Владивостокский суд обязал таможню устранить нарушения

Теперь таможне необходимо переоформить лицензию, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ДВТП.

В результате прокурорской проверки установлено, что в постоянной зоне таможенного контроля Владивостокской таможни применяется мобильный инспекционно - досмотровый комплекс, который относится к источникам ионизирующего излучения.

Вопреки требованиям законодательства в условиях лицензии на осуществление деятельности в области использования таких источников, выданной таможенному органу, эксплуатация данного комплекса не предусмотрена.

С целью устранения выявленных нарушений прокурор направил заявление во Фрунзенский районный суд г. Владивостока Приморского края с требованием переоформить лицензию, включив в нее места осуществления лицензируемого вида деятельности.

Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ответчик обязан исполнить судебный акт в течение шести месяцев с момента его вступления в законную силу.

Иван КРЫШАН.