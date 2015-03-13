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Столица Приморья недостроила почти треть жилья
Показатель ввода жилья во Владивостоке, согласно предварительным данным за 2014 год, снизился на 30%, пишет деловая газета "Золотой Рог".
Такие цифры озвучила начальник отдела прогнозирования и экономического анализа управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Надежда СМИРНОВА в ходе круглого стола в Думе Владивостока, посвященного вопросам социально-экономического развития ВГО.
По словам чиновницы, в 2014 году во Владивостоке ввели в эксплуатацию 2677 квартир общей площадью 246,1 тыс. кв. м. Это меньше плана (270 тыс. кв. м.) и на 30% ниже аналогичного показателя 2013 года. Кроме того, представитель администрации отметила, что общие объемы строительства во Владивостоке снижаются уже третий год подряд, начиная с 2012 года, когда завершились основные стройки саммита АТЭС.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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