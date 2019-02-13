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Летом Владивосток ждет большой ремонт дорог
Федеральные власти выделят Приморскому краю дополнительно 4,5 млрд рублей на ремонт и реконструкцию социальных объектов. Об этом в ходе визита в край сообщил заместитель председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Часть средств планируется направить на ремонт улично-дорожной сети Владивостока.
Кроме того, ремонт планируется в рамках сразу нескольких краевых и городских программ, в том числе, федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), на которую также запланированы значительные средства.
О том, какие именно объекты будут отремонтированы с начала строительного сезона, обсудил со специалистами мэрии в ходе рабочего выезда и.о. главы Владивостока Олег ГУМЕНЮК. Так, в списке дорог на этот год - улицы Снеговая, Капитана Шефнера, Некрасовская, дорога в посёлке Поспелово на острове Русский и многие другие, практически во всех районах города.
«На улице Капитана Шефнера планируется полностью заменить дорожное основание и выполнить устройство бетонного покрытия, вывести продольные и поперечные уклоны, отремонтировать сети ливневой канализации и установить разделительное бетонное ограждение для безопасности автомобилистов», - доложил начальник управления дорог и благоустройства Юрий ТРУНОВ.
Олег Гуменюк поручил подойти к ремонту Капитана Шефнера комплексно, выполнить благоустройство пешеходных зон и провести санитарную и формовочную обрезку деревьев.
Также он подчеркнул, что необходимо обязательно включить в план ремонта дорогу в поселке Поспелово - эти работы могут быть выполнены благодаря дополнительному финансированию.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке в этом году планируется комплексно отремонтировать 15 улиц протяженностью более 16 км и построить надземный пешеходный переход. Все объекты были отобраны с учетом требований программы и мнения горожан.
«В этом году Владивосток получит беспрецедентное финансирование на благоустройство города. Планируем отремонтировать десятки магистральных дорог и внутриквартальных проездов. Подходить к ремонту необходимо комплексно - ремонт должен быть не ямочным, а капитальным, заявил Олег Гуменюк. - Эта работа будет вестись во всех районах города до самых холодов. Также по краевой программе «1000 дворов» во Владивостоке будет отремонтировано более 300 придомовых территорий, на многих установлены детские и спортивные площадки. Планируется работа по ремонту фасадов зданий и строительству многоуровневых парковок».
Основные дорожные работы будут проводиться в ночное время, однако на отдельных участках - и днем. Значительный объем работ будет проводиться летом, в период школьных каникул и отпусков многих жителей.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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А Сочинскую ??? Ну хотя бы вторсырьем качественно укатать же можно!!!