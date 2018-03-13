Михаил Федяев: "Для бизнеса важны инвестиции в общество"

Стать инициаторами значимых общественных преобразований - одна из ключевых задач холдинга «СДС» в Приморском крае, говорит Михаил ФЕДЯЕВ, президент АО ХК «Сибирский Деловой Союз», Официального Партнера Премии:

- Впервые ХК «СДС-Уголь», входящая в многоотраслевой холдинг «Сибирский Деловой Союз» (Кемеровская область), становится Официальным партнером XIV Краевой Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года Приморского края». Для нас это ответственная миссия, отражающая наше намерение проактивно участвовать в общественно-деловой жизни Приморского края.

«СДС-Уголь» - один из крупнейших угольных холдингов России, входящий в тройку лидеров страны по объемам угледобычи и экспорту высококачественной угольной продукции. В текущем году до 15 % объемов нашей экспортной продукции пройдут перевалку через дальневосточные порты. Принято считать, что сырьевые компании придерживаются принципов делового макиавеллизма, ставя основной целью максимизацию прибыли любыми доступными средствами. Абсолютной же самоцелью холдинговой компании «СДС-Уголь» является превосходить требования, определённые российским законодательством, и соответствовать лучшим мировым практикам. Для нас также важны не только коммерческие инициативы, но инвестиции в общество, реализация целевых долгосрочных программ, направленных на решение важнейших экологических и социальных проблем Приморского края.

Во втором квартале этого года будет дан старт проекту Морского порта «Суходол», который позволит существенно снизить экологическую нагрузку на территории Свободного порта Владивосток. Мы считаем своим долгом использовать для строительства перевалочных мощностей новейшие технологические решения, соответствующие современным экологическим требованиям. Этот проект привнесет, безусловно, позитивные изменения в снижении влияния на окружающую среду крупнейших стивидоров Свободного порта Владивосток.

Соорганизатор Бизнес-Премии ИК «Золотой Рог» - это оператор смысловых мероприятий, которые помогают выстраивать коммуникации в деловом сообществе, поднимают актуальные вопросы бизнеса в Приморском крае и помогают найти решения. От лица холдинговой компании «СДС» желаю всем участникам, партнёрам и организаторам качественной коммуникативной площадки для всех игроков рынка, а номинантам и победителям – широкого общественного признания!

Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края – DV-rating.ru