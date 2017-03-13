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Владивостокский суд обязал таможню устранить нарушения
Теперь таможне необходимо переоформить лицензию, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТП.
В результате прокурорской проверки установлено, что в постоянной зоне таможенного контроля Владивостокской таможни применяется мобильный инспекционно - досмотровый комплекс, который относится к источникам ионизирующего излучения.
Вопреки требованиям законодательства в условиях лицензии на осуществление деятельности в области использования таких источников, выданной таможенному органу, эксплуатация данного комплекса не предусмотрена.
С целью устранения выявленных нарушений прокурор направил заявление во Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края с требованием переоформить лицензию, включив в нее места осуществления лицензируемого вида деятельности.
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ответчик обязан исполнить судебный акт в течение шести месяцев с момента его вступления в законную силу.
Иван КРЫШАН.
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