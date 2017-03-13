Инвестагентство представит Приморье на Петербургском Партнериате

XI Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» начнет свою работу в северной столице уже завтра, 14 марта. Приморье в рамках мероприятия представит краевое Инвестиционное Агентство.

Представители Агентства выступят с презентацией инвестиционного потенциала Приморского края, примут участие в пленарной сессии, посвященной поддержке экспорта, импортозамещению и улучшению делового климата, работе выставки и в консультационном центре, а также проведут ряд деловых встреч с представителями бизнеса Санкт-Петербурга.

«Мы надеемся, что мероприятие станет эффективной площадкой для развития межрегионального сотрудничества, а также для поиска новых форм поддержки местных предпринимателей», – подчеркнули в Инвестагентстве.

Справочно: Партнериат – ежегодное крупнейшее мероприятие России в области развития экономического сотрудничества и межрегиональных связей. Его цель – стимулирование межрегиональной кооперации, создание комфортных условий для конструктивного диалога и партнерства, обмена информацией, развития деловых контактов, поиска и привлечения новых партнеров, клиентов, инвесторов.

Структура мероприятия включает в себя конгрессную программу, биржу деловых контактов, презентационную зону, выставочную экспозицию регионов России, а также консультационный бизнес-центр.

В мероприятии 2016 года приняли участие более двух тысяч представителей органов власти и бизнесменов из 48 регионов России и 21 зарубежной страны.