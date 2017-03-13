В Приморье создадут огромное производство

В Приморье официально утверждена еще одна территория опережающего развития – «Нефтехимический». Документ подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

ТОР станет площадкой для создания Восточного нефтехимического комплекса компанией «НК «Роснефть», пишет сайт Primorsky.Ru. По оценке Минвостокразвития России, создание ТОР «Нефтехимический» обеспечит привлечение более 540 миллиардов рублей частных инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 3,5 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2025 года составят более 111,7 миллиардов рублей.

Планируется, что проект будет реализован в две очереди. Первая предполагает создание производства по нефтепереработке мощностью 12 миллион тонн нефти в год, вторая будет связана с производством нефтехимии мощностью 3,4 миллиона тонн по сырью.

«Проект принесет Дальнему Востоку значительный объем инвестиций. Безусловно, они будут реализованы не за год и не за два. Это очень масштабный стратегически важный для экономики страны проект. Строительство ВНХК, как и другие крупнейшие проекты, требует слаженной совместной работы федеральных, региональных и муниципальных властей, государственных компаний», – прокомментировал глава Минвостокразвития.

Вице-премьер - полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев отметил, что в рамках территории «Нефтехимический» будет реализован крупнейший инвестиционный проект в макрорегионе, который также позволит решить ряд важнейших социальных задач.

«В рамках реализации ТОР планируется обеспечить жильем специалистов, которые будут трудиться на таком крупном производстве», – уточнил Юрий Трутнев.

По мнению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского сегодня на Дальнем Востоке созданы беспрецедентные механизмы поддержки бизнеса. Новая территория опережающего развития даст мощный импульс для развития нефтехимического кластера в регионе.

«Край сможет обеспечить свои растущие потребности в высококачественном топливе, а также помогать в этом своим соседям-дальневосточникам. Кроме того, реализация этого проекта, на мой взгляд, это важный шаг для перехода от экспорта сырья к поставке на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона товаров с высокой добавленной стоимостью. По оценкам экспертов, за 10 лет региональный продукт только от реализации этих проектов вырастет в 2,5 раза», – считает глава региона.

Напомним, ТОР «Нефтехимический» в Партизанском районе Приморского края была рассмотрена и одобрена на Правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе 17 февраля.