Приморье в рамках проекта "Восточное кольцо России" представили на "Интурмаркет-2017" в Москве

Регионы Дальнего Востока впервые были представлены на международной туристической выставке «Интурмаркет» в рамках коллективного стенда «Восточное кольцо России». Инициатором формата презентации выступил Приморский край, пишет Деловая газета "Золотой Рог".



В этом году в рамках крупнейшей туристической выставки России «Интурмаркет-2017» туристский потенциал Приморского края представлен как часть федерального проекта «Восточное кольцо России».



По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, объединенный стенд стал первым совместным мероприятием в рамках соглашения о реализации нового проекта.



«Субъекты Дальнего Востока впервые представили свои туристические возможности не как отдельные регионы, а как часть совместного проекта “Восточное кольцо России”. Такой формат продвижения стал первым опытом в рамках реализации проекта по созданию нового туристического бренда. Приморский край взял на себя почетную обязанность быть координатором коллективного стенда на площадке “Интурмаркета”. Стенд объединил турпотенциал шести субъектов, среди которых – Приморский край, Республики Саха-Якутия и Бурятия, Чукотский автономный округ, Магаданская и Иркутская области», – рассказал Константин Шестаков.



Глава департамента отметил, что выбранный формат отмечен экспертами и представителями дальневосточных субъектов как успешный и эффективный способ продвижения туристского потенциала на международном и российском рынках. По его словам, регионы, которые в этот раз не были представлены на коллективном стенде, такие как, например, Камчатский край, изъявили желание в дальнейшем принять участие в совместном проекте.



Напомним, в 2016 году в рамках второго Восточного экономического форума главами 12 субъектов РФ и руководством Министерства культуры и Ростуризма было подписано соглашение о реализации крупного межрегионального проекта «Восточное кольцо России». Приморский край взял на себя почетную обязанность консолидировать наработки мысли и создать проект плана, в котором заинтересованы все регионы-участники.



По словам вице-губернатора Евгения Полянского, Приморье позиционируется в этом проекте, как туристский хаб, через него пролегает наибольшее количество маршрутов, и для этого есть все основания: транспортная и туристская инфраструктура региона самая продвинутая на Дальнем Востоке, и статистические данные о 70% от общего турпотока это подтверждают.



Отметим, выставка «Интурмаркет» проходит в Москве с 11 по 13 марта в конгрессно-выставочном центре «КрокусЭкспо». На ней представлены лидеры выездного турпотока россиян – представители 12 стран, среди которых – Испания, Турция, Греция, Болгария, Китай и другие. Также на выставке представлен 81 регион России. Как отмечают эксперты, особенностью «Интурмаркет-2017» стало то, что впервые регионы-участники смогли организовать единое экспозиционное пространство на базе брендовых туристских маршрутов – «Золотое кольцо России», «Великий шелковый путь», «Великий чайный путь», «Русские усадьбы», «Восточное кольцо России» и другие.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.