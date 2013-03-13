В игорной зоне "Приморье" уже ведется строительство первого казино

"Этот год уйдет на проектирование, а в 2014 году начнутся строительные работы. Хотя фактически они уже ведутся: первое казино строится, также строятся дороги, инфраструктура. Результаты будут очень скоро", - сообщил вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРОВ в интервью, размещенном на сайте администрации края.

По его словам, выделено пять компаний, каждая из которых предоставила концепции интегрированной развлекательной зоны (ИРЗ).

"Крупные игроки из США, Малайзии, России, Макао, Гонконга заинтересованы в сотрудничестве и предоставили разные по содержанию концепции", - отметил вице-губернатор.

Игорная зона "Приморье" будет располагаться примерно в 20 км от аэропорта Владивостока, в двух часах полета от Сеула и Токио. Территория включает пресноводное озеро, что позволяет использовать ее не только для развития игорного бизнеса, но и как туристско-рекреационный курорт. Для строительства объектов отведен земельный участок площадью 263,09 га. Проектом предусмотрено строительство 16 гостиниц различного класса, казино, яхт-клуба, причала на 65 судов, горнолыжной трассы, торгово-выставочного центра, административно-офисного центра, гостевых вилл, пляжей.

Общий объем инвестиций в создание ИРЗ в Приморском крае, одной из четырех специальных зон в РФ, где будут легализованы азартные игры, оценивается в 55,647 млрд рублей,

Соглашением о реализации инвестиционного проекта, заключенного между администрацией Приморского края и ОАО "Наш дом - Приморье"( компания-заказчик проекта, 100% акций принадлежат краевой администрации), предусмотрены три этапа развития ИРЗ. Первый этап завершится в 2016 году, следующий - в 2019 году и заключительный - в 2022 году.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.