Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье создадут огромное производство
В Приморье официально утверждена еще одна территория опережающего развития – «Нефтехимический». Документ подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
ТОР станет площадкой для создания Восточного нефтехимического комплекса компанией «НК «Роснефть», пишет сайт Primorsky.Ru. По оценке Минвостокразвития России, создание ТОР «Нефтехимический» обеспечит привлечение более 540 миллиардов рублей частных инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 3,5 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2025 года составят более 111,7 миллиардов рублей.
Планируется, что проект будет реализован в две очереди. Первая предполагает создание производства по нефтепереработке мощностью 12 миллион тонн нефти в год, вторая будет связана с производством нефтехимии мощностью 3,4 миллиона тонн по сырью.
«Проект принесет Дальнему Востоку значительный объем инвестиций. Безусловно, они будут реализованы не за год и не за два. Это очень масштабный стратегически важный для экономики страны проект. Строительство ВНХК, как и другие крупнейшие проекты, требует слаженной совместной работы федеральных, региональных и муниципальных властей, государственных компаний», – прокомментировал глава Минвостокразвития.
Вице-премьер - полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев отметил, что в рамках территории «Нефтехимический» будет реализован крупнейший инвестиционный проект в макрорегионе, который также позволит решить ряд важнейших социальных задач.
«В рамках реализации ТОР планируется обеспечить жильем специалистов, которые будут трудиться на таком крупном производстве», – уточнил Юрий Трутнев.
По мнению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского сегодня на Дальнем Востоке созданы беспрецедентные механизмы поддержки бизнеса. Новая территория опережающего развития даст мощный импульс для развития нефтехимического кластера в регионе.
«Край сможет обеспечить свои растущие потребности в высококачественном топливе, а также помогать в этом своим соседям-дальневосточникам. Кроме того, реализация этого проекта, на мой взгляд, это важный шаг для перехода от экспорта сырья к поставке на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона товаров с высокой добавленной стоимостью. По оценкам экспертов, за 10 лет региональный продукт только от реализации этих проектов вырастет в 2,5 раза», – считает глава региона.
Напомним, ТОР «Нефтехимический» в Партизанском районе Приморского края была рассмотрена и одобрена на Правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе 17 февраля.
Новости тематики
- В Приморье создадут огромное производство
- Ипотека пошла в рост
- Визу в Свободный порт Владивосток выдаст компьютер
- В Приморье Большой Камень не намерен отказываться от большого бюджета
- В Приморье перед работникам ЗАО "ТМК" погасили зарплатные долги
- Правительство рассчитывает загрузить российские верфи
- Федералы хотят снять сливки в Приморье
- Роман Титков: Страна живет, когда работают заводы
- Василий Усольцев: Не выживать, а перестраиваться нацеливает нас этот конкурс
- Свободный порт Владивосток не место для дискуссий
Новости раздела
- В Приморье создадут огромное производство
- В случае начисления налогов до 100 рублей уведомление налогоплательщику уже не направляется
- В Приморском крае новые нормативы по оплате ОДН установят в апреле
- Во Владивостоке суд рассмотрит дело о неправомерных действиях при банкротстве
- "Фрегат-2": надежно, просторно, комфортно!
- Ипотека пошла в рост
- Визу в Свободный порт Владивосток выдаст компьютер
- В Приморье Большой Камень не намерен отказываться от большого бюджета
- Жилой комплекс во Владивостоке построит инвестор свободного порта
- В Приморье перед работникам ЗАО "ТМК" погасили зарплатные долги
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья
- На Дальнем Востоке задержали крупного чиновника
- Крейсер "Варяг" экстренно вышел в море
- В Приморье появится еще один мост
- По рублю ударят со всего размаха
- На Дальнем Востоке украдено почти три миллиарда рублей
- Федералы хотят снять сливки в Приморье
- Путин освободил от должности высокопоставленного генерала из Приморья
- Работодатели будут шарахаться от беременных, как от чумных
- Кнопку "ЭРА-ГЛОНАСС" закрепили в положении "включено"
не мытьем, так катаньем. сколько шуму было по поводу экологии до этого решения, а сейчас тишина. и где эти СМИ экологи?