Столица Приморья недостроила почти треть жилья

Показатель ввода жилья во Владивостоке, согласно предварительным данным за 2014 год, снизился на 30%, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Такие цифры озвучила начальник отдела прогнозирования и экономического анализа управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока Надежда СМИРНОВА в ходе круглого стола в Думе Владивостока, посвященного вопросам социально-экономического развития ВГО.

По словам чиновницы, в 2014 году во Владивостоке ввели в эксплуатацию 2677 квартир общей площадью 246,1 тыс. кв. м. Это меньше плана (270 тыс. кв. м.) и на 30% ниже аналогичного показателя 2013 года. Кроме того, представитель администрации отметила, что общие объемы строительства во Владивостоке снижаются уже третий год подряд, начиная с 2012 года, когда завершились основные стройки саммита АТЭС.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.