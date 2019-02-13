Cмартфоны добивают банковский "пластик"

В 2018 году количество платежей с помощью смартфонов рекордно выросло

Бесконтактные платежи смартфоном начинают вытеснять традиционный способ расчета банковскими картами. По итогам прошлого года количество транзакций с помощью телефона выросло в пять раз - почти до 133 млн, говорится в совместном исследовании Альфа-банка и сотового ритейлера «Связной»-«Евросеть».

За 2018 год россияне купили 11 млн смартфонов с функцией бесконтактной оплаты, потратив на это более 300 млрд рублей. По мнению экспертов, в этом году популярность таких платежей будет возрастать, а в течение ближайших десяти лет умные мобильники поставят пластиковые карты на грань исчезновения. Однако у тренда есть и свои минусы: оплата с помощью NFC приводит к тому, что граждане перестают контролировать свои траты. Это подтверждают и сами любители «игровых» способов расплачиваться в магазине.

Для всего остального есть телефон

Россияне все чаще предпочитают расплачиваться смартфонами с поддержкой бесконтактной оплаты NFC, а не обычными пластиковыми картами. Эта функция стала настолько популярной, что в 2018 году количество таких транзакций по сравнению с 2017-м увеличилось в пять раз и составило почти 133 млн. И это при том, что мобильные платежные сервисы Samsung Pay, Apple Pay, Android Pay (Google Pay) официально заработали в России только в 2016–2017 годах.

Главная причина такого роста популярности платежей смартфонами — это простота, удобство и даже влияние моды, отметил директор по цифровому бизнесу банка «Восточный» Алексей КАЗАКОВ. Также, по его словам, в 2018 году некоторые банки делали специальные условия по бонусам и кэшбэку при таких расчетах.

Многие люди больше не носят с собой кошельки и портмоне, поскольку и платежные, и дисконтные карты физически уже не нужны, заявил «Известиям» замруководителя дирекции карточного, депозитного и электронного бизнеса банка ТКБ Иван ИВКИН. Их все можно держать в телефоне. Также нередки случаи, когда клиент просто забывает кошелек с картами дома, и ему нужно расплатиться. На рост популярности NFC-платежей влияют и производители смартфонов, которые обеспечивают всё большее количество моделей этим функционалом, добавил руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений ГЛАДИЛИН.

Смартфоны с NFC составляют около трети рынка мобильных аппаратов, сообщили «Известиям» в пресс-службе «Вымпелкома». Такие же данные предоставили и в группе МТС. Как отмечается в исследовании, за прошлый год количество проданных телефонов с функцией бесконтактной оплаты выросло на 41% и составило 11 млн штук. Платежи с помощью смартфона безопаснее, чем обычной банковской картой, указали «Известиям» в пресс-службе МТС Банка. При совершении операции реальные реквизиты карты не передаются, ее номер замещается специальным кодом - токеном. Если даже злоумышленник перехватит токен, то он не сможет совершить по нему оплату в интернете или снять деньги в банкомате. А если смартфон теряется, то платежная информация остается защищенной встроенными функциями мобильного устройства.

Рост количества платежей с помощью смартфонов продолжится и в этом году.

В ловушке «игры»

Наряду с оплатой телефонами на рынке появилась возможность рассчитаться с помощью колец, браслетов и прочих форм-факторов, однако, по мнению экспертов, наиболее популярным девайсом для бесконтактного платежа останется все-таки смартфон. По словам начальника управления развития цифровых каналов Промсвязьбанка Александра АЗНАВУРА, телефон в перспективе может работать как канал доставки пластиковой карты.

Директор по работе с партнерами розничного бизнеса Альфа-банка Даниил ПОДКОЛОДНЫЙ рассказал, что с прошлого года банк предоставляет возможность мгновенного выпуска карты и ее онлайн-загрузки в Apple Pay или Google Pay без получения пластика. При таком интересе и популярности платежей с помощью телефона пластиковые карты могут исчезнуть с рынка в перспективе 5–10 лет, прогнозирует Алексей Казаков.

Однако у такого тренда есть и свои минусы, предупредил Евгений Гладилин. У граждан снижается самоконтроль, и они совершают больше покупок, чем им необходимо. Ведь такой «игровой» способ оплаты стимулирует увеличение количества трат. Об этом заявляют и опрошенные «Известиями» пользователи Apple Pay. Так, москвич Севастиан рассказал, что заметил увеличение своих расходов после того, как перешел с оплаты пластиком на «бесконтакт».

- Я пользуюсь этой системой уже около двух лет и заметил, что стал тратить больше, чем раньше, когда расплачивался обычной картой или наличными, - признался он. - Хотя сразу это не бросается в глаза: покупка происходит фактически моментально, и ты даже не успеваешь обратить внимание на итоговую цену товаров на кассе магазина. А когда сверяешь свои нынешние расходы за месяц с прежними, видишь ощутимую разницу.

Не уследишь

Другой любитель расплачиваться в магазинах телефоном подтвердил, что уследить за тратами, когда расплачиваешься везде телефоном, стало действительно труднее.

- Раньше от покупки чего-то ненужного меня останавливало, например, то, что было лень доставать кошелек, искать карту или не хотелось возиться с наличными деньгами. Сейчас, когда купить что-либо стало настолько просто, что достаточно нажать буквально две кнопки на телефоне, трат стало больше. По итогам месяца обнаруживаю в списке своих покупок то, чего раньше, вероятнее всего, покупать бы не стал, - отметил москвич Кирилл.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.