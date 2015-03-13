Спрос на российский уголь в АТР продолжает снижаться

Растущий в предыдущие годы спрос на внешнеторговые перевозки насыпных и навалочных грузов, включая уголь, действительно, требовал расширения соответствующей транспортной и портовой инфраструктуры, главным образом в Дальневосточном бассейне, пишет деловая газета "Золотой Рог". Сегодняшняя ситуация, скорее, заставляет и грузовладельцев, и перевозчиков оптимизировать свои инвестиционные планы, пишет Информационно-аналитическое сетевое издание ПРОВЭД.

Эксперты предупреждают, что уже в ближайшие годы реальная грузовая база, которая может быть предъявлена к отправке на экспорт, может оказаться ниже совокупной мощности российских угольных терминалов, ориентированных на рынок АТР.

Отраслевые аналитики неоднозначно оценивают возможности увеличения поставок российского угля на экспорт. Об этом свидетельствует ряд экспертных дискуссий, состоявшихся недавно в Москве. С одной стороны, краткосрочные прогнозы говорят о нарастании в последние годы динамики поставок в направлении АТР в отличие от европейского направления, а с другой - о снижении спроса со стороны таких крупнейших потребителей, как Индия и Китай. В минувшем году в Европу было экспортировано 60 млн тонн угля из России, в страны АТР - 65 млн тонн, приводит статистику ПРОВЭД.

Еще недавно ожидания участников рынка были связаны с тем, что Китай, Индия, Япония и Корея, которые вместе представляют около 25% совокупного спроса на уголь, а по оценке ИАЦ «Минерал» совокупный спрос на уголь этих стран превышает 50%, удвоят импорт энергетического угля в течение следующих пяти лет. Но сегодня такие прогнозы готовы подвергнуться корректировке. В Китае на фоне замедления темпов роста ВВП наблюдается структурная перестройка экономики от энерго- и ресурсозатратных в сторону более высокотехнологичных производств, что, как считают эксперты, успело найти свое отражение в статистике минувшего года и наложить отпечаток на дальнейшие планы китайских производителей. Так, в 2014 году объем импорта угля в Китай составил около 291,22 млн тонн, что на 10,9% меньше, чем в 2013 году. Причина также в наращивании угледобывающих мощностей внутри самого Китая. В течение последних четырех лет ежегодная мощность добычи угля достигла 4,88 млрд тонн, превысив текущий спрос на 880 млн тонн. По оценке китайских экспертов, в этом году цена на энергетический уголь на китайском рынке может снизиться еще на 10-15%, а цена на коксующийся уголь - на 25-35%.

С мнением экспертов ПРОВЭД согласуются и данные Минэкономразвития. По прогнозу министерства, в 2015 году Китай будет придерживаться стратегии, направленной на дальнейшее снижение импорта угля.

Что касается переориентации российских поставок угля в другие страны АТР, например в Японию, то, по мнению экспертов, опрошенных «РЖД-Партнер», это сопряжено с высокой конкуренцией на рынке, в частности со стороны австралийских поставщиков. В Австралии в настоящее время проводится политика модернизации угольной отрасли, внедрение новых технологий добычи и доставки угля в порты, что ведет к снижению себестоимости добычи и транспортировки.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.