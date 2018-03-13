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Валерий Павлюк: "Приморье нуждается в выявлении новых и ярких лидеров"
Участников XIV Краевой Бизнес-Премии приветствует Валерий ПАВЛЮК, президент ПАО «Дальневосточный банк», Официального Партнера Премии:
- Краевой Бизнес-Премии удалось сформировать крепкую многолетнюю традицию выявления и поощрения лидеров регионального бизнес-сообщества. Именно эти компании, эти люди являются локомотивом социально-экономического развития края, именно они вносят наиболее значимый вклад в создание имиджа региона, стимулируют совершенствование бизнесом моделей своего развития, придают импульс всему региону. Поэтому конкурс, созданный по инициативе Издательской компании «Золотой Рог» и при поддержке Администрации Приморского края, неизменно достигает поставленных целей.
Дальневосточный банк уже несколько лет поддерживает Бизнес-Премию в качестве официального партнера. В своей деятельности мы придерживаемся принципов, созвучных задачам Премии – открыто и честно развивать партнерство, понимая потребности местного предпринимательства, способствовать успешному решению бизнес-задач, оказывать всестороннюю финансовую поддержку бизнесу для работы на благо своего региона. Пожалуй, это нас и объединяет. Мы – вместе с бизнесом.
Сегодняшним номинантам, которые уже подтвердили свое право называться сильнейшими независимо от результатов конкурса, я желаю удачи в непростой конкурентной борьбе, членам уважаемого Экспертного совета – беспристрастной оценки, а Приморью – новых и ярких лидеров.
Официальный сайт Бизнес-Премии Приморского края – DV-rating.ru
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