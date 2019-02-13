В Приморье корейцы могут построить стекольный заводик

Объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в четверть миллиарда долларов

Южнокорейская KCC Corporation (крупнейший производитель строительных материалов и химической продукции) подтвердила планы по строительству стекольного завод на территории российского Дальнего Востока РФ. Один из рассматриваемых вариантов – в рамках территории опережающего развития (ТОР) в Приморье.

Как сообщил директор корпорации КИМ Сон Вон в Сеуле в рамках Дня корейского инвестора, на первом этапе реализации проекта планируется производство листового стекла в объеме 800 тыс. тонн в год. На втором этапе реализации проекта предполагается производство минеральной ваты и стекловолокна.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в $250 млн.

Производственные мощности KCC Corporation расположены в 12 странах, в том числе в Южной Корее, Китае и Сингапуре.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Источник фото: из http://review.uz