Во Владивостоке снесут здание в знаменитом историческом районе

От подражания прошлому в проекте решено было отказаться

Первый в этом году градосовет Владивостока, состоявшийся на прошлой неделе, был краток. Обсуждалось всего два вопроса. Оба касались строительства зданий в историческом центре города и, естественно, вызвали настоящий шквал эмоций. От «красота!» до «позор!».

Кафе на ул.Семеновская,1

Руины на месте двухэтажного здания на ул. Семеновская,1 привлекают внимание прохожих, пожалуй, уже около четверти века. Правда, в последние годы его основной фасад стыдливо прикрывался рекламными баннерами. Когда-то уже в далеком прошлом здесь на первом этаже были магазинчики и забегаловки, которыми всегда была богата Миллионка, а второй этаж использовался как жилой.

То, что остатки этих стен не сносили, почему-то дарило надежду, что каменное здание царской постройки будет реконструировано и сохранит облик, близкий к прежнему. Однако на градосовете выяснилось, что реконструкция здания будет более радикальной: стены снесут, но как раз в габаритах прежнего фундамента должно подняться новое строение - в три этажа. Впрочем, оно уже станет короче прежнего, поскольку часть былого дома, от бывшей в нем арки до соседнего здания уже снесена под открытый проезд в ранее закрытый внутренний двор.

Заказчиком нового здания на углу ул. Семеновской и Пограничной является ООО «Аверс», а проект выполняет ООО «Архитектурный фонд». Решения авторского коллектива на уровне эскизного проекта склонились в пользу иной для этого места архитектуры. Ясно, что от подражания прошлому в проекте решено было отказаться. Поиск привел к своеобразному выбору сочетания основных материалов - стекла, бетона, кирпича и медной кровли. Само архитектурное решение можно назвать интересным. После завершения строительства на первых двух этажах предполагается размещать торговлю, а на третьем - кафе открытого типа.

Существенные замечания к проекту оказались в записке референта Михаила ПОКРОВСКОГО: требуется заключение охраны памятников на возможность такого строительства на этом месте, притом что если руины и не являются памятником, то все равно строительство будет вестись в зоне охраны памятников соседнего здания. Предложено сделать в здании подвал, цоколь, выполнить работы по модернизации ливневой канализации. Дело в том, что в сильные тайфуны эта точка в городе подтапливается, и если это не учесть, то 1-й этаж окажется в зоне риска. Не понравился референту и кирпич.

Однако кирпич не приглянулся и другим членам градосовета. Слишком яркий цвет жженого кирпича, похоже, становится раздражающим для облика города. По этому поводу было высказано мнение, что сегодня можно подобрать кирпич любого цвета, и здесь важно, чтобы он сочетался с цветовой гаммой ближайших зданий. А член градосовета Анна МЯЛК отметила, что, вообще, для исторической части Владивостока характерна известковая обмазка кирпичных стен, которая может быть использована и здесь.

Архитектор Павел МАМОНОВ высказал мнение, что желательно, чтобы авторы подработали фасад, выходящий на ул. Пограничную. Особенно стоит посмотреть, насколько уместен будет крупный элемент кровли, когда медь окислится. Мнение, что медная кровля сомнительна, высказал и другой эксперт - Виталий ВОЛЬТЕР. По его словам, надо «подработать еще вход» и как-то продумать подъезд к зданию, потому что здесь постоянными станут нарушения парковки, когда возле него будут высаживать посетителей.

По мнению главного архитектора ОАО «ДНИИМФ» Александра КОТЛЯРОВА, проект все-таки дисгармоничен для этой части города, но впечатление диссонанса можно несколько сгладить если не угловой башней, то чем-то еще.

Притом что проект получил много замечаний, его оценки оказались довольно высокими. И, подводя итог обсуждению, глава администрации города Игорь ПУШКАРЕВ сказал, что архитекторы, предложившие такой вариант, - молодцы, лично ему предложенное ими решение очень понравилось и проект с учетом замечаний надо побыстрее запускать в работу. Он же высказал мнение, что заказчику есть смысл еще хорошо подумать, как использовать будущее здание, поскольку место очень бойкое и выигрышное.

Центр в Ланинском переулке

Рядом со зданием краевой администрации, с южной стороны, в районе Ланинского переулка, есть небольшой участок как бы «дворовой территории», которая здесь в административно-офисном окружении выглядит неэффективно. На ней уже предлагались варианты построек, которые по каким-то причинам не пошли. Однако появился серьезный заказчик ООО «ТИМКО», который намерен здесь построить небольшой «Центр культуры и предпринимательства Юнион» - высотой 4 этажа и общей площадью помещений около 2600 кв. метров. В принципе, оно должно создать единый ансамбль с реконструируемыми строениями «водонапорная башня» и «Холодильник Юнион» (здесь будет около 2700 кв. метров площадей, перепрофилируемых под офисные и пр. помещения).





Руководитель проектной организации ООО «АБД» Борис ЛЕВЯНТ предложил градосовету два варианта фасада будущего здания, отметив, что оно не требует особых изысков, поскольку будет находиться «на втором плане». Оно фоновое и не обязательно должно выделяться в застройке чем-то особенным. По высоте оно окажется ниже исторической водокачки. Проектом предусмотрено также устройство здесь 96 подземных парковочных мест.

В ходе обсуждения этот проект собрал довольно большую критическую массу замечаний. Например, стоит ли вообще здесь строить какое-либо здание, если территорию можно успешно использовать в качестве общегородского организованного пространства.

Главный архитектор края Андрей БОРНЯКОВ отметил, что здание как-то все-таки подавляет соседние объекты и над фасадами надо бы еще поработать. С другой стороны, практичнее в этом месте было бы расположить не очередное офисное здание, а автопаркинг: они сегодня особенно актуальны для центра Владивостока.

Первый заместитель главы администрации города Алексей ЛИТВИНОВ высказал мнение, что ему просто не нравится это здание ни в первом, ни во втором варианте, а чем - трудно понять. Ни объем, ни размеры, ни окна. Притом что его не смущает такое явление, как «точечная застройка».

Было высказано мнение, что вид со стороны станет лучше, если это здание на этаж уменьшить, чтобы оно не столь резко вылезало на сегодняшний «первый план». Отмечалось, что со временем вид на него с дальних точек должна сильно урезать двухэтажная надстройка, которая появится над гаражом администрации края.

В итоге мнение главы администрации города оказалось определяющим в том, чтобы работы над проектом были продолжены. Игорь Сергеевич отметил, что заказчик известен, и г-н ПЕРЦЕВ не из тех, кто будет делать что-то некачественно и дешево. Ну а то, что вдохнуть какую-то жизнь в этот пятачок городской территории давно пора, - это главное, что определяет необходимость дальнейших действий.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.