Руслан Булатов: "Бизнес-Премия формирует положительный имидж регионального бизнеса"

Участников XIV Бизнес-премии Приморского края приветствует Руслан БУЛАТОВ, Президент Группы компаний «Альфа», Официального Партнера Премии:

- Группа компаний «Альфа» - надежный партнер дальневосточного бизнеса, доказавший свой профессионализм в сфере организации безопасности. Группа работает с 2001 года, и за это время вошла в пятерку сильнейших игроков на рынке частных охранных услуг Приморья. Имеет представительства в Уссурийске, Находке, Артеме, Лесозаводске, Хабаровске, Южно-Сахалинске. «Альфа» завоевала репутацию динамично развивающейся группы компаний, оперативно и качественно выполняющей поставленные задачи. Президент Группы компаний «Альфа» Руслан Булатов уверен, что и у компаний, представленных на Бизнес-Премии Приморского края присутствуют эти черты:

– Президент России Владимир ПУТИН объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Власти ускоряют развитие региона, создают новое инвестиционное пространство, в котором компании формируют деловую среду: с грамотным партнерством и добросовестной конкуренцией.

Бизнес-Премия, как мероприятие для делового сообщества Приморского края, становится частью этого процесса. И уже много лет позволяет не только формировать положительный имидж регионального бизнеса, но и отмечать его сильнейших представителей. При этом организованная по инициативе Издательской компании «Золотой Рог» и администрации Приморского края Бизнес-Премия не только выделяет лидеров, но и становится индикатором бизнес-климата. Премия задает вектор развития компаниям регионального рынка, тиражируя и продвигая лучшие бизнес-практики.

Несмотря на непростые для бизнеса времена, компании продолжают развиваться, повышать качество своих услуг, тем самым обеспечивая себе место на рынке. И все представители бизнеса, попавшие в список участников XIV Краевой Бизнес-Премии, уже являются лидерами с очевидными достижениями. Я искренне желаю всем участникам конкурса успеха в борьбе за звание лауреата и новых перспектив!

Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края – DV-rating.ru