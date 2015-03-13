Кризис – лучшее время для новых проектов

Формирование портфеля эффективных проектов способно на 10-20% увеличить стоимость бизнеса даже в условиях экономической нестабильности

Большинство людей, и руководителей в том числе, считают, что в кризис необходимо заморозить развитие, свернуть проекты, притаиться и ждать внешних изменений. А между тем именно кризис может стать возможностью для открытия нестандартных проектов и появления эксклюзивных продуктов. Только для того, чтобы даже в нестабильной экономической ситуации предприятие оказалось успешным, необходимо подойти к этому этапу как к очередному проекту, используя основные правила проектного управления.

О том, как понять, что время проекта пришло, какую стратегию развития выбрать и каким образом мотивировать персонал, в интервью «Золотому Рогу» рассказал эксперт в области лидерства и стратегического развития, имеющий за плечами уникальное западное образование и опыт эффективной работы с крупнейшими компаниями в России, Европе, Китае, Алексей ИЩЕНКО.

- Алексей, в практике компаний очень распространено такое явление: проект вроде бы намечен, но его реализация постоянно откладывается по целому ряду причин. Как понять, что время реализации проекта уже пришло?

- Часто во время коуч-встреч с руководителем возникает запрос, как различить правильное время, которое говорит, что нужно меняться и откладывание дальше принятия решения будет критичным для стабильности бизнеса. Обобщая эти все встречи, могу выделить несколько «говорящих» симптомов. Первый – это когда сотрудники не видят общей картины и того, как их деятельность влияет на развитие бизнеса и меняет его. Поэтому возникает эффект того, что они «работу работают». Из этого вытекает следующий симптом: сотрудники, вовлекаемые в проект, не «зажигаются», его реализация их не вдохновляет, и поэтому они воспринимают проекты и свое участие в развитии бизнеса как нагрузку.

Довольно часто сотрудники на проекте не имеют возможности принятия реальных решений, и поэтому сам процесс принятия решений затягивается. Бывают ситуации, когда часть проектов приостанавливается по каким-либо причинам, и здесь собственник чаще всего начинает искать виновных. Хотя на самом деле необходимо диагностировать неверно работающий процесс. Кроме этого, для вовлечения сотрудника в проект часто используется принцип» вовлекают в проект того, «кто меньше занят», вместо того, «кто лучше подходит по опыту и компетенциям».

Таким образом, при реализации стратегии и управлении портфелем проектов ключевым фактором успеха является своевременное вовлечение мотивированных и ориентированных на результат сотрудников, готовых брать ответственность за развитие бизнеса компании.

- Практика работы с компаниями различных отраслей показывает интересное наблюдение: даже самая эффективная стратегия, разработанная именитыми консультантами, «спотыкается» о конкретные ежедневные процессы, в которых участвуют сотрудники компании. Почему это происходит?

- Если речь не идет о неприятии изменений сотрудниками, то в большей степени это связано с тем, что рынок изменился, а методы работы и структура управления бизнесом остались на старом уровне. Процессы есть, но они не объединены между собой, и каждое структурное подразделение выполняет как бы свою часть работы, создавая «окопный» бизнес.

Бизнес-процессы под воздействием изменяющихся рыночных условий с течением времени перестают отвечать текущим потребностям клиентов и потенциальных покупателей. Это, прежде всего, связано с тем, что большинство бизнес-процессов формировались, когда шел активный рост бизнеса на начальной стадии его развития. Поэтому своевременный аудит существующих бизнес-процессов и разработку стратегии развития бизнеса зачастую необходимо запускать параллельно, дабы формируемая стратегия была обоснованна и поддерживалась обновленными процессами.

Последнее время, занимаясь формированием портфеля проектов для ряда компаний с целью повышения их стоимости бизнеса, могу сказать, что построение эффективных процессов, поддерживающих стратегию бизнеса, может увеличить его среднесрочную стоимость на 10-20% от текущей стоимости. Здесь подчеркну, что главное - не просто провести реинжиниринг бизнес-процессов. Ключевой является формализация единого сквозного бизнес-процесса, выполняемого различными структурными подразделениями компании и имеющего различную функциональную подчиненность. В долгосрочном плане процесс должен генерировать положительный поток денежных средств и эффективно управляться его владельцем, который корректирует и обновляет его для максимально эффективного удовлетворения потребностей существующих и потенциальных клиентов.

- Но реинжиниринг бизнес-процессов довольно часто приводит к тому, что ключевые сотрудники кладут на стол руководителю заявления об увольнении. Почему это происходит и возможно ли этого избежать?

- Компания, стабильно работающая в отрасли многие годы, способна «усыпить» сотрудников. В сонном царстве жизнь размеренна и приятна: процессы прогнозируемы, результаты предсказуемы. Работа идет по накатанной. Конечно же, в такой атмосфере идеи руководства о необходимости изменений подобны грому среди ясного неба. Сотрудники на своих местах давно утолили жажду перемен. Работа дает им главное – ощущение стабильности и защищенности. К чему реформы? Зачем тревожить то, что и так хорошо работает? Однако, продавив в стратегию свои реформы и развернув проекты по модернизации бизнеса, генеральный директор вдруг начинает получать на стол не столько отчеты по улучшению показателей, сколько заявления об уходе от ключевых сотрудников.

Причин, побуждающих сотрудников покидать теплое местечко в компании, много. Но есть основная причина, характеризующая именно период трансформации бизнеса.

После того, как решение о начале изменений принято, генеральный директор инициирует процесс инвентаризации текущих проектов. Часть из них закрывается. На их месте сразу возникают новые проекты, в которых роли сотрудников могут значительно меняться. Им приходится работать более интенсивно и продолжительно, что несколько необычно с точки зрения привычного ритма. Сотрудник начинает думать о более «тихой заводи», ищет место поспокойней, и в самый сложный момент реализации проектов изменений кладет заявление об увольнении на стол генерального директора. Таким образом, одновременно возникают сразу три проблемы: стопорится один из ключевых проектов развития бизнеса, компания теряет сотрудников, которых «выращивала» долгие годы как носителей ключевой компетенции, носитель ключевой компетенции становится бойцом армии конкурентов.

Судя по тому, что рассказывают руководители на моих экспертных сессиях, типичным вариантом удержания сотрудника является повышение его заработной платы. Ненадолго эта мера действительно останавливает уходящего. Но вскоре руководитель отчетливо понимает, что с этого момента он начал «портить» сотрудника деньгами. Рано или поздно тот все равно решит уйти. В другой компании он будет просить сразу завышенные деньги, что в конечном итоге приведет к остановке его профессионального развития. Верным решением в таких случаях будет не единовременное значительное повышение зарплаты, а стабильное индексирование суммы один раз в полгода, исходя из существующих тенденций на рынке.

Но существует и другой способ остановить уходящего. Я обычно рекомендую провести для ключевых сотрудников экспертную внеочередную оценку компетенций в виде аттестации, чтобы выявить области, наиболее предпочтительные для развития профессионализма каждой из ключевых фигур. Необходимо найти те потенциалы, которые хочет развивать сам сотрудник. В этом случае руководителю нужно будет только предложить «правильный» проект изменений, который позволит заданным компетенциям развиться.

Следующий шаг – создать для сотрудника комфортные условия на рабочем месте. Что будет прямым доказательством того, как перемены благотворно влияют на конкретную функциональную единицу. Теперь ваш ценный сотрудник будет понимать, что, решив уйти в другое место, он уйдет не от вас как от руководителя. Он рискует уйти даже не из компании. Но он рискует оставить свою собственную возможность развития, потерять шансы на высокую заработную плату. Наконец, он может остановиться в развитии компетенции, которая позволит ему в будущем стоить других денег на рынке.

После идеологической победы руководству необходимо постоянно стимулировать сотрудников. Принципиально важно публично признавать даже маленькие победы сотрудника, закрепляя его уверенность в правильности решения.

Также замечу важную деталь – заработную плату по проекту необходимо разделить на две части: постоянную, которую сотрудник получает каждый месяц за активное развитие проекта, а вторую – по окончании определенных этапов проекта в виде премии за результат. Таким образом, даже если сотрудник захочет покинуть проект в самый его разгар, не завершив этап, то он поймет что потеряет многомесячную премию. Если же он все-таки покинул компанию, то руководителю из сэкономленного бонуса будет легче найти компетентного сотрудника с нужными ценностными ориентирами, предложив ему сумму выше рыночной.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.