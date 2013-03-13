www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.01 р. 100 JPY: 59.63 р.
EUR: 78.36 р. 10 CNY: 97.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

"Ростелеком" построил спутниковые станции связи на "северах" Приморского края

13 Марта 2013, 13:35 | Приморье

Приморский филиал ОАО «Ростелеком» завершил строительство спутниковых станций  VSAT в труднодоступных северных районах Приморского края, сообщили «ЗР» в пресс-службе компании. Проект является социальным, а не коммерческим, хотя обошелся компании почти в 16 млн руб.

Новые спутниковые станции связи позволят на порядок повысить качество услуг телефонной связи в семи удаленных  населенных пунктах:  Кокшаровка, Горноводное, Михайловка (Ольгинский р-н), Глубинное, Ромны, Измайлиха и  Поречье.

До сих пор связь в эти населенные пункты подавалась по стальным воздушным линиям, протянутым по столбам на многие километры через глухую тайгу. Например, длина ВЛС от поселка Ольга до Милоградовки 104 километра. Из-за высокой продолжительности линий случались частые обрывы, а их устранение занимало много времени. Теперь же в каждом поселке сигнал принимается прямо из космоса на спутниковые станции. Таким образом, эти населенные пункты теперь обеспечены намного более надежной телефонной связью, сообщает ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

 

Досье: Приморский филиал  ОАО «Ростелеком» структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком»  - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. Фото antennservice.ru.

Автор: Пресс-служба ОАО "Ростелеком - Дальний Восток"
Теги: проекты  связь  приморье  услуги  Ростелеком  спутниковые станции  телефон  сервис 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним07:52, 14.03.2013#

    Когда сотовая обещанная связь появится в Глубинном?

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru