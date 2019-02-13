www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.68 р. 100 JPY: 59.32 р.
EUR: 74.39 р. 10 CNY: 97.17 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Дороги Владивостока
Распечатать

Летом Владивосток ждет большой ремонт дорог

13 Февраля 2019, 10:45 | Приморье

Федеральные власти выделят Приморскому краю дополнительно 4,5 млрд рублей на ремонт и реконструкцию социальных объектов. Об этом в ходе визита в край сообщил заместитель председателя Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Часть средств планируется направить на ремонт улично-дорожной сети Владивостока.

Кроме того, ремонт планируется в рамках сразу нескольких краевых и городских программ, в том числе, федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), на которую также запланированы значительные средства.

О том, какие именно объекты будут отремонтированы с начала строительного сезона, обсудил со специалистами мэрии в ходе рабочего выезда и.о. главы Владивостока Олег ГУМЕНЮК. Так, в списке дорог на этот год - улицы Снеговая, Капитана Шефнера, Некрасовская, дорога в посёлке Поспелово на острове Русский и многие другие, практически во всех районах города.

«На улице Капитана Шефнера планируется полностью заменить дорожное основание и выполнить устройство бетонного покрытия, вывести продольные и поперечные уклоны, отремонтировать сети ливневой канализации и установить разделительное бетонное ограждение для безопасности автомобилистов», - доложил начальник управления дорог и благоустройства Юрий ТРУНОВ.

Олег Гуменюк поручил подойти к ремонту Капитана Шефнера комплексно, выполнить благоустройство пешеходных зон и провести санитарную и формовочную обрезку деревьев.

Также он подчеркнул, что необходимо обязательно включить в план ремонта дорогу в поселке Поспелово - эти работы могут быть выполнены благодаря дополнительному финансированию. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке в этом году планируется комплексно отремонтировать 15 улиц протяженностью более 16 км и построить надземный пешеходный переход. Все объекты были отобраны с учетом требований программы и мнения горожан.

«В этом году Владивосток получит беспрецедентное финансирование на благоустройство города. Планируем отремонтировать десятки магистральных дорог и внутриквартальных проездов. Подходить к ремонту необходимо комплексно - ремонт должен быть не ямочным, а капитальным, заявил Олег Гуменюк. - Эта работа будет вестись во всех районах города до самых холодов. Также по краевой программе «1000 дворов» во Владивостоке будет отремонтировано более 300 придомовых территорий, на многих установлены детские и спортивные площадки. Планируется работа по ремонту фасадов зданий и строительству многоуровневых парковок».

Основные дорожные работы будут проводиться в ночное время, однако на отдельных участках - и днем. Значительный объем работ будет проводиться летом, в период школьных каникул и отпусков многих жителей.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: дороги  ремонт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Stiv20:33, 13.02.2019#

    А Сочинскую ??? Ну хотя бы вторсырьем качественно укатать же можно!!!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru