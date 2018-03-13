Андрей Шмалев: "Чтобы преуспеть, необходимо постоянно идти вперед"

Участников XIV Бизнес-Премии Приморского края приветствует Андрей ШМАЛЕВ, директор приморского филиала Tele2, Спонсора Премии.

Чтобы преуспеть в бизнесе, необходимо постоянно идти вперед, задавать тренды на рынке, быть быстрее и результативнее остальных. Мы в Tele2 это понимаем, поэтому компания развивается по «другим правилам»: выходит за рамки привычного восприятия оператора сотовой связи и предлагает новые цифровые сервисы, поддерживающие стиль жизни абонентов. Сейчас клиенту нужны современные услуги и, прежде всего, мобильный интернет. В декабре прошлого года мы начали стройку сети 4G в Приморском крае и готовимся запустить ее в коммерческую эксплуатацию этой весной.

Хотелось бы поблагодарить организаторов Премии за неоценимый вклад в формирование делового сообщества Приморского края, а всем участникам пожелать стремительного развития и позитивного общения. Удачи!

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам III квартала 2017 года абонентская база компании составила 40,3 млн пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края – DV-rating.ru