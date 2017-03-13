Строительство трех мостов начнут в Приморье

Новые мосты построят через реки Литовка в Партизанском районе Приморья, Крыловка в Кировском районе и Кроуновка в Уссурийске, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, эти объекты вошли в программу «139 мостов» – по ремонту, реконструкции и строительству мостовых сооружений, рассчитанной на 2016-2025 годы.



«В настоящий момент завершается разработка проектной документации по трем сооружениям. Проектная документация по мосту через реку Крыловка на 24-м километре дороги Кировский-Николо-Михайловка-Яковлевка готовится к аукциону на проведение строительных работ. Срок строительства объекта – десять месяцев. Проектная документация по мосту через реку Кроуновка в настоящий момент готовится на государственную экспертизу. Также завершается подготовка проектной документации по мосту через реку Литовка. Строительные работы на этих объектах начнутся в конце 2017 года», – рассказали в департаменте.



Напомним, по поручению Губернатора Приморья в крае разработана программа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту мостов. В нее уже включены 139 сооружений, которые будут обновлены по степени приоритетности и изношенности.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.