Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье корейцы могут построить стекольный заводик
Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в четверть миллиарда долларов
Южнокорейская KCC Corporation (крупнейший производитель строительных материалов и химической продукции) подтвердила планы по строительству стекольного завод на территории российского Дальнего Востока РФ. Один из рассматриваемых вариантов – в рамках территории опережающего развития (ТОР) в Приморье.
Как сообщил директор корпорации КИМ Сон Вон в Сеуле в рамках Дня корейского инвестора, на первом этапе реализации проекта планируется производство листового стекла в объеме 800 тыс. тонн в год. На втором этапе реализации проекта предполагается производство минеральной ваты и стекловолокна.
Ранее сообщалось, что объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в $250 млн.
Производственные мощности KCC Corporation расположены в 12 странах, в том числе в Южной Корее, Китае и Сингапуре.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Источник фото: из http://review.uz
Новости тематики
- В Приморье корейцы могут построить стекольный заводик
- 12 приморцев стали финалистами конкурса "Лидеры России"
- Порт Посьет построил крытую транспортную галерею для повышения эффективности разгрузки угля зимой
- "Русагро" начала поставки кукурузы из Приморья в Китай
- "Золотой Рог" поздравляет всех с Новым годом!
- "Восточная стивидорная компания" закупила погрузчики японского производства
- Три причины позавтракать с ИК "Фридом Финанс"
- В Приморье увеличат число сотрудников службы "112"
- "Восточный Порт" ввел в строй новое оборудование
- Сингапур отожмет масло из Приморья
Новости раздела
- Первым делом самолеты: О каком туризме в Приморье можно говорить?
- В Приморье корейцы могут построить стекольный заводик
- Жители Приморья могут провести День Святого Валентина с "Любовью в Вечном городе"
- Приморские аграрии не спешат страховать риски
- Cмартфоны добивают банковский "пластик"
- Летом Владивосток ждет большой ремонт дорог
- В Приморье резко запахло аммиаком
- В Приморье поддержат 970 резидентов ТОР и СПВ
- В Приморье распродаются земли сельскохозяйственного назначения
- От "Примавтодора" потребовали работать лучше и быстрее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Эра милосердия" закончилась
- Два дальневосточных города признаны самыми коррумпированными в стране
- Владивосток очищают от незаконной торговли с помощью полиции
- Камчатка перешла на новую систему обращения с отходами
- Обвинение по делу Пушкарёва сделало ставку на "оборотня в погонах"
- В Приморье названы самые выгодные супермаркеты
- Внутренний и въездной туризм в Хабаровском крае планирует развивать туроператор TUI
- Резидент ТОР вышел на первое место в Сахалинской области по надою молока
- Новый кандидат на пост главы Владивостока уже претендовал на кресло губернатора края
- Юрий Трутнев: Мы продолжим развивать программу субсидирования авиаперевозок для дальневосточников