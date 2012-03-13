Миклушевский начал разговор по-крупному

Владимир Миклушевский собрал за круглым столом представителей крупного бизнеса Приморья, чтобы посоветоваться

Промышленники и предприниматели – это та сила, на которую власть опиралась во все времена: крупный бизнес не только платит значительные налоги в местный бюджет, но и привлекает на территорию инвесторов, помогает решать социальные проблемы. Именно поэтому врио губернатора Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ собрал на совещание крупный бизнес Приморья буквально в первые дни после вступления в новую должность.

«Говорить о том, что бизнес Приморского края не развивался, было бы несправедливо, - с этих слов начал совещание Владимир Миклушевский. - У меня есть определенные цифры по увеличению промышленного производства, валового регионального продукта, привлечению инвестиций. Тем не менее мне кажется, что сейчас у Приморья есть уникальный шанс все это увеличить в несколько раз. Для того чтобы это сделать, мне важны ваше мнение и ваше видение того, какие проблемы мешают сегодня развитию бизнеса».

Представители крупного приморского бизнеса на предложение поговорить откровенно откликнулись и в течение двух часов обсуждали системные проблемы, которые тормозят сегодня развитие предпринимательства. В итоге за круглым столом прозвучали самые разные мнения и предложения от людей, которых без преувеличения можно назвать деловой элитой региона. «ЗР» приводит их практически дословно:

Михаил РОБКАНОВ, заместитель президента Клуба крупнейших налогоплательщиков Приморского края:

- Это прекрасно, что вы собрали нас в первые дни своей работы. Мне пришлось работать при 6 губернаторах, Владивостокский морской торговый порт во все времена активно раз-вивался. Но мы это делали не благодаря власти, а, скорее, вопреки. И препоны удавалось преодолевать в основном благодаря личным связям.

Сегодня у Клуба крупнейших налогоплательщиков есть к администрации края целый ряд предложений. Первый – это создание при губернаторе Приморья Экономического совета. Такой совет впервые был создан при Евгении НАЗДРАТЕНКО. Это была неплохая затея, но, как правило, все вопросы, которые выносились на совет, своего решения так и не получали. Собрались, поговорили и разошлись – не было самого главного: постановления губернатора по итогам рассмотрения на совете. Думаю, нам надо вернуться к этой мысли и создать такой совет вновь, только сделать его работу действенной и эффективной.

Второй вопрос, который сегодня очень важен для бизнеса, – это доступ к электроэнергии.

Третий болезненный вопрос – это земля. У порта, например, есть опыт строительства многоярусных автостоянок, и мы готовы решать эту проблему в масштабах города, но для это-го нужна земля, а получить ее сегодня практически невозможно.

Владимир КОРЧАНОВ, генеральный директор ОАО «ВМТП»:

- Инвестиционная программа ВМТП на этот год – 700 млн рублей, из них 70% - это стройка, это те объекты, которые остаются в крае. Но мы не может начать, например, бетонирование причалов, потому что у нас недооформлена земля. То есть с нашей стороны все сделано, но документы лежат в администрации края уже довольно долго без движения. Недооформленной недвижимости у предприятий края сегодня очень много, и решаются эти вопросы крайне долго и сложно. А это сильно тормозит наше развитие.

Александр КОРНЕЙЧУК, генеральный директор ООО «Соллерс-Дальний Восток»:

- Проблема инвестиций в первую очередь, на мой взгляд, упирается в языковой барьер. Вы же понимаете, что личный контакт очень много значит в бизнесе. Поэтому я считаю, что сотрудники подразделений администрации края, которые занимаются иностранными инвестициями, должны в обязательном порядке владеть иностранными языками. Очень сильно портит впечатление о Владивостоке и некомпетентность в организации потоков в международном аэропорту. Иностранцы не привыкли к такому уровню сервиса.

Немаловажна, на мой взгляд, и личная вовлеченность чиновников в различные проекты. «Соллерс» в Приморье два года, за это время мы потратили внебюджетных, собственных средств 1 млрд 800 млн рублей. В ближайшие годы планируем потратить еще в несколько раз больше. Но нет же в администрации края человека, закрепленного за нашим проектом. В Татарстане, например, мы за последние 6 лет построили два завода. Когда я приехал туда строить завод, премьер-министр республики вручил мне номер своего сотового телефона. И раз в месяц он мне сам звонил и выяснял, как у нас идут дела. Прямая вовлеченность первых лиц ведет к тому, что все остальные работники администрации тоже вовлечены. Инвесторы должны это видеть.

Многие проблемы связаны с федеральной властью, но если региональная власть не будет тормошить федеральную, ничего происходить не будет. Чем иностранным инвесторам может быть интересно Приморье? Прежде всего, это рынок и сокращение издержек. С точки зрения сокращения издержек мы вряд ли кому-то интересны – у нас электроэнергия едва ли не самая дорогая в мире. Рынок тоже сомнительный - население слишком мало. Сюда можно привлечь только дешевым транзитом. И на федеральные власти в этом смысле нужно влиять. Если приходит инвестор, готовый строить заводы, то хотя бы на период окупаемости ему нужно устанавливать специальные тарифы.

Еще одна очень важная вещь, и мы должны с этим очень спешить: в июле проведутся все ратификации, и мы вступим в ВТО. Наверное, можно смело заявить, что половине бизнеса в России придет конец в силу неконкурентоспособности затрат, себестоимости, неэффективности менеджмента. Мне кажется, в Приморском крае нужно выбрать индустрии, которые нуждаются в защите. Например, сельское хозяйство.

Администрации края также необходимо рассмотреть адекватность нормативных актов о присоединении к инженерной инфраструктуре. 1 гигакалория на присоединение стоит 28 млн руб. Нашему предприятию было необходимо 13 гигакалорий, В общей сложности – около $10 млн. За 1 млн евро мы построили собственную котельную, и она окупилась в момент ее включения. Мы что хотим, чтобы у каждого здания была своя труба?

Сергей МИТРОФАНОВ, вице-президент группы компаний «В-Лазер»:

- Я поддерживаю идею создания экономического совета, причем в него должны войти и представители федеральных органов (таможни, налоговой службы и т. д.). Предлагаю также сделать Приморский край экспериментальной зоной для налогового администрирования. Такие площадки есть в Японии, Словении, и там крупнейших налогоплательщиков по 15 лет не проверяют.

Руслан КОНДРАТОВ, бизнесмен, экс-депутат Государственной Думы от Приморья:

- Вы сказали, что будете готовить программу развития Приморского края. Я считаю, что это уникальная возможность решить те проблемы, которые сегодня есть. Мы обсуждаем вопрос привлечения инвестиций. Что для этого нужно сделать? Создать базовую площадку. Такие базовые площадки создаются в других областях России и прекрасно работают. Видим, что нужны инвестиции в лесную отрасль, создаем программу, в которой прописано, сколько нужно инвестировать конкретно в эту площадку, создаем инфраструктуру. Тогда инвестору будет все понятно.

Мы сегодня много говорим о том, что ценнейшее, что есть на Дальнем Востоке, – это люди. Но если посмотреть правде в глаза, то количество социальных отчислений на жителя Приморского края кратно ниже, чем на жителя центральной полосы России. Не говоря уже о Москве. При таком раскладе вряд ли удастся остановить отток населения, а Дальний Восток ежегодно покидают 80 тыс. человек. Им некомфортно здесь жить. Мы говорим, что сегодня много вандалов. Это происходит потому, что люди чувствуют себя временщиками, им здесь некомфортно, они не собираются здесь жить. Если мы хотим что-то изменить, этой проблемой нужно серьезно заниматься, в том числе и на федеральном уровне.

Соглашусь с коллегами, что очень остро сегодня в крае стоит земельный вопрос. У нас уже превратилось в практику получение земельных участков через суд. Но мне кажется, что если чиновник позволил себе один раз не выдать в законные сроки разрешение, второй раз, в третий за такое нарушение он должен быть уволен.

Владимир ЩЕРБАКОВ, генеральный директор ОАО «Тернейлес»:

- Из мелких, казалось бы, незначимых на первый взгляд проблем, складывается инвестиционный климат, который сегодня есть в Приморском крае. И основная задача власти - по моему мнению создать условия для того, чтобы бизнес работал и платил налоги. В прошлом году наша компания заплатила налоговых отчислений 1 млрд 125 млн рублей. Мы имеем опыт привлечения иностранных инвестиций, развиваем переработку - если по Дальнему Востоку цена 1 кубометра древесины – $100, то мы уже поднялись до $200. То есть добавочную стоимость постепенно наращиваем. Но правила игры постоянно меняются, и в этих условиях планировать что-то достаточно сложно. Например, в 2007 году было издано постановление о запрете экспорта круглого леса. Оно должно было вступить в силу с 1 января 2009 года. Два года мы работали, инвестировали в переработку, но с 2009 года пошлина осталась такой, как была. Значит, по-прежнему выгодно экспортировать круглый лес, не занимаясь глубокой переработкой. То есть когда ты считаешь какой-то проект, ты исходишь из одних условий, а в процессе работы условия меняются, и предугадать это очень сложно.

Для того чтобы пришли инвестиции, необходимо давать льготы, хотя бы на период окупаемости. Для бюджета это все равно выгоднее, чем вообще ничего.

Потенциал лесной промышленности в Приморье большой. Я понимаю, что лес – это не только древесина. Но правильное изъятие древесины полезные свойства леса только улучшает. И школьнику известно, что переспелый лес не дает кислорода. Кислород дает только растущий лес. Что мешает администрации Приморского края четко определиться и сказать: какие территории для какого пользования должны быть предназначены? С этим нужно определяться как можно скорее. А то получается, что мы вкладываем деньги в проекты, развиваем инфраструктуру, а уверенности в завтрашнем дне нет. Если такой реестр территорий будет создан, тогда лесозаготовителям проще будет инвестировать.

В программе развития Приморья, на мой взгляд, должно быть четко прописано – на сколько мы хотим увеличить валовый продукт в целом и каждая отрасль в отдельности. И эта ответственность должна быть возложена на конкретных вице-губернаторов. Если человек будет нести персональную ответственность за свой участок работы, тогда он начнет системно решать те проблемы, которые у нас существуют.

Виталий ДУБОВОЙ, руководитель сети магазинов «Домотехника»:

- Мы активно строим торговую сеть в Приморье, но самая большая проблема – это земля. Она есть, но большая ее часть уже за кем-то закреплена. С главами муниципальных образований сложно решать вопросы – такое впечатление, что мэрам инвестиции не нужны. Мы сейчас строим в Лесозаводске, Фокино, Уссурийске и Владивостоке. Только на оформление документов уходит 3 года, еще 3 года стройка. Получается инвестиционный цикл 6 лет. А ведь проект должен еще и окупиться. Только некоторые мэры понимают, что инвесторам нужно помогать. Вот и получается, что Градостроительный кодекс везде один, а вопросы в каждом городе решаются по-разному.

Алексей КАПЛУН, заместитель генерального директора по стратегии и инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока»:

- Несмотря на то что мы - предприятие с государственным капиталом, у нас есть довольно обширная инвестиционная программа. На 5 лет она составляет порядка 45 млрд рублей. Все эти проекты направлены на обеспечение надежности и безопасности энергообеспечения. И хотя мы, безусловно, имеем возможность привлекать и государственное финансирование, в основном мы рассчитываем на собственные и привлеченные средства. Чтобы иметь возможность разговаривать со сторонними инвесторами, нам крайне важно получить долгосрочные тарифы на тепло. Этот вопрос находится в ведении региона.

Роман ТИТКОВ, генеральный директор ОАО «Дальприбор»:

- Надо сказать, что оборонная промышленность в последние несколько лет стала подниматься – оборонный заказ был увеличен. Но основная проблема нашей отрасли – это кадры. Качество образования, жилищные и социальные проблемы важны для людей, и, решая их, люди уезжают в центр. При увеличивающемся гособоронзаказе уже завтра работать на за-водах будет некому. Сегодня средний возраст инженеров 50-70 лет. Плюс в 2012 году ДВФУ планирует закрыть набор на наши профильные машиностроительные специальности. На оборонных заводах кроме оборонзаказа есть еще и гражданское направление. На «Дальприборе» есть инвестиционный проект по светодиодным лампам, и банки сегодня готовы дать 2 млрд, для небольшого завода – цифра приличная. Но что происходит – мы предлагаем рынку товар, который позволит налоги оставить здесь, но все покупается в Китае. Ни город, ни край не заказывает у промышленных предприятий товары по инфраструктуре города, все закупается со стороны. От урн до кроватей в кампус ДВФУ на Русском. Мы в неравных условиях с предприятиями в европейской части, платим 60% дальневосточные коэффициентов и надбавки. И это не федеральный бюджет платит, мы - из своей доходности. В итоге наши цены на 60% выше на одно и то же изделие. Не говоря уже о транспортных тарифах и высокой стоимости электроэнергии. Увеличился в 4 раза земельный налог - мы куда все эти затраты включаем? В себестоимость. Поэтому любые гражданские направления заранее ущербны. Давно во многих регионах зарекомендовала себя великолепная связка: власть – образование – бизнес. Эта связка работает на инновации, на развитие региона, на снижение себестоимости.

Игорь ЕГОРОВ, директор МТС на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири:

- Я с вашим приходом связываю изменение подхода к управлению. Как повысить уровень жизни, не прибегая к увеличению заработной платы? Необходимо создавать городские агломерации, возможно, ликвидировав мелкие села, объединяя этих людей вокруг больших городов. Во-первых, таким образом мы удешевляем рабочую силу, создавая привлекательные условия для инвестора, во-вторых, можем точечно повышать уровень жизни.

Кроме этого, на мой взгляд, необходимо создание равных конкурентных возможностей для игроков рынка. Опыт телекома доказал, что конкуренция может делать действительно большие дела. Три федеральных игрока, конкурируя между собой, создали в России территорию покрытия лучше, чем во многих странах Европы и Азии. И в телекоме понижается удельная цена трафика.

Ольга ДОЛГОВА, управляющая Приморским филиалом ОАО «Сбербанк»:

- Мы работаем со многими предприятиями в Приморском крае. При рассмотрении инвестиционных проектов с участием наших предприятий мы видим, что не у всех есть возможность начинать проект с нуля и участвовать в инфраструктурных проектах.

Не хватает ресурсной составляющей для обеспечения денежного потока. Я предлагаю поработать над созданием программ администрации края, которые бы позволяли давать поручительства предприятиям края на долгосрочной основе. На сегодняшний день администрация Приморского края дает поручительства на год. Но сегодня реализуются проекты, рассчитанные на 10-12-15 лет. Поэтому и гарантии требуются более долгосрочные. На мой взгляд, можно расширить перечень предприятий, по которым проводится субсидирование процентной ставки.

Необходимо обратить внимание и на строительство жилья – это для Приморья больная тема, жилья, особенно для среднего класса, в крае строится недостаточно, цена квадрата очень высокая. Глядя на другие субъекты, есть предложение посмотреть по субсидированию стоимости квадратного метра за счет средств субъекта. Подобная программа реализуется на территории Хабаровского края и позволяет снизить стоимость квадратного метра, особенно для молодых семей, которые планируют жить и работать в крае.

Владимир Миклушевский, врио губернатора Приморского края:

- Наша встреча, по крайней мере, для меня, была весьма полезной. Те проблемы, которые мы сегодня услышали, в большей части носят системный характер. Их можно разделить на три категории. Часть проблем относится к федеральным полномочиям, часть – к субъекту Федерации, часть – к муниципалитетам. Мы будем их изучать и искать пути решения.

Идею создания Экономического совета при губернаторе полностью поддерживаю. Поэтому намерен посредством консультаций с бизнес-сообществом максимально быстро этот совет сформировать. Экономический совет будет состоять из представителей бизнеса и представителей тех структур, которые так или иначе влияют на развитие этого бизнеса. Понятно, что в совет будут входить и чиновники администрации Приморского края.

Вопрос с присоединением к сетям также считаю очень важным, буду его внимательно изучать. Это серьезная проблема, все тарифы на присоединение связаны с инвестиционными программами этих сетей. Те примеры, которые мы имеем, вызывают озабоченность – если построить собственные сети предприятию дешевле, чем заплатить тариф на присоединение, - это неправильно.

Еще один вопрос – это нормативно-правовое регулирование или изменение правил игры. Любой инвестпроект рассчитывается исходя из начальных условий. Если условия меняются, эффективность проекта может оказаться не просто низкой, а вообще оказаться под угрозой. Любой бизнес можно загнать в угол, если разрешения получать в течение года и более, особенно когда бизнес кредитуется и платит высокую процентную ставку.

Что касается личной вовлеченности, то хочу ответственно заявить, что на мою вовлеченность вы можете рассчитывать, более того, я готов дать номер своего мобильного телефона участникам совещания. Что касается идеи персональных менеджеров – мы должны над этим серьезно подумать, но уже сегодня я могу высказаться в поддержку этой идеи. Это нормальная схема взаимодействия. В новой структуре администрации мы это предложение учтем.

Не обеспечив прозрачность властных процедур, мы никуда не продвинемся. Хочу еще раз приверженность к этому подходу вам подтвердить. Если мы не обеспечим прозрачность в принятии решений властью и на уровне края, и на уровне муниципалитетов, мы не продвинемся ни в одной сфере. И здесь мне очень важна ваша поддержка.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, "Золотой Рог".