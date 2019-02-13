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Жители Приморья могут провести День Святого Валентина с "Любовью в Вечном городе"

13 Февраля 2019, 14:42 | Приморье

День всех влюбленных – отличный повод, чтобы со своими любимыми посмотреть романтичное кино. Признанная классика мирового кинематографа и современные блокбастеры, душещипательные мелодрамы и легкие комедии – на «МегаФон. ТВ» можно найти истории любви на любой вкус.

Кто-то считает, что провести День влюбленных у экрана – не совсем правильное решение. Однако если вы уверены в том, что кино может только улучшить этот день, добавив ему волшебства и настроения, то самое время заглянуть на «МегаФон.ТВ» - один из наиболее популярных стриминговых сервисов в России. Он открывает доступ к тысячам фильмов и более ста телеканалам из любой локации, где присутствует доступ к мобильному интернету. Просмотр контента возможен на экране смартфона, планшета, ноутбука или ПК, а также телевизора, оснащённого функцией Smart TV.

Что же выбрать в этот особенный день? Возможно, вы предпочтете классику. Например, «Унесенные ветром» - удивительную историю любви, произошедшую в годы Гражданской войны в США. Фильм вышел ровно 80 лет назад, собрал немыслимое количество кинонаград, но герои Вивьен Ли и Кларка Гейбла по-прежнему заставляют смеяться и плакать миллионы зрителей по всему миру. А, может быть, вы выберете «Римские каникулы» - трогательное повествование о юной принцесса Анне, которая сбегает от скучных приемов на улицы Вечного города, где гуляют, поют и целуются его жители.

Или в этот день вам захочется вспомнить какой-нибудь из фильмов конца прошлого века? Действительно, в 90-е мировой кинематограф подарил очень много шедевров, которые не просто вошли во всевозможные рейтинги, - их хочется смотреть и пересматривать. Среди них немало и фильмов «про любовь». Кстати, знаете ли вы, что на кинопоказах «Привидения» в мексиканском городе Монтеррей зрительницам на входе выдавались специальные конверты с носовыми платками внутри? Не удивительно – с 1990 года фильм заставил особо чувствительных барышень пролить тонны слез. Кстати, ходили слухи, что и сама Деми Мур была утверждена на роль Молли именно потому, что она легко может заплакать, когда это требуется по сценарию. А, может быть, еще разок пересмотреть «Титаник»? Он стал первым в истории кино фильмом, кассовые сборы которого в прокате составили более миллиарда долларов, хотя разве это в нем главное? Между прочим, стандартное для влюбленных «Я люблю тебя» Роза говорит лишь однажды — в самом конце фильма, а Джек за все три часа действия и вовсе не произносит эту фразу ни разу, но разве это дает повод сомневаться в том, что перед нами – история истинной любви?

Ну, а если вам в этот вечер захочется познакомится с киноновинками, то и в этом случае «МегаФон.ТВ» придет на помощь. Лента «Звезда родилась» -  уже четвертый ремейк одноименной знаменитой голливудской истории. Это признанный режиссерский дебют известного американского актера Брэдли Купера - картина повествует о романе теряющего славу кантри-певца и начинающей, ещё не познавший славы певице, которую сыграла Леди Гага. Фильм уже получил несколько кинопремий и претендует на «Оскар» аж в 8 номинациях, так что посмотреть стоит.

Также имеет смысл обратить внимание на ленту «Дикая жизнь» -  режиссерский дебют Пола Дано, который в прошлом году был номинирован на награду Каннского фестиваля «Золотая камера». Эта пронзительная история любви Джерри и Жанетт -  фильм о разбитом сердце, об ошибках, глупостях и утрате иллюзий, но главной движущей силой в нем остаётся любовь.

Ну, а если хочется смены картин и образов, то вам как нельзя лучше подойдет «Любовь в Вечном городе» -  киноальманах, собранный из семи самых ярких итальянских короткометражек -  победительниц различных итальянских кинофестивалей. Их лейтмотив -  любовь во всех ее проявлениях: к близким, друг к другу и окружающему миру.

Все эти и многие другие фильмы – на сервисе «МегаФон.ТВ», в компании с которым невозможно остаться без любимых, проверенных временем фильмов или пропустить новинки кинопроката. Кроме того, В «МегаФон.ТВ» есть пакеты телепрограмм «по интересам» для любителей музыки, научно-популярных или спортивных программ, классики кинематографа, пакеты для детей. Каждый пользователь может выбрать и оплатить только то, что необходимо именно ему. При этом, на какой период подключать услугу – на месяц или на один день, решать абоненту. А для пользователей ряда тарифных планов в линейке «Включайся!» трафик при просмотре 50 каналов и ряда фильмов на «МегаФон.ТВ» – бесплатный.

 Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: праздник  связь  Мегафон 



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