www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.1 р. 100 JPY: 55.93 р.
EUR: 72.85 р. 10 CNY: 93.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Строительство
Распечатать

В игорной зоне "Приморье" уже ведется строительство первого казино

13 Марта 2013, 13:50 | Приморье

"Этот год уйдет на проектирование, а в 2014 году начнутся строительные работы. Хотя фактически они уже ведутся: первое казино строится, также строятся дороги, инфраструктура. Результаты будут очень скоро", - сообщил вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРОВ в интервью, размещенном на сайте администрации края.

По его словам, выделено пять компаний, каждая из которых предоставила концепции интегрированной развлекательной зоны (ИРЗ).

"Крупные игроки из США, Малайзии, России, Макао, Гонконга заинтересованы в сотрудничестве и предоставили разные по содержанию концепции", - отметил вице-губернатор.

Игорная зона "Приморье" будет располагаться примерно в 20 км от аэропорта Владивостока, в двух часах полета от Сеула и Токио. Территория включает пресноводное озеро, что позволяет использовать ее не только для развития игорного бизнеса, но и как туристско-рекреационный курорт. Для строительства объектов отведен земельный участок площадью 263,09 га. Проектом предусмотрено строительство 16 гостиниц различного класса, казино, яхт-клуба, причала на 65 судов, горнолыжной трассы, торгово-выставочного центра, административно-офисного центра, гостевых вилл, пляжей.

Общий объем инвестиций в создание ИРЗ в Приморском крае, одной из четырех специальных зон в РФ, где будут легализованы азартные игры, оценивается в 55,647 млрд рублей,

Соглашением о реализации инвестиционного проекта, заключенного между администрацией Приморского края и ОАО "Наш дом - Приморье"( компания-заказчик проекта, 100% акций принадлежат краевой администрации), предусмотрены три этапа развития ИРЗ. Первый этап завершится в 2016 году, следующий - в 2019 году и заключительный - в 2022 году.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: казино  приморье  проекты  игорная зона  строительство  инфраструктура 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Игрок08:04, 18.03.2013#

    Игорную зону создавали на 10 лет, до 2019 года. Дальше правила игры государство может поменять.

  • Игрок08:13, 18.03.2013#

    Отставить. Ошибся. Уже давно поменяли. Бессрочные зоны. Хотя Ростовской области об этом забыли сообщить.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru