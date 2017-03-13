Бизнес в Приморье по-прежнему страдает от жестких административных барьеров

Справок, разрешений, проверок и пр. меньше не становится

Особое внимание будет направлено на снижение административных барьеров в розничной торговле и на рынке бытовых услуг. Об этом заявили в ходе заседание Совета по содействию развитию конкуренции Приморского края под председательством первого вице-губернатора Василия Усольцева, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Работа по развитию конкуренции ведется в Приморье в рамках стандарта, утвержденного Правительством РФ, пишет сайт Primorsky.Ru. Каждый рынок отслеживают отраслевые департаменты Администрации Приморского края, уполномоченным органом исполнительной власти по содействию развитию конкуренции выступает департамент экономики и развития предпринимательства.

В ходе заседания директор департамента Сергей Павленко доложил о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Приморья. Он подчеркнул, что одним из первых решений Совета было утверждение перечня социально значимых и приоритетных рынков Приморского края, по которым в настоящее время осуществляется мониторинг на наличие административных барьеров.

Так, были обнаружены барьеры в предоставлении земельных участков в аренду или собственность, получении согласований и разрешений. Сейчас, подчеркнул Сергей Павленко, Правительство РФ систематизирует работу по разрешительной деятельности, чтобы уменьшить количество выдаваемых разрешений и упростить процесс их получения для бизнеса. Доступность инфраструктуры названа барьером, снизить который можно как путем увеличения объема инфраструктуры, так и упрощая доступ к ней. К барьерам отнесены также оформление документации к объектам нового строительства и перевод жилых помещений в нежилые.

«Максимальное наличие административных барьеров видит для себя розничная торговля и рынок бытовых услуг», – акцентировал Сергей Павленко.

Василий Усольцев дал поручение профильным департаментам обратить особое внимание на данные мониторинга и отработать по своим направлениям.

В то же время респонденты, как показал мониторинг, положительно оценили предоставление услуг на рынках дошкольного, дополнительного образования детей, детского отдыха и оздоровления детей.

Первый вице-губернатор обратил внимание участников Совета на то, что в этом году 10% социального бюджета края будет направлено в рынок.

«Это колоссальные средства. У предпринимателей возникнут возможности по созданию новых предприятий, предоставляющих услуги социального, образовательного характера, в области здравоохранения», – подчеркнул Василий Усольцев.

В 2017 году, обозначил руководитель департамента экономики, будет продолжена по проведению мониторинга социально значимых и приоритетных рынков, реализации механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, в том числе через Межотраслевой совет потребителей при Губернаторе Приморского края. Обратная связь от субъектов предпринимательской деятельности будет получена в форме анкетирования.

Участники совета, предприниматели озвучили свои предложения для работы на текущий год. Так, председатель Общественного Совета предпринимателей Приморского каря Юлия Пак предложила включить в план мероприятий формирование рейтинга муниципальных образований по улучшению инвестиционного климата. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов отметил необходимость включения в перечень социально значимых и приоритетных рынков рынок рыбной продукции. Председатель Общественного экспертного совета по экономической политике Приморского края Денис Сарана озвучил идею провести анализ, как влияет уровень развития конкуренции на благосостояние граждан.

«В целом рынок Приморья гармонично поделен между игроками и конкурентен. Эти тренды и надо сохранять», – подытожил первый вице-губернатор.

Напомним, среди регионов Дальневосточного федерального округа Приморский край на протяжении последних лет занимает лидирующие позиции по основным показателям развития малого предпринимательства. На Приморье приходится около трети малых предприятий ДФО, 31% работников малых предприятий и 37% оборота малого бизнеса ДФО.

Малый и средний бизнес Приморского края сегодня – это более 91 тысячи субъектов, из них почти 53 тысячи – индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают порядка 32% ВРП Приморского края, их количество ежегодно растет.