЕВЕЛЬСКОГО до набережной Спортивной гавани – был создан несколько лет назад. Таким образом, появится еще одна пешеходная связь между центром Владивостока и районом Первой Речки. А в перспективе вся зона вдоль Амурского залива должна стать местом с широкими возможностями для занятий спортом, наблюдений за спортивными соревнованиями и прогулок. Дизайн-проектом предусмотрено устройство пешеходной и велосипедной дорожек, мест для отдыха, зоны фуд-корта, автопарковок. Предполагается сохранить существующие и посадить новые растения, установить опоры освещения, малые архитектурные формы, элементы навигации.

Инициативы по формированию комфортной городской среды касаются не только центра приморской столицы, но и так называемых «спальных» районов. Один из таких проектов – обустройство видовой площадки и пешеходных дорожек на сопке Бурачека в Первомайском районе. Кстати, в новый облик сопки «впишут» местную достопримечательность - водонапорную башню. Не менее оригинально подошли к разработке дизайн-проектов и в селе Покровка – в рамках реконструкции Сквера Отдыха предполагается не только оборудовать ограждение, освещение, скамейки и урны, но и установить кованую фигуру фазана – символа Октябрьского района.

Уникальный в своем роде проект подготовлен для отдаленной территории Владивостока – острова Попова. Небольшой парк недалеко от пристани бухты Западной сегодня не может похвастать наличием объектов благоустройства. Дизайн-проектом предполагается не только оборудовать место отдыха островитян скамьями и урнами, но и создать здесь небольшой пруд. По центральной оси парка пройдет аллея, ведущая к месту для установки большой новогодней елки. Кроме того, запланировано обустройство детской и спортивной площадок, круговой велодорожки, сцены и теневых навесов.





- На острове, где проживает более тысячи человек, до сих пор нет места, где можно было бы прогуляться вечером после работы или в выходной день. Детская площадка – одна на весь остров. По соседству находится полуразрушенное здание, летом вокруг высится бурьян. К счастью, на острове много активных людей, которые хотят изменить эту ситуацию. И проект «Формирование комфортной городской среды» дает шанс сделать так, чтобы островитяне не чувствовали себя оторванными от города, - говорит Людмила ТАРАН, депутат Думы Владивостока по округу №11, включающему остров Попова.

«Спальный» микрорайон предполагается облагородить и в Арсеньеве – в рамках реконструкции местной «Аллеи депутатов». Здесь любят гулять люди разных возрастов, однако аллею не благоустраивали уже много лет, поэтому асфальтовое покрытие разрушено корневой системой деревьев, а оставшиеся здесь лавочки, урны и бордюрный камень нуждаются в замене. Дизайн-проект благоустройства аллеи предусматривает демонтаж старого и устройство нового асфальтового покрытия и бордюрного камня, установку лавочек и урн, разбивку цветников, спиливание аварийных деревьев и посадку новых саженцев. Общая площадь территории от улицы Ленинской до улицы Октябрьской, которую планируется благоустроить, составит почти 5 тысяч кв.м.

Проекты поддержат голосами. И деньгами

Как уже говорилось выше, поддержать понравившийся дизайн-проект благоустройства в своем муниципалитете жители Приморья смогут уже в ближайшее воскресенье, 18 марта. Для удобства граждан 250 мест для голосования за объекты благоустройства разместят вблизи от избирательных участков, образованных в рамках выборов президента России. На голосование в 14 муниципалитетах будет вынесено 53 отобранных по итогам общественных слушаний дизайн-проекта общественных территорий – парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны.

Проекты, ставшие лидерами народного голосования, войдут в план «Формирования комфортной городской среды» на 2018 год, и уже в апреле-мае муниципалитеты смогут провести конкурсные процедуры для определения подрядчиков работ. Общая сумма финансирования проекта в нашем регионе в 2018 году составит около 500 млн рублей. Кроме этого, на благоустройство парков малых городов будет направлено еще почти 14 миллионов рублей.

Во втором по величине городе Приморья, Уссурийске, наибольшую поддержку в ходе общественных слушаний получили три проекта: сквер имени Кузьменчука, расположенный в районе Междуречья, новая зона отдыха в Доброполье и парк в микрорайоне «5-й километр». Именно их вынесут на голосование 18 марта. По каждому из них разработаны комплексные проекты благоустройства. После завершения голосования и подсчета голосов определится та территория, которую облагородят в первую очередь.

- Прямое голосование жителей при выборе проектов благоустройства - это самый объективный способ оценки общественного мнения, для того, чтобы учесть его при принятии решения, - комментирует директор муниципального учреждения Уссурийска «Управление благоустройства» Юрий МАСЛЯННИК. – Теперь горожане имеют возможность повлиять на облик города и высказать свои предложения по его благоустройству.

Отметим, что в некоторых городах интрига сохраняется до последнего: например, в Арсеньеве по итогам общественных слушаний реконструкцию сквера в честь 25-летия Арсеньева поддержали 285 человек, а реконструкцию Аллеи депутатов – всего на семь человек меньше. Без преувеличения можно сказать, что при голосовании за проекты благоустройства 18 марта на счету будет каждый голос. Однако проекты, которые по итогам голосования не смогут войти в число наиболее востребованных в этом году, со счетов никто не сбрасывает. Напомним, что программа по созданию комфортной городской среды рассчитана до 2022 года включительно, а итоговый объем ее финансирования за шесть лет должен составить более 2,6 млрд рублей. За это время в крае планируется благоустроить 500 дворовых территорий, 100 территорий общего пользования, а также 30 мест массового отдыха граждан.

Отметим, что в своем недавнем Послании Федеральному Собранию РФ президент России Владимир ПУТИН сообщил, что финансирование мероприятий по формированию комфортной среды проживания в населенных пунктах страны в ближайшие годы планируется увеличить.

- Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки, при этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие. Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум, удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет. Такой масштабный проект – это новые экономические и социальные перспективы для людей, современная среда для жизни, культурных и гражданских инициатив, малого бизнеса и стартапов, – заявил Владимир Путин.

Также глава государства еще раз подчеркнул, что определять приоритеты благоустройства должны сами жители.

- Мнение людей о том, каким будет их город или поселок, должно быть решающим. Прошу обратить на это внимание руководителей всех уровней. Мы поддержим инициативы, которые помогут нашим малым городами населенным пунктам сохранить самобытность, по-новому раскрыть свой уникальный потенциал, - сказал президент.

Досье "Золотого Рога": Принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» могут населенные пункты с населением от 1 тысячи человек, в том числе моногорода. В них приведут в порядок городские дворы и общественные зоны – центральные улицы, площади и скверы. Для реализации федерального проекта в регионах России разрабатываются планы мероприятий по улучшению состояния придомовых территорий, повышению уровня благоустройства территорий общего пользования, формированию (обустройству) мест массового отдыха населения.





Гагик ЗАХАРЯН, вице-губернатор Приморского края:

- Данный проект очень важен, во-первых, благодаря ему, в самых отдаленных уголках нашей России будут благоустроены парки, скверы, дворики – то что десятилетиями не делалось. Если в крупных городах с благоустройством общественных пространств и дворовых территорий ситуация относительно нормальная, то в мелких населенных пунктах требуется большая работа в этом направлении и благодаря проекту есть все шансы её изменить в лучшую сторону.

Не менее значимым в проекте является и то, что жители здесь прямые участники – они решают и выбирают, что им нужно отремонтировать в первую очередь, утверждают дизайн-проекты, участвуют вместе с властью в приемке объектов. И участие жителей повышает ответственность за сохранность благоустроенных территорий, служит примером для их детей, которые видят, как на их глазах при участии старших появляются красивые парки, скверы, уютные дворики. Изначально ставилась задача отойти от формализма в этой работе, найти в каждом городе, селе, поселке свою «изюминку», сделать проект таким, чтобы он стал гордостью того места, где будет реализован.





На верхнем фото: Главная задача проекта «Формирование комфортной городской среды» - придать новый облик любимым местам отдыха приморцев.

Андрей СЕРОВ. Фото Сергея КУЗЬМИНА.