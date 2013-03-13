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"Ростелеком" построил спутниковые станции связи на "северах" Приморского края
Приморский филиал ОАО «Ростелеком» завершил строительство спутниковых станций VSAT в труднодоступных северных районах Приморского края, сообщили «ЗР» в пресс-службе компании. Проект является социальным, а не коммерческим, хотя обошелся компании почти в 16 млн руб.
Новые спутниковые станции связи позволят на порядок повысить качество услуг телефонной связи в семи удаленных населенных пунктах: Кокшаровка, Горноводное, Михайловка (Ольгинский р-н), Глубинное, Ромны, Измайлиха и Поречье.
До сих пор связь в эти населенные пункты подавалась по стальным воздушным линиям, протянутым по столбам на многие километры через глухую тайгу. Например, длина ВЛС от поселка Ольга до Милоградовки 104 километра. Из-за высокой продолжительности линий случались частые обрывы, а их устранение занимало много времени. Теперь же в каждом поселке сигнал принимается прямо из космоса на спутниковые станции. Таким образом, эти населенные пункты теперь обеспечены намного более надежной телефонной связью, сообщает ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.
Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.
Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото antennservice.ru.
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